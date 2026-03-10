Meilenstein in der Entwicklung

Im Quartier FÜRstenried West ist der nächste Meilenstein erreicht: Anfang Dezember wurde das Haus Öhrli an der Appenzeller Straße in Betrieb genommen. Das sechsgeschossige Gebäude am Eingang des Quartiers vereint modernes Wohnen und soziale Infrastruktur: Neben 16 freifinanzierten Drei- und Vierzimmerwohnungen entsteht bis Sommer 2026 im Erd- und ersten Obergeschoss eine rund 1500 Quadratmeter große Kindertagesstätte.



„Mit dem Haus Öhrli schaffen wir erneut hochwertige Wohnungen und zugleich ein Angebot, das die soziale Struktur des Quartiers stärkt“, sagt Christian Meister, Senior Managing Director bei Hines in München. „Die neue KiTa wird entscheidend zur Versorgung junger Familien beitragen und fördert die Durchmischung und Lebendigkeit im Quartier. Das Projekt steht beispielhaft für unsere integrative Entwicklungsstrategie, die Wohnen, Alltag und Nachbarschaft zusammenführt.“



Wie bereits bei den vorherigen Neubauten wurde auch das Haus Öhrli nach modernen ökologischen und energetischen Standards errichtet. Die Architektur fügt sich in die gewachsene Struktur des Quartiers ein und schafft ein harmonisches Entree entlang der Appenzeller Straße. Durch die Kombination aus Wohnen und KiTa entsteht ein lebendiger Ort, der das städtebauliche Gesamtbild des Quartiers prägt.



Mit der Inbetriebnahme von Haus Öhrli setzt die Quartier FÜRstenried West GmbH & Co. geschlossene InvKG ihre Entwicklung kontinuierlich fort. Insgesamt entstehen bis 2030 rund 620 neue Wohnungen. Bestehende Gebäude aus den 1970er-Jahren werden modernisiert und durch nachhaltige Erweiterungs- und Neubauten ergänzt. Auch für die Bayerische Versorgungskammer markiert die Inbetriebnahme des Hauses einen wichtigen Schritt. Eigentümerin des Quartiers ist die Quartier FÜRstenried West GmbH & Co. geschl. InvKG, deren Gesellschafter fünf bei der Bayerischen Versorgungskammer bestehende Versorgungseinrichtungen sind. Der Manager Hines wurde bereits 2020 mit der ganzheitlichen Quartiersentwicklung beauftragt. Ziel ist ein zukunftsfähiges Stadtquartier mit hoher Lebensqualität, bezahlbaren Mieten, nachhaltiger Mobilität und funktionierender Nachbarschaft – im Bestand verwurzelt, auf die Zukunft ausgerichtet.



Das Quartier FÜRstenried West liegt im Münchner Südwesten und umfasst rund 15 Hektar. Es wurde in den 1970er-Jahren errichtet und bietet heute rund 1500 Mietwohnungen für knapp 3000 Menschen. Die Umsetzung der Quartiersentwicklung erfolgt durch die Hines Immobilien GmbH. (BSZ)