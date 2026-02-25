Bauen

Die Eckpunkte zum Gebäudemodernisierungsgesetz liegen auf dem Tisch. Bis April soll das Kabinett einen Gesetzentwurf verabschiedet haben. (Foto: iStock/Vlad Yushinov) ‌

25.02.2026

Mehr Flexibilität für Eigentümer

"In Teilen positiv": Zum Eckpunktepapier Gebäudemodernisierungsgesetz

Das nun vorliegende Eckpunktepapier zum Gebäudemodernisierungsgesetz bewertet der gemeinnützige Verband Wohneigentum in Teilen als positiv. Zugleich warnt er vor möglichen Kostenfallen für Eigentümer.

Bundesgeschäftsführerin Verena Örenbas erklärt: "Wir begrüßen, dass die Vorschläge aus dem Eckpunktepapier den Eigentümern und Eigentümerinnen Flexibilität und Entscheidungsfreiheit zurückgeben. Insbesondere Besitzer älterer Bestandsgebäude mit großem energetischen Sanierungsbedarf, die sich größere Investitionen nicht leisten können, werden entlastet."

Stabile Planungsgrundlage

Mit der bis 2029 festgeschriebenen Förderung für klimafreundliches Heizen schaffe die Politik zudem die notwendige Planungssicherheit der Eigentümer, begrüßt der bundesweit größte Verband für selbstgenutztes Wohneigentum die aktuellen Pläne. Weiterhin positiv: Die Pflicht für Energieversorger, den Anteil erneuerbarer Gase und Öle schrittweise zu erhöhen. Örenbas: "Die Verantwortung für die Transformation liegt damit nicht mehr allein bei einzelnen Eigentümern." Hier fordert der Verband die Politik aber auch auf, Machbarkeit und Bezahlbarkeit im Blick zu haben, aktuell zweifeln Branchenvertreter an der Verfügbarkeit ausreichender Mengen Grüngas.

Mögliche Kostenfalle für Eigentümer

Örenbas warnt zudem vor möglichen Kostenfallen für Eigentümer durch die vorgesehenen Erleichterungen: "Eine neue Heizungsanlage ist eine Investition für die nächsten 20 bis 30 Jahre. Wer heute noch auf fossile Systeme setzt, ohne die Kostenentwicklung der kommenden Dekade einzupreisen, riskiert eine finanzielle Fehlentscheidung. Erneuerbare Energien und Wärmepumpen dienen nicht nur dem Klimaschutz, sie sind auch in den meisten Fällen für das Eigenheim die zukunftssichere wirtschaftlicher Wahl."

Auch mit Blick auf das Erreichen der Klimaziele plädiert der Verband daher für eine flächendeckend gute Beratung zu Nachteilen und Kosten fossiler Brennstoffe.

Verena Örenbas: "Die Novelle muss Verlässlichkeit schaffen und effiziente, wirtschaftliche Lösungen stärken. Entscheidend ist, dass sich über den Lebenszyklus die klimafreundlichsten und bezahlbarsten Systeme durchsetzen." (BSZ)

