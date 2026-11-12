Herzstück der Studentenstadt Freimann

Die Modernisierung der Hans-Scholl-Halle wurde durch das Studierendenwerk München Oberbayern umgesetzt, durch den Freistaat Bayern gefördert und von der Bayernheim GmbH und dem Studentenstadt München e.V. mitfinanziert. Die Planung und Ausführung wurde durch Christoph Maas Architekturbüro GmbH durchgeführt.

Die zweitgrößte Studentenwohnanlage Deutschlands in München-Freimann mit rund 2500 Wohnplätzen wurde von der Architektengemeinschaft Lang und Pogadl entworfen und umgesetzt. Charakteristisch für die Anlage sind die solitär gesetzten Baukörper und Wohncluster im großzügigen Freiraum, realisiert in einer für die Zeit typischen industriellen Betonfertigteilbauweise. Parallel zur Entstehung der Studentenstadt prägten ähnliche System- und Großwohnbauten den Bauboom der Nachkriegsmoderne, nicht zuletzt im Umfeld der Olympischen Spiele 1972 in München.

Das Ensemble gliedert sich in die sogenannte Altstadt aus den 1960er-Jahren und die verdichtete Neustadt der 1970er-Jahre mit vier markanten Hochhausscheiben. Innerhalb dieses Gefüges wird die Anlage seit einigen Jahren sukzessive modernisiert. Nach der Sanierung einzelner Wohngebäude sowie des „Blauen Hauses“ als Gemeinschaftsbaustein war die Hans-Scholl-Halle der nächste zentrale Schritt innerhalb der Gesamtentwicklung.

Die 2024 bis 2025 umgesetzte Modernisierung folgte konsequent dem Prinzip des Weiterbauens im Bestand. Ziel war es, die vorhandene Struktur maximal zu nutzen und das Gebäude als gemeinschaftliches Zentrum der Studentenstadt zeitgemäß zu aktivieren. Im Mittelpunkt stand die doppelte Aufwertung der bestehenden Turnhalle und der angrenzenden Gemeinschaftsbereiche.

Die Sporthalle wurde zu einer Versammlungsstätte ertüchtigt, während der bisherige Gemeinschaftsraum zu einem vollständig ausgestatteten, studentisch betriebenen Gastronomiebereich ausgebaut wurde. Damit reagiert der Umbau auf veränderte Nutzungsanforderungen, ohne die Identität des Bestands aufzugeben.

Der architektonische Umgang mit dem Bestand ist von einem selektiven Erhalt geprägt. Der geschlossene Fassadenanteil aus Betonfertigteilen sowie das erst vor rund zehn Jahren erneuerte Dach blieben erhalten und bilden weiterhin die prägende äußere Hülle des Gebäudes. Auch der bestehende Turnhallenboden wurde in Teilen bewahrt, ebenso wie ausgewählte Bodenflächen.

Ruhige, helle Materialpalette

Eingriffe waren dort erforderlich, wo technische Erneuerungen notwendig wurden – insbesondere durch die Neuverlegung der Grundleitungen, die Verbesserung der Dämmung sowie die Anpassung der lichten Höhen im Untergeschoss, was neue Bodenaufbauten erforderte. Die Eingriffe bleiben dabei ablesbar und verstehen sich als gezielte Ergänzungen der vorhandenen Substanz.

Gestalterisch setzt die Modernisierung auf eine ruhige, helle Materialpalette mit leicht warmen Wandtönen, die den räumlichen Bestand neu fassen, ohne ihn zu überformen. In der Gastronomie ergänzt Eichenholz diese Atmosphäre und schafft eine präzise Balance zwischen Robustheit und Aufenthaltsqualität. Ein wesentliches raumbildendes Element ist die offene Installationsdecke im Gastronomiebereich, die die technische Infrastruktur sichtbar integriert und dem Raum eine bewusst industrielle Klarheit verleiht.

Das zentrale räumliche Highlight bildet der neue Gastraum, der sich über eine vollständig öffenbare Südfassade direkt mit der Außenfläche des Atriumhofs verbindet. Die schwellenlose Ausbildung dieser Schnittstelle hebt die Grenze zwischen Innen- und Außenraum nahezu auf und erweitert die Nutzungsmöglichkeiten des gemeinschaftlichen Zentrums erheblich. Der Raum kann damit flexibel zwischen Innenbetrieb und offener Hofsituation transformiert werden und bindet den Atriumhof stärker in den Alltag des Hauses ein.

Auch technisch wurde die Hans-Scholl-Halle umfassend erneuert. Die energetische Ertüchtigung umfasst unter anderem neue Isolierverglasungen sowie vollständig erneuerte Fensterfassaden. Die Gebäudetechnik wurde komplett neu strukturiert und in einer abgehängten, ballwurfsicheren Decke untergebracht, die konstruktiv am Bestandstragwerk aufgehängt ist. Dadurch konnte eine klare räumliche Ordnung geschaffen werden, ohne die ursprüngliche Tragstruktur des Gebäudes zu beeinträchtigen.

Offener Ort

für Austausch

Die Bauzeit betrug lediglich ein Jahr. Diese kompakte Realisierungsphase war insbesondere durch die präzise Planung im Bestand sowie die klare funktionale Gliederung der Maßnahmen möglich. Zugleich erforderte sie eine enge Abstimmung zwischen Planung, Fachdisziplinen und Ausführung, um Eingriffe in die bestehende Konstruktion auf das notwendige Maß zu begrenzen.

In ihrer Gesamtheit entwickelt sich die Hans-Scholl-Halle heute zum zentralen Herzstück der Studentenstadt Freimann. Als Gemeinschaftszentrum bündelt sie unterschiedlichste Nutzungen – von Sport über Gastronomie bis hin zu kulturellen und handwerklichen Räumen – und schafft damit einen offenen Ort für Austausch, Alltag und gemeinschaftliches Leben. Die Halle fungiert nicht nur als baulicher, sondern auch als sozialer Ankerpunkt innerhalb der Anlage und stärkt die Identität der Studentenstadt als lebendiges, sich kontinuierlich weiterentwickelndes Quartier. (BSZ)

