Bauen

Das Bauprojekts Glockengut in Bayreuth. (Visualisierung: BUWOG)

08.10.2026

Neuer Wohnraum in Bayreuth

Bayreuth: Im Stadtteil Glocke entstehen 177 Eigentumswohnungen

Mit einer symbolischen Grundsteinlegung gemeinsam mit Oberbürgermeister Andreas Zippel hat die Vonovia-Tochter BUWOG vor Kurzem den Startschuss für den Bau des neuen Wohnquartiers Glockengut in Bayreuth gegeben. Der erste Bauabschnitt, der bis Mitte 2028 abgeschlossen sein soll, umfasst insgesamt 177 Eigentumswohnungen, davon 63 Apartments für studentisches Wohnen, Dozenten, Singles und Senioren. Damit wird aus der langjährigen Brachfläche im Stadtteil Glocke Schritt für Schritt ein neues Wohnquartier.

Udo Sauter, Geschäftsführer der BUWOG: „Mit dem Glockengut schaffen wir in Bayreuth dringend benötigten Wohnraum mit hoher Lebensqualität. Die heutige Grundsteinlegung ist ein wichtiger Meilenstein für das Projekt und für die Entwicklung des Stadtteils Glocke. Hier wollen wir ein Quartier schaffen, das unterschiedliche Bedürfnisse zusammenbringt, von Apartments für Alleinstehende oder Singles bis zu Wohnungen für Familien.“

Im ersten Bauabschnitt entstehen die Häuser A und B mit Eigentumswohnungen zwischen zwei und viereinhalb Zimmern sowie das Haus D, das vor allem Apartments beherbergt. Mit drei bis fünf Geschossen fügen sich die Gebäude ideal in die Umgebung ein. Balkone und Terrassen schaffen Freiräume, freitragende Balkonkonstruktionen schaffen eine markante Architektur.

Neben den Wohnungen entstehen attraktiv gestaltete Außenbereiche mit Aufenthaltsmöglichkeiten und Spielflächen sowie 125 Pkw-Stellplätze in einer Tiefgarage, auf Wunsch mit einer Wallbox für Elektrofahrzeuge. An der Oberfläche ist das Quartier autofrei angelegt. Solaranlagen auf den Dächern liefern Strom unter anderem für den Betrieb der Luft-Wasser-Wärmepumpen.

Das Wohnquartier Glockengut entsteht im beliebten Bayreuther Stadtteil Glocke, westlich der Universität Bayreuth. Das Grundstück liegt zwischen dem Tierpark Röhrensee im Norden und dem Studentenwald im Süden. Die Bayreuther Altstadt sowie zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten in der unmittelbaren Nachbarschaft sind bequem zu Fuß erreichbar, der Hauptbahnhof mit dem öffentlichen Nahverkehr in etwa einer Viertelstunde. Zur Bushaltestelle „Ludwig-Thoma-Brücke“ sowie dem Fahrrad-Cityring Bayreuth sind es nur wenige Meter.

Bayreuths Oberbürgermeister Zippel: „Mit der heutigen Grundsteinlegung wird aus einer langjährigen Brachfläche Schritt für Schritt ein neues Stück Bayreuth. Das Glockengut schafft dringend benötigten Wohnraum. Für die Stadt ist es ein wichtiges Signal, dass hier nun die konkrete Umsetzung beginnt und der Stadtteil Glocke nachhaltig weiterentwickelt wird.“

Von den 177 Eigentumswohnungen gehen 124 Einheiten in den Häusern A und D in den Verkauf, darunter alle Apartments. Das Haus B mit 53 Einheiten geht zeitversetzt zu einem späteren Zeitpunkt in den Vertrieb. Neben diesem ersten Bauabschnitt, der bis Mitte 2028 realisiert wird, sind weitere Bauabschnitte möglich. Insgesamt bietet das Glockengut Potenzial für rund 290 Wohnungen.

Mit der Grundsteinlegung für den ersten Bauabschnitt beginnt nun die Realisierung des Projekts. Damit setzt die BUWOG einen wichtigen Impuls für den Wohnungsbau in Bayreuth. (BSZ)

 

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