Bauen

Ein Kandidat für den "Abriss des Jahres": Das Reese‑Areal im Augsburger Stadtteil Kriegshaber wurde fast ein Jahrhundert lang militärisch genutzt. Die letzten Kasernengebäude verschwanden vor einigen Wochen. (Foto: dpa/imageBROKER/alimdi, Reinhold Ratzer)

29.12.2025

Heimatschützer: Wo hätte die Abrissbirne nicht kommen dürfen?

Der Landesverein für Heimatpflege sammelt wieder traurige Beispiele verlorener Baukultur aus Bayern. Um welches abgerissene Bauwerk ist es besonders schade?

Der Landesverein für Heimatpflege kritisiert den Abriss historischer Gebäude in Bayern. In diesem Jahr habe es mehrere Gasthöfe getroffen, sagt der Geschäftsführer des Landesvereins, Rudolf Neumaier. "Ein Jammer." 

Alte Gasthöfe seien viel mehr als nur alte Gebäude. "Sie prägen das Ortsbild und waren über Generationen hinweg soziale Mittelpunkte. Mit ihrem Verlust verschwindet nicht nur ein vertrauter Anblick, sondern oft auch ein Stück gelebter Gemeinschaft."

Wahl zum "Abriss des Jahres"

Der Landesverein macht mit seiner Wahl zum "Abriss des Jahres" auch heuer wieder auf historische Gasthäuser, Kirchen und Wohnhäuser aus vergangenen Zeiten aufmerksam, die Bagger und Abrissbirne weichen mussten. Damit kritisiert der Verein "den fortschreitenden Verlust von Baukultur in Bayern".

Zwölf aus Sicht des Vereins besonders bedauerliche Abrissfälle stehen bis zum 11. Januar auf der Homepage des Landesvereins zur Wahl (https://www.heimat-bayern.de/abriss-des-jahres-2025/) - darunter einige frühere Dorfkneipen. 

Ziel der Aktion ist es, Aufmerksamkeit zu schaffen für Gebäude, die das Ortsbild geprägt haben, Identität stifteten und dennoch verloren gegangen sind - "oft trotz historischer, städtebaulicher oder denkmalpflegerischer Bedeutung".

Neubauten statt historischer Gebäude

Seit Jahren beobachte der Verein, dass historische Bauten in Städten und Gemeinden zunehmend dem Neubau weichen müssten. "Unsere historische Baukultur ist kein Luxus, sondern ein zentraler Bestandteil unserer Identität", betonte Olaf Heinrich, der Vorsitzende des Landesvereins. "Wenn wir diese Gebäude verlieren, verlieren wir mehr als Steine - wir verlieren mit jedem Haus ein Stück Heimat."

An der letzten Wahl zum "Abriss des Jahres" hatten sich rund 1.700 Menschen beteiligt. Der Negativpreis ging an die Wagnergasse in Landshut. Über ein dort abgerissenes jahrhundertealtes Handwerkerhäuschen mit Renaissancegiebel war jahrelang diskutiert worden, ehe der Bagger zum Abriss anrollte. (dpa)
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll es an Silvester ein bundesweites Böllerverbot geben?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Die kunst- und kulturhistorische Beilage der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Abo BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke Inhaltsverzeichnis
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben der Beilage „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz