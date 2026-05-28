Bauen

HDH-Hauptgeschäftsführer Dr. Denny Ohnesorge. (Foto: HDH)

28.05.2026

Hemmnisse einreißen

Holzindustrie zu Baufertigstellungszahlen 2025: „Es ist Zeit, die Hemmnisse für das Bauen einzureißen"

Die Zahl der Baufertigstellungen ist 2025 laut Statistischem Bundesamt um 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr eingebrochen. Denny Ohnesorge, Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen Holzindustrie (HDH), fordert angesichts dieser alarmierenden Zahlen ein entschlossenes gemeinsames Vorgehen von Bund und Ländern.

„Es ist Zeit, die Hemmnisse für das Bauen einzureißen! Neben steigenden Bauzinsen sind es politisch gemachte Vorschriften und bürokratische Hürden, die das Bauen für die Menschen verteuern. Die föderale Zersplitterung der Landesbauordnungen muss endlich ein Ende haben. Bund und Länder müssen an einem Strang ziehen. Wir brauchen verbindliche Mechanismen, die sicherstellen, dass bundesweite Musterregelwerke automatisch in Landesrecht überführt werden.

Als Behelfslösung bringen die Bundesländer eigene Schneller-Bauen-Gesetze auf den Weg. Wer als Unternehmen seriell und bundesweit baut, steht damit vor einem Flickenteppich unterschiedlicher Beschleunigungsregeln mit unterschiedlichen Anforderungen je nach Bundesland. Das ist strukturell das gleiche Problem wie bei den Landesbauordnungen selbst: ein föderaler Wildwuchs entsteht. Deshalb fordern wir den Bund auf, auch hier koordinierend einzugreifen und gemeinsam mit den Ländern verbindliche Mindeststandards für Beschleunigungsmaßnahmen zu definieren.

Der aktuell im Parlament diskutierte Gebäudetyp E bietet eine echte Chance für kostengünstigeres Bauen, wenn der Gesetzgeber die damit verbundenen Haftungsrisiken für bauausführende Unternehmen klar und verlässlich regelt. Solange diese Frage offenbleibt, werden Unternehmen das vereinfachte Bauen nicht in der Breite nutzen können. Hier ist der Gesetzgeber in der Pflicht, zügig Rechtssicherheit zu schaffen.

Eine vertane Chance stellt die ausgebliebene Flexibilisierung der Losbindung bei der öffentlichen Vergabe dar. Das Vergabebeschleunigungsgesetz hätte den Rahmen bieten können, serielles Bauen durch angepasste Vergaberegeln deutlich attraktiver zu machen. Diese Chance hat die Bundesregierung ungenutzt verstreichen lassen.“ (BSZ)

www.holzindustrie.de

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll die Schulpflicht abgeschafft werden?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Ralf Wintergerst, CEO von Giesecke+Devrient, weist auf einen sehr wesentlichen Umstand der deutschen Politik hin: „Es gibt hierzulande sehr viele Veto-Punkte, wo der eine aus Eigeninteresse den Vorschlag des anderen blockieren kann."

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz