Neues Institut der Uni Bayreuth

Der Rohbau steht schon: Auf dem Campus der Universität Bayreuth wird aktuell ein neues Gründerzentrum gebaut – das Institut für Entrepreneurship und Innovation kurz: das E & I. Am Institut sollen zukünftig wegweisende Forschungsthemen entwickelt und Studierende und Mitarbeiter bei der Gründung von Start-Ups unterstützt werden – und das in enger Zusammenarbeit mit der Wirtschaft. Nur gut ein halbes Jahr nach dem Spatenstich begrüßte Bauminister Christian Bernreiter (CSU) die am Projekt beteiligten Handwerker und Planer sowie Vertreter aus Politik und Gesellschaft zum Richtfest.

Mit dem neuen Institut sollen Unternehmertum und Gründergeist verstärkt in die Ausbildung an der Universität Bayreuth integriert werden: Innovations- und Zukunftsfähigkeit von sowohl etablierten Unternehmen, als auch neuer Existenzgründungen im Raum Oberfranken können so nachhaltig gesteigert werden.

Prof. Stefan Leible, Präsident der Universität Bayreuth, sagte: „Mit dem neuen Institut für Entrepreneurship und Innovation schaffen wir einen Ort, an dem wissenschaftliche Exzellenz auf unternehmerischen Gestaltungswillen trifft. Hier entstehen Ideen, die den Weg in die Praxis finden und konkrete Antworten auf die Herausforderungen von morgen geben. Das stärkt die Universität Bayreuth ebenso wie die Innovationskraft unserer gesamten Region.“

„Sowohl für die Universität Bayreuth als auch für die Unternehmen der Region und darüber hinaus bietet der Neubau eine großartige Chance: Wir schaffen hier ideale Bedingungen für neue Wege der Kooperation und Innovation für Studierende und Wirtschaft", so Bernreiter. "Im Erdgeschoss laden dazu öffentliche Bereiche wie Café, Ausstellungsflächen und Seminarräume zu Austausch und Vernetzung ein. Herzstück ist dabei die Seminar- und Workshopfläche in der Eingangshalle – von hier führen großzügige Treppenanlagen ins Untergeschoss und bilden die sogenannte Arena. In den drei Geschossen darüber befinden sich Open-Space-Flächen, Gründerbüros, Einzelbüros, Besprechungs- und Seminarräume sowie Ausstellungsflächen. Im zurückgesetzten vierten Obergeschoss liegen repräsentative Besprechungsräume und ein Coworking Space.“

Das Staatliche Bauamt Bayreuth hat die Ed. Züblin Gmbh als Totalunternehmer beauftragt: Diese baut aktuell ein kompaktes fünfgeschossiges Gebäude in Holz-Stahl-Bauweise. Durch rote, horizontale Ziegelelemente in den Obergeschossen wird sich das Gebäude gestalterisch in den Campus einfügen. Der verglaste Sockel öffnet sich einladend in die Umgebung. Die Kombination aus Holz- und Stahlbau ermöglicht große Spannweiten, geringe Bauhöhen und dadurch flexible Raumaufteilungen. Zudem kann durch den hohen Vorfertigungsgrad schnell und wirtschaftlich gebaut werden. Das Bauamt hat in der Planung konsequent auf einfache, praktikable Lösungen gesetzt - bis hin zu Sichtinstallationen, die dem Charakter einer Denkfabrik entsprechen. Die Wärme- und Kälteversorgung erfolgt über das bestehende Nahwärmenetz der Universität. Auf dem begrünten Flachdach wird eine Photovoltaikanlage mit 26 kWp Leistung installiert - das spart jährlich rund 3,4 Tonnen CO 2 .

In unmittelbarer Nachbarschaft soll zukünftig mit dem städtischen Regionalen Innovationszentrum (RIZ) eine zukunftsweisende „Brücke“ zwischen Forschung, Lehre und Industrie geschlagen werden. Dazu ist auch eine bauliche Anbindung des Instituts für Entrepreneurship und Innovation an das später entstehende RIZ im Bereich der offenen Treppenanlage vorgesehen. (BSZ)