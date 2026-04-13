Bauen

Das grüne Klassenzimmer der Grundschule Beilngries. (Foto: Architekturbüro Raith)

13.04.2026

Mittagsbetreuung und grünes Klassenzimmer

Die Erweiterung der Grundschule Beilngries ist abgeschlossen

Ein langer Weg findet ein schönes Ende. Bereits 2019 wurde das Architekturbüro Raith aus Kelheim mit den Planungen für die Erweiterung der Grundschule Beilngries beauftragt. Während der Vorentwurfsplanung gab es mehrere unterschiedliche Konzepte. Im Oktober 2021 erteilte der Stadtrat von Beilngries dem jetzt umgesetzten Entwurf samt Kostenbudget seine Zustimmung. Die weiteren Planungsschritte konnten dadurch umgesetzt werden.

Im Zuge des Planungsprozesses wurde ziemlich schnell klar, um weitere Schulklassen in Containern zu vermeiden, dass zuerst der Erweiterungsbau erstellt wird und nach erfolgtem Anbau der Bestand dahingehend saniert wird, um erstens eine Gleichwertigkeit zu schaffen und zweitens den Bestand auf den aktuellen, technischen Stand des Brandschutzes zu bringen.

Ursprünglich war geplant, dass in die Pausenhofgestaltung nur minimalinvasiv eingegriffen wird. Im Zuge der Bauausführung hat der Bauherr jedoch zusätzlich noch Finanzierungsmittel freigegeben, um den Bereich zum bestehenden Sportgelände gleich im Zuge der Maßnahme als Pausenhof in das Schulgelände mit zu integrieren.

Holz-Alufenster

Im Frühjahr 2023 konnte mit den Bauarbeiten des Anbaus und der eingeschossigen Mittagsbetreuung, des dadurch entstehenden Innenhofs, begonnen werden. Speziell bei dem Anbau hat man sich dahingehend entschieden, hochwertige Materialien wie Sichtbeton, Holz-Alufenster sowie einen Kugelgarn-Teppichboden zu verwenden, um dadurch die Unterhaltskosten auch für die nächsten Jahre zu reduzieren. So konnte der Anbau im Sommer 2024 beziehungsweise zu den Pfingstferien fertiggestellt werden. Anschließend wurde begonnen die Eingriffe in den Bestand vorzunehmen, um eine Gleichwertigkeit gegenüber dem modernen Anbau zu schaffen.

Durch den Anbau entstand ein Innenhof. In diesem Innenhof wurde mit einem eingeschossigen Holzbau die Mittagsbetreuung erstellt sowie ein grünes Klassenzimmer entwickelt mit dem Synergieeffekt, dass der Innenhof sowohl von der Schule als auch von der Mittagsbetreuung genutzt wird.

Das bestehende Schulgebäude wurde um rund 1300 Quadratmeter Nutzfläche erweitert. Es entstanden dadurch zehn neue Klassenzimmer, jeweils zwei Markplätze, Förderräume und Lehrerstützpunkte sowie weitere Nebenräume. Außerdem wurden Räumlichkeiten für eine Ganztages-/Mittagsbetreuung mit vorgesehen.

Die Gesamtkosten der Maßnahme inklusive der Anpassungsaufwendungen im Bestand werden rund 9,4 Millionen Euro betragen. In etwa 50 Prozent dieser Kosten werden über Fördermittel abgedeckt.

Lernlandschaften

Die Grundschule Beilngries orientiert sich zukünftig am pädagogischen Raumkonzept der Lernlandschaften, das differenzierte, individualisierte und kooperative Lernformen gezielt unterstützt. Durch flexible Lern- und Aufenthaltsbereiche werden selbstständiges Arbeiten, jahrgangsübergreifender Austausch sowie individuelle Förderung nachhaltig gestärkt. Damit wird ein zukunftsorientierter Lernort geschaffen, der den aktuellen Anforderungen an zeitgemäße Bildung entspricht. Nach Abschluss der Maßnahme bestehen hinsichtlich neuer Unterrichtsformen sowie einer möglichen Ganztagesbetreuung beste Voraussetzungen für die Zukunft. (Helmut Schloderer)
 

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