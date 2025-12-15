Bevor das auffällige Bauwerk namens "Overfly" am Autobahnkreuz Nürnberg-Ost kommende Woche befahren werden darf, sind Sperrungen in diesem Bereich nötig: Von heute an sind verschiedene Parallelfahrbahnen und Kreisfahrten am Autobahnkreuz gesperrt, wie die Autobahn GmbH mitteilte.



Notwendig ist die Sperrung demnach, um die Baustellenverkehrsführung zurückzubauen und um Weißmarkierungen anzubringen. Vor Ort seien Beschilderungen für die Umleitungsstrecken angebracht.



Der Verkehr werde über das benachbarte Autobahndreieck Feucht, über die Autobahnkreuze Nürnberg-Süd und Altdorf sowie über die Ausfahrt Nürnberg-Langwasser umgeleitet. Betroffen sind die Autobahnen A6 und A9. Die Sperrungen sollen am Sonntag gegen Mittag enden. Von Sonntag bis Montag sind noch einmal neue Sperrungen nötig.



Das Bauwerk "Overfly" soll am Montag für den Verkehr freigegeben werden. Hinter der Bezeichnung verbirgt sich eine 600 Meter lange Schrägseilbrücke.



Die Kosten für die Bauarbeiten am Autobahnkreuz liegen laut Autobahn GmbH bei insgesamt 160 Millionen Euro.

(Kathrin Zeilmann, dpa)