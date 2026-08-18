Bauen

Der Erweiterungsbau entstand überwiegend in Holz-Beton-Verbundbauweise unter Verwendung von Fichtenholz. (Foto: Robert Sprang)

18.08.2026

Holz-Hybridbau schafft moderne Lernräume

Erweiterungsbau fertiggestellt – Gymnasium Ismaning wächst nachhaltig weiter

Mit dem neuen Erweiterungsbau des Gymnasiums reagiert die Gemeinde Ismaning auf die gestiegenen Anforderungen durch die Wiedereinführung des neunstufigen Gymnasiums (G9) und steigende Schülerzahlen. In enger Abstimmung mit dem Landkreis München entstand auf dem Schulcampus ein dreigeschossiger Neubau, der das bestehende Gebäude funktional wie architektonisch ergänzt und von einer vier- zu einer fünfzügigen Schule vergrößert.

Das Gymnasium ist seit 2016 in den kernsanierten Gebäuden des ehemaligen Bildungszentrums der Deutschen Telekom untergebracht. Für den zusätzlichen Raumbedarf wurde ein unmittelbar benachbartes früheres Tagungshotel abgebrochen und durch einen modernen Erweiterungsbau ersetzt. Mit der Baugenehmigung im April 2024 begann die Umsetzung des Projekts, das nach rund zweijähriger Bauzeit fertiggestellt wurde. Die Planung übernahmen die Architekturbüros Aichner Kazzer Architekten und MPRDO Mauz Pektor Architekten.

Der Erweiterungsbau umfasst 14 Klassenräume, zwei Lernflure sowie Sanitärbereiche. Grundlage ist das pädagogische Raumkonzept „Klassik Plus“, das größere Unterrichtsräume mit flexibel nutzbaren Flurbereichen verbindet. Diese schaffen zusätzliche Möglichkeiten für Gruppenarbeit, individuelles Lernen und differenzierte Unterrichtsformen.

Nachhaltige Bauweise

Der Neubau besteht aus einem dreigeschossigen Baukörper mit abgestuftem Satteldach. Er ist über verglaste Stege mit dem Bestandsgebäude verbunden und teilweise unterkellert. Zwei massive Treppenhäuser erschließen die vier Ebenen. Das nordöstliche Treppenhaus wurde bereits so angelegt, dass es für den Fall von zusätzlichem Raumbedarf einen weiteren Bauabschnitt aufnehmen kann. Das gesamte Gebäude ist barrierefrei.

Besonderes Augenmerk lag auf einer nachhaltigen Bauweise. Der Erweiterungsbau entstand überwiegend in Holz-Beton-Verbundbauweise unter Verwendung von Fichtenholz. Tragende Brettsperrholzwände, Holzständerwände mit Massivholzstützen sowie Brettschichtholzträger prägen die Konstruktion. Vorgefertigte Holz-Beton-Verbunddecken ermöglichten eine effiziente Bauausführung. Die offene Holzfassade aus vorvergrautem Fichtenholz verleiht dem Gebäude ein charakteristisches Erscheinungsbild und fügt sich harmonisch in den Campus ein.

Großzügige Holz-Aluminium-Fenster sorgen für helle Unterrichtsräume. Vertikale Holzlamellen dienen zugleich dem Sonnenschutz und der Absturzsicherung. Beheizt wird das Gebäude per Fernwärme, mit Fußbodenheizung in den Klassenräumen. Eine Fußbodenkühlung sowie dezentrale Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung tragen zu einem angenehmen Raumklima bei. Der Neubau erfüllt den Effizienzhausstandard EH 55 für Nichtwohngebäude und verfügt zudem über eine Photovoltaikanlage auf dem Dach.

Die neu entstandene Bruttogrundfläche beträgt 2096 Quadratmeter, die Nutzungsfläche 1079 Quadratmeter.

Großzügige Terrasse

Parallel zum Hochbau wurden unter der Federführung von Stautner + Schäf Landschaftsarchitekten und Stadtplaner die Außenanlagen umfassend neugestaltet. Südlich des Erweiterungsbaus entstand eine großzügige Terrasse mit Holzdeck, Sonnensegel sowie zahlreichen Sitz- und Aufenthaltsmöglichkeiten.

Ergänzt wird das Angebot durch Freizeit- und Bewegungsflächen mit Tischkicker, Calisthenics-Anlage und Bolzplatz. Hinzukommt die Installation einer Teqballplatte: Diese Ballsportart kombiniert Elemente aus Fußball und Tischtennis. Aus Sicherheitsgründen in den Isarauen gefällte Bäume finden als Sitzstämme und Sitzkreis eine nachhaltige Nachnutzung auf dem Schulgelände.

Auf der Nordseite wurden zusätzliche Fahrrad- und Rollerstellplätze geschaffen sowie die fußläufige Erschließung des Schulgeländes verbessert. Bei der Freiflächengestaltung kamen klimaresistente Baumarten, heimische Sträucher und bienenfreundliche Staudenpflanzungen zum Einsatz. Materialwahl und Gestaltung orientieren sich bewusst am Bestandsgebäude und sorgen für ein einheitliches Gesamtbild des Schulcampus.

Der Landkreis München übernimmt nach Abzug der Fördermittel 70 Prozent der verbleibenden Kosten. Weitere Fördergelder kommen vom Freistaat und vom Bund.

Mit der geschaffenen Gebäudeergänzung verfügt das Gymnasium Ismaning nun über zusätzliche, zeitgemäße Lernräume, die moderne Pädagogik, nachhaltige Bauweise und hohe Aufenthaltsqualität miteinander verbinden. Der Gymnasialneubau schafft zugleich die Grundlage für die weitere Entwicklung des wichtigen Bildungs- und Schulstandorts in den kommenden Jahren. (BSZ)
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll es auf alle Waren 19 Prozent Mehrwertsteuer geben?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

„Die Bundesregierungskoalition hat noch schnell Reformen angekündigt, ehe sie sich in die Berliner Sommerpause verabschiedete. Eine Sommerpause übrigens, die sich die Wirtschaft nicht leistet. Unternehmer und Manager sind stets am Sprung“, sagt Bertram Br

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz