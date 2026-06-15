Bauen

Der Morgenländische Bau im Felsengarten Sanspareil. (Foto: V. Freudling, M. Scherf)

15.06.2026

Natur-, Garten- und Kulturgeschichte

Wiedereröffnung des Morgenländischen Baus im Felsengarten Sanspareil

Nach rund vier Jahren Restaurierung ist der Morgenländische Bau im Felsengarten Sanspareil bei Wonsees jetzt wieder für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Finanz- und Heimatstaatssekretär Martin Schöffel (CSU) hob Sanspareil bei der Wiedereröffnung als „einzigartiges Gesamtkunstwerk und Heimatjuwel in Oberfranken“ hervor. Schöffel betonte zudem, dass der Freistaat Bayern für die Restaurierung und den Erhalt des Morgenländischen Baus sowie des benachbarten Schusterhauses insgesamt über zwei Millionen Euro investierte.

Mit dem Abschluss der Arbeiten zeigt die Bayerische Schlösserverwaltung eine neue Dauerausstellung, die die besondere Verbindung von Natur und Kultur, Erdgeschichte und Gartenkunst in Sanspareil hervorhebt. Die Wiedereröffnung wurde im Rahmen der Residenztage Bayreuth & Sanspareil 2026 am 17. Mai mit einem bunten Programm gefeiert. 

Zwischen 1744 und 1746 errichtete Hofbaumeister Joseph Saint-Pierre den Morgenländischen Bau als Teil eines Lustschlossensembles für das Bayreuther Markgrafenpaar Friedrich und Wilhelmine. Er entstand dabei ursprünglich als ländliche Eremitage und Rückzugsort der Markgrafen. Seinen Namen erhielt das Gebäude durch das einst orientalisch inspirierte Dach, das jedoch bereits im 18. Jahrhundert aus Witterungsgründen verändert wurde. Bis heute prägen die mit Glasflüssen und Tuffstein gestalteten Fassaden den märchenhaft-rustikalen Charakter des Gebäudes. Die rau gestalteten Fassaden stehen in bewusstem Kontrast zu den feinen Rokoko-Stuckarbeiten im Inneren und den repräsentativen Räumen höfischer Wohnkultur.

Instandsetzung
des Dachstuhls

Die gesamte Anlage fügt sich gezielt in die eindrucksvolle Felsenlandschaft nahe der Burg Zwernitz ein. Ihren Namen verdankt der Felsengarten einer Hofdame Markgräfin Wilhelmines, die beim Anblick der bizarren Felsen ausrief: „C’est sans pareil!“ – „Das ist ohnegleichen!“.

Die heutige Landschaft des Felsengartens reicht tief in die Erdgeschichte zurück. Vor über 150 Millionen Jahren lag hier ein tropisches Meer, in dem riffbildende Organismen ein mächtiges Korallenriff schufen. Heute bedeckt ein Buchenwald das verwitterte Riff und bildet die eindrucksvolle Kulisse für die Gartenanlage des 18. Jahrhunderts. Schon das Markgrafenpaar Friedrich und Wilhelmine ließ sich von dieser besonderen Verbindung aus Natur und Felslandschaft zu einem in der Gartengeschichte einzigartigen, von chinesischen Vorbildern geprägten Park inspirieren. 

Die neue Dauerausstellung greift dieses Alleinstellungsmerkmal auf und verbindet geologische, paläontologische und kulturhistorische Themen. Besucherinnen und Besucher erhalten Einblicke in die Entstehung der Landschaft, die Geschichte des Felsengartens von den Fischsauriern bis zum heutigen Tourismus und die höfische Gartenkunst der Markgrafenzeit. Die geologische Bedeutung beschränkte sich in der Markgrafschaft Bayreuth nicht auf Sanspareil. Insbesondere der Abbau von Dekorgesteinen wie Marmoren war von wirtschaftlicher wie repräsentativer Bedeutung für das Fürstenhaus und fand seinen Niederschlag in den Schlossausstattungen und der Naturaliensammlung.

Diese einst bedeutende Sammlung konnte exemplarisch in einem Naturalienkabinett rekonstruiert werden. Dafür kam auch eine bedeutende Elfenbeinschüssel als Leihgabe in die Markgrafschaft zurück, die heute zum Bestand des Bayerischen Nationalmuseums gehört. Historische Dekorgesteine, Fossilien, zoologische Objekte und digitale Rekonstruktionen veranschaulichen die Entwicklung des Areals. Zahlreiche historische Exponate wurden für die neue Dauerausstellung restauriert und durch bedeutende Leihgaben verschiedener Institutionen ergänzt.

Die Restaurierungsarbeiten am Morgenländischen Bau seit 2022 waren umfangreich. Sie umfassten die Instandsetzung des Dachstuhls, der Dachdeckung sowie sämtlicher Raumschalen im Inneren des Gebäudes. Ein besonderes Augenmerk wurde hierbei auch auf die wertvollen Stuckfragmente gelegt, die durch zahlreiche Überarbeitungen der letzten Jahrhunderte stark überformt und dadurch beeinträchtigt waren.

Mit großem Feingefühl wurden Oberflächen geglättet, Fluchten begradigt, Konturen geschärft und in Teilbereichen auch Stuckprofile nachgezogen. Dabei galt die Prämisse: Größtmöglicher Erhalt der Originalsubstanz bei gleichzeitiger Erlebbarkeit der bewegten Geschichte des Baus samt den Verlusten. Damit die feine Eleganz der Räume wieder vollumfänglich zur Geltung kommen kann, wurden zudem über 200 Quadratmeter kostbarer historischer Parkettböden aufwendig gereinigt und instandgesetzt. Sie präsentieren sich heute wieder in ihrer natürlichen und warmen Farbigkeit. 
Neben den restauratorischen Maßnahmen wurde auch die Barrierefreiheit durch eine neue Zuwegung verbessert und der Kunstgutschutz durch eine neue Überwachungstechnik und eine neue Eingangstür optimiert. Dank einer neuen Wandtemperierung und weiteren bauklimatischen Ertüchtigungen finden die Museumsexponate nun noch bessere konservatorische Bedingungen vor.

Ein neues Lichtkonzept optimiert die Lichtsituation, während zugleich der neue Lichtschutz die Exponate effizienter schützt. Zahlreiche Expertinnen und Experten der Bayerischen Schlösserverwaltung und des Staatlichen Bauamts Bayreuth arbeiteten an der Restaurierung und entwickelten gemeinsam das neue Museumskonzept. Gemeinsam mit dem Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung entstanden 3D-Modelle des Felsengartens und seiner teils verlorenen Bauten, die die Präsentation ergänzen. Zudem steht Besuchern im Morgenländischen Bau nun BayernWLAN zur Verfügung.

Mit der Wiedereröffnung des Morgenländischen Baus wird einer der außergewöhnlichsten Orte der Markgrafenkultur in Oberfranken wieder erlebbar. Die neue Dauerausstellung vereint Naturgeschichte, Gartenkunst und Kulturgeschichte und eröffnet Besuchern neue Perspektiven auf den einzigartigen Felsengarten Sanspareil. (Ines Holzmüller)
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll man die sogenannte Rente mit 63 abschaffen?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Prof. Dr. Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln, sagt über die Deutschen: "Unser Mindset hat sich nicht weiterentwickelt – es ist in einer Art Biedermeier-Modus stehen geblieben."

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz