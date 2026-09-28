Bauen

So soll das BayerHeim-Projekt in Neumark aussehen. (Visualisierung: 3dkad)

28.09.2026

Neue Wohnungen für die Oberpfalz

Spatenstich in Neumarkt: BayernHeim schafft 121 bezahlbare Wohnungen

Lebenswert, nachhaltig und langfristig leistbar – darauf können sich die zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner im ersten BayernHeim-Projekt in Neumarkt in der Oberpfalz freuen. In fünf Gebäuden entstehen auf je vier Geschossen insgesamt 121 Wohnungen für Singles, Paare und Familien mit Kindern. Bauminister Christian Bernreiter und Finanz- und Heimatminister Albert Füracker (beide CSU) setzten vor Kurzem gemeinsam symbolisch den ersten Spaten für den Neubau. Nach Regensburg und Burglengenfeld startet damit das dritte Projekt der BayernHeim in der Oberpfalz. In den kommenden beiden Jahren werden damit südöstlich der Neumarkter Innenstadt bezahlbare Zwei- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen für Singles, Paare und Familien mit Kindern entstehen.

Bauminister Bernreiter sagte: „Wir investieren über 40 Millionen Euro in dieses Projekt und sorgen so für langfristig bezahlbaren Wohnraum in Neumarkt – Konkret: 55 Jahre soziale Belegungsbindung und effektive Mieten ab 6,20 Euro je Quadratmeter sind ein starkes Signal für Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen!“ Gefördert wird das Projekt in der sozialen Wohnraumförderung mit Mitteln aus dem Herbstpaket 2026 mit über 31 Millionen Euro.

Alle Wohnungen werden barrierefrei errichtet und verfügen dann über Balkon oder Terrasse. Der Neubau schließt eine Brache am Deininger Weg und verspricht eine gute Anbindung in die umgebende Nachbarschaft. Attraktive Freiflächen und zwei Spielplätze im gemeinsamen Innenhof laden zum Treffen und Verweilen ein. Einkaufsmöglichkeiten und öffentlicher Nahverkehr sind zu Fuß erreichbar, sodass die zukünftigen Bewohner nicht auf ein eigenes Auto angewiesen sein werden. Ergänzend werden 63 oberirdische PKW-Stellplätze und 192 Fahrradabstellplätze, 55 davon in einem Fahrradkeller geschaffen. KfW-55 Standard, Holzhybridbauweise und Fernwärme für Heizung und Warmwasserversorgung zeigen, dass Energieeffizienz und Nachhaltigkeit von Anfang an maßvoll mitgedacht werden.

Füracker betonte: „Bezahlbarer Wohnraum für alle ist eine der zentralen Zukunftsaufgaben unserer Zeit – denn ein gutes Zuhause ist die Grundlage für Lebensqualität, Sicherheit und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Mit dem heutigen Spatenstich setzt die BayernHeim ein starkes Zeichen für Neumarkt und die gesamte Oberpfalz: 121 moderne, barrierefreie und nachhaltige Wohnungen entstehen für Singles, Paare und Familien mit Kindern. So schaffen wir langfristig bezahlbaren Wohnraum und 121 neue Lebensmittelpunkte in unserer Heimat.“

Andreas Nietsch, Geschäftsführer der Baunova Bayern GmbH, erklärte: „Mit dem heutigen Spatenstich beweisen wir, dass die Bündelung unserer Kräfte unter dem Dach der Baunova Früchte trägt. Wir reden nicht nur über nachhaltiges und bezahlbares Bauen, wir setzen es um. 121 Wohnungen im KfW-55-Standard und in moderner Holzhybridbauweise zu realisieren, ist ein klares Qualitätsversprechen der BayernHeim und der gesamten Baunova-Gruppe an die Menschen in der Oberpfalz.“

Die BayernHeim GmbH ist seit März 2025 gemeinsam mit den beiden anderen staatlichen Wohnungsbaugesellschaften Stadibau GmbH und Siedlungswerk Nürnberg GmbH unter dem Dach der neuen Holding „Baunova Bayern GmbH“ vereint. Damit werden Kompetenzen gebündelt, bestehende Strukturen strategisch noch besser ausgerichtet und Synergien genutzt. Die Baunova Bayern GmbH hat mit ihren drei Tochtergesellschaften derzeit insgesamt 19.919 Wohnungen im Bestand, 5097 Wohnungen sind im Bau. (BSZ)

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