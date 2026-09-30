Die staatliche Wohnungsbaugesellschaft BayernHeim hat ein weiteres Projekt in Schwaben fertiggestellt. Neben einer fertigen und einer im Bau befindlichen Wohnanlage in Lindau und drei laufenden Projekten in Augsburg, Kaufbeuren und Neu-Ulm profitieren auch Mieter in Günzburg bald von neuem, bezahlbarem Wohnraum. Im Wohnquartier Donaupark hat die BayernHeim 136 Wohnungen fertiggestellt, von denen 117 einkommensorientiert gefördert werden. Zur Fertigstellung war Bayerns Bauminister Christian Bernreiter (CSU) persönlich angereist und lobte das Projekt: „Hier kommt das Beste zusammen, das man sich als Mieter wünschen kann: langfristig bezahlbarer Wohnraum, perfekte Verkehrsanbindung und eine traumhafte Natur in unmittelbarer Nähe. Der staatliche Wohnungsbau zeigt in Günzburg, wie wichtig er für die Entlastung der angespannten Mietmärkte ist. Danke dafür an alle Beteiligten!“

Die BayernHeim ist in Günzburg in ein bereits bestehendes Projekt eingestiegen. Dadurch konnte die Zahl der geförderten Wohnungen von ursprünglich geplanten 50 auf mehr als das Doppelte erhöht werden. Die 55-jährige Belegungsbindung sorgt außerdem für langfristig bezahlbaren Wohnraum. Insgesamt liegt das Investitionsvolumen bei rund 60 Millionen Euro. Der Freistaat steuert mehr als 37 Millionen Euro aus der Wohnraumförderung bei und ein Eigenkapital von rund zehn Millionen Euro. Entstanden sind so sechs Wohngebäude direkt in Bahnhofsnähe mit hervorragender Anbindung an den öffentlichen Verkehr und in begehrter Lage an den Naherholungsgebieten Günz- und Donauauen.

Andreas Nietsch, Geschäftsführer der Baunova Bayern GmbH, fügte hinzu: „Mit dem Donaupark entsteht geförderter Wohnraum, der höchste Qualität und Klimaschutz vereint. Wir bauen hier ein echtes Zuhause für die Mitte der Gesellschaft.“

Das Wohnquartier Donaupark bietet in 2- bis 5-Zimmer-Wohnungen attraktiven Wohnraum für Singles, Paare und Familien mit Kindern. Alle Wohnungen sind barrierefrei und verfügen über einen Balkon oder eine Terrasse. Außerdem gibt es einen Spielplatz im Innenhof. Auch die Mobilitätsangebote sind sehr gut: Den künftigen Mietern stehen nicht nur 124 Tiefgaragenstellplätze, sondern auch 248 Fahrradabstellplätze und zusätzlicher Raum für Lastenräder zur Verfügung. Schallschutzmaßnahmen sorgen für eine hohe Wohnqualität trotz Nähe zur Bahntrasse. Die staatliche Förderung ermöglichte zudem eine zukunftsfähige, energieeffiziente und nachhaltige Bauweise im KfW-40 Standard inklusive einem Nahwärmenetz-Konzept mit den Stadtwerken Günzburg, das die Nutzung der Abwärme der Kläranlage vorsieht. Auf dem Dach gibt es eine Vorrüstung für eine Photovoltaik-Anlage.

Die BayernHeim schafft in ganz Bayern Wohnraum. Aktuell sind 5915 Wohnungen in Bestand und Bau. Insgesamt haben die drei in der Holding Baunova Bayern gebündelten staatlichen Wohnungsbaugesellschaften rund 5100 Wohnungen in Bau und 19.900 Wohnungen im Bestand. (BSZ)