Bauen

Auch große Glasflächen sind heute kein Ausschlusskriterium mehr für gut gedämmte Gebäude – dank cleverem Aufbau und geprüfter Qualität. Foto: BF / Pilkington Deutschland AG)

16.10.2026

Moderne Verglasungen

Modernes Glas bietet Wärme und Sicherheit in der kalten Jahreszeit

Mit den kürzeren und kälteren Tagen rücken für Hausbesitzer zwei Bedürfnisse in den Vordergrund: ein warmes Zuhause und Sicherheit bei Dunkelheit. Moderne Verglasungen erfüllen beides. Sie dämmen gegen Kälte, reduzieren Energieverluste und erhöhen den Einbruchschutz.  „Im Winter zeigt sich doppelt, ob Fenster von guter Qualität sind – beim Wärmeschutz ebenso wie bei der Sicherheit“, sagt Jochen Grönegräs, Geschäftsführer des Bundesverbands Flachglas e.V.. Er erklärt, worauf Bauherren und Modernisierer achten sollten.

Fenster sind oft die energetischen Schwachstellen von Gebäuden. Laut Umweltbundesamt entweichen durch ungedämmte Fenster unsanierter Häuser 20 bis 40 Prozent der Heizwärme. Die Studie „Mehr Energie sparen mit neuen Fenstern“ von Bundesverband Flachglas und Verband Fenster + Fassade zeigt den Handlungsbedarf: Rund 209 Millionen Fenstereinheiten in deutschen Wohngebäuden sind sanierungsbedürftig. Der Austausch veralteter Fenster könnte jährlich rund 10,8 Tonnen CO2 einsparen. Modernes Isolierglas mit gasgefülltem Scheibenzwischenraum und speziellen Beschichtungen hält die Wärme im Raum. „Das senkt den Heizenergiebedarf spürbar und verbessert zugleich den Komfort im Innenraum“, so Grönegräs.

Moderne Gläser sind Hightech-Produkte

Zwischen einer alten Einfachverglasung und modernem Isolierglas liegen Welten. Zwei- und Dreifachverglasungen kombinieren mehrere Glasscheiben mit edelgasgefüllten Zwischenräumen und unsichtbaren Beschichtungen zu leistungsfähigen Hightech-Produkten. „Durch diesen Aufbau können die Oberflächeneigenschaften des stabilen, aber spröden Materials hervorragend auf die jeweiligen Anforderungen an Wärmedämmung sowie Energiegewinnen, aber auch sommerlichem Wärmeschutz angepasst werden“, erläutert Grönegräs.

Wärme drinnen, mehr Schutz nach draußen

Denn mit den frühen Abendstunden beginnt die Hochsaison für Einbrecher. Die Polizei warnt regelmäßig, dass die Zahl der Wohnungseinbrüche in den „dunklen“ Monaten von Oktober bis Februar steigt. Die frühe Dämmerung erleichtert es Tätern, unbeobachtet zu handeln und zu erkennen, ob jemand zu Hause ist. Laut polizeilicher Kriminalstatistik gab es 2025 bundesweit 82.920 Wohnungseinbrüche – 5,7 Prozent mehr als im Vorjahr. „Wer sein Zuhause für die dunkle Jahreszeit absichern will, sollte auch auf geprüfte Sicherheitsverglasung und fachgerechten Einbau setzen“, betont der Geschäftsführer.

Beim Fachbetrieb nach geprüfter Glasqualität fragen

Welche Verglasung zum eigenen Zuhause passt, lässt sich am besten im Gespräch mit einem Fachbetrieb klären. Neben den gewünschten Funktionen sollten Hausbesitzer dabei auch auf die Qualität der eingesetzten Glasprodukte achten. Orientierung bieten die RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft Flachglas für Mehrscheiben-Isolierglas (MIG) und heißgelagertes Einscheibensicherheitsglas (ESG-HF). Sie stehen für festgelegte Qualitätsanforderungen und eine regelmäßige unabhängige Überwachung der Herstellung. Bauherren und Modernisierer können ihren Fenster- oder Glasfachbetrieb gezielt nach gütegesicherten Glasprodukten für den jeweiligen Einsatzbereich fragen.

Moderne Verglasungen überzeugen bei Wärme und Sicherheit gleichermaßen. Wer sein Zuhause fit für den Winter machen möchte, findet weitere Informationen beim Bundesverband Flachglas unter www.bundesverband-flachglas.de. (BSZ)

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