Bauen

Letzter Taktverschub: Die Talbrücke Unterrieden wurde mittels Taktschiebeverfahren hergestellt. (Foto: Hajo Dietz)

06.03.2026

Sanierung wäre unrentabel gewesen

Ersatzneubau der Talbrücke Unterrieden

Die Ersatzbaumaßnahme Talbrücke Unterrieden an der Bundesautobahn A 6 östlich von Nürnberg gehörte in den vergangenen Jahren zu den wichtigsten Infrastrukturmaßnahmen der Region.

Seit 2019 wurde das über fünfzig Jahre alte Bauwerk durch eine moderne und leistungsfähige Brücke ersetzt. Die Talbrücke mit einer Länge von 652 Meter überspannt mit ihrer Höhe von 40 Meter eine Gemeindeverbindungsstraße, einen Wirtschaftsweg sowie den Talraum des Raschbachs und ist ein zentraler Bestandteil des überregionalen Verkehrsnetzes.

Die Brücke war jedoch nicht für die zukünftig steigende Verkehrsbelastung ausgelegt, sodass eine grundlegende Erneuerung notwendig wurde.

Bevor die Entscheidung für einen Ersatzneubau fiel, wurde auch eine Sanierung des bestehenden Bauwerks umfassend geprüft. Die Untersuchungen ergaben jedoch, dass eine Instandsetzung weder technisch sinnvoll noch wirtschaftlich vertretbar gewesen wäre.

Angesichts der stark gestiegenen Belastungen durch den Güter- und Schwerverkehr hätte eine Sanierung nur eine kurzfristige Lösung dargestellt. Der Neubau erwies sich daher als die einzig nachhaltige und zukunftssichere Option.

Ein wichtiger Meilenstein wurde im Oktober 2022 erreicht, als die neue Richtungsfahrbahn Nürnberg fertiggestellt und für den Verkehr freigegeben wurde. Dadurch konnte der Verkehr auf den ersten Teil des Neubaus umgelegt werden. Im Anschluss begann der Abbruch der alten Brücke auf der Gegenseite, gefolgt vom Neubau der Richtungsfahrbahn Amberg.

Die Arbeiten schritten stetig voran, am 24. November 2025 wurde das Bauwerk offiziell für den Verkehr freigegeben. Im Sommer 2026 werden die Restarbeiten unter der Brücke (unter anderem Regenrückhaltebecken und Betriebswege) abgeschlossen, damit endet eines der umfangreichsten Brückenprojekte der Region.

Der Neubau wurde nach aktuellen technischen Standards bemessen und so ausgelegt, dass er sowohl den heutigen als auch den zukünftigen Verkehrslasten standhält. Damit stärkt die Brücke die Leistungsfähigkeit der A 6, die als zentrale Ost-West-Achse eine bedeutende Rolle im europäischen Verkehrsnetz spielt. Zum Einsatz kamen ausschließlich robuste und bewährte Bauweisen sowie hochwertige Materialien, die eine lange Lebensdauer gewährleisten.

Behinderungen weitgehend vermieden

Während der gesamten Bauzeit standen den Verkehrsteilnehmern in beiden Fahrtrichtungen – wie im Bestand – jeweils zwei Fahrstreifen zur Verfügung. Dadurch konnten größere Behinderungen weitgehend vermieden werden, auch wenn die Baustelle für Pendler und Fernfahrer eine gewisse Geduld erforderte. Die Verantwortlichen bemühten sich, die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten und den Bau kontinuierlich voranzutreiben.

Die Projektgesamtkosten belaufen sich auf rund 97,5 Millionen Euro. Finanziert wurde die Maßnahme vom Bund im Rahmen des Sonderprogramms Brückenmodernisierung. Damit unterstreicht der Bund die Bedeutung einer leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur für Mobilität, Wirtschaft und Logistik.

Mit der Fertigstellung der neuen Talbrücke Unterrieden entstand ein Bauwerk, das nicht nur den Anforderungen moderner Mobilität gerecht wird, sondern auch die Verkehrssicherheit auf der A 6 langfristig verbessert. (BSZ)
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll es ein Social-Media-Verbot für Kinder unter 14 Jahren geben?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Bundesforschungsministerin Dorothea Bär will mit ihrer Hightech-Agenda Deutschland technologisch auf ein neues Level bringen. Im Gespräch mit dem vbw Unternehmermagazin spricht sie über die Herausforderungen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Abo BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz