SWM erhöhen Wohnungsbauziel

Die Stadtwerke München (SWM) bauen ihr Engagement für bezahlbaren Wohnraum deutlich aus. Das bisherige Ziel, bis 2030 insgesamt 3000 Wohnungen zu schaffen, wird erweitert: Bis 2040 sollen nun insgesamt 4000 Wohnungen entstehen. Damit leisten die SWM einen noch größeren Beitrag zur Entlastung des Münchner Wohnungsmarktes und zur Sicherung des Wirtschaftsstandorts München.

Die Wohnungen werden in erster Linie Mitarbeitenden der SWM als Werkswohnungen zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus sollen auch Beschäftigte anderer städtischer Gesellschaften von dem Angebot profitieren. Ergänzend planen die SWM, einen begrenzten Teil der Wohnungen weiteren Unternehmen in München zur Verfügung zu stellen, um diese bei der Gewinnung und Bindung von Fachkräften zu unterstützen. Das Interesse potenzieller Partnerunternehmen ist bereits heute sehr groß.

Ein wichtiger Meilenstein auf diesem Weg ist das Quartier an der Westend-/ Zschokkestraße – das bislang größte Wohnungsprojekt in der Geschichte der Stadtwerke München. Der erste Bauabschnitt umfasst 212 Wohnungen sowie eine Kindertagesstätte. Die Fertigstellung dieses Bauabschnitts ist für Ende 2028 vorgesehen, insgesamt sollen an dem Standort in Laim rund 630 Wohnungen entstehen. Gemeinsam mit Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) und Christian Scharpf, Referent für Arbeit und Wirtschaft der Landeshauptstadt München, haben nun Gabriele Jahn, SWM Geschäftsführerin Personal, Immobilien und Bäder, sowie Bernhard Boeck, Geschäftsbereichsleiter Immobilien der SWM, den Grundstein gelegt.

Krause: „Wohnungsbau, vor allem der Bau bezahlbarer Wohnungen, hat für München oberste Priorität. Dass die Stadtwerke München als unser kommunales Unternehmen hier mit gutem Beispiel vorangehen und nachhaltig Wohnraum schaffen, freut mich deshalb umso mehr. Mit dieser Initiative schaffen die SWM das zukünftige Zuhause für hunderte Familien. Wir brauchen mehr davon, damit Druck aus dem Münchner Wohnungsmarkt genommen wird und die Menschen wieder eine reelle Chance haben, in dieser Stadt eine Wohnung zu finden und anzukommen. Deshalb wünsche ich mir viele Nachahmer – auch aus der Privatwirtschaft.“

Gabriele Jahn: „Als SWM investieren wir in die Wärme- und Energiewende, die Mobilität von morgen sowie unsere Infrastruktur. Wir investieren aber auch in unsere Mitarbeitenden, die München rund um die Uhr am Laufen halten. Bezahlbarer Wohnraum ist für viele Menschen in München zur entscheidenden Frage geworden – und eine entscheidende Voraussetzung dafür, dass Unternehmen Fachkräfte gewinnen und langfristig binden können. Mit dem Ausbau unseres Wohnungsbauprogramms schaffen wir nicht nur Perspektiven für unsere Mitarbeitenden, sondern stärken zugleich die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts München. Hiervon profitieren nicht nur unsere Mitarbeitenden, sondern auch die Stadtgesellschaft. Deshalb freu ich mich umso mehr, dass wir mit diesem Bauprojekt konsequent bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Wohnraum gestalten.”

Boeck: „Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum gehört zu den größten gegenwärtigen Herausforderungen Münchens. Deshalb bauen wir unser Engagement konsequent aus: Aus dem ursprünglichen Ziel von 3000 Werkswohnungen bis 2030 werden nun 4000 Wohnungen bis 2040, die wir zu einem Teil auch Mitarbeitenden städtischer Gesellschaften und weiterer Münchener Unternehmen zur Verfügung stellen. Damit leisten wir einen langfristigen Beitrag zur Entlastung des Wohnungsmarktes und zur Zukunftsfähigkeit unseres Wirtschaftsstandorts. Unser Anspruch ist es, einen spürbaren Beitrag für die Menschen und Unternehmen in unserer Stadt zu leisten.“



Die 630 Wohnungen der SWM sind Teil einer umfassenden Quartiersentwicklung auf dem Gelände des ehemaligen Bus- und Tramdepots Laim. Dort entsteht ein neues Stadtviertel mit Wohnraum für unterschiedliche Lebenssituationen, mehreren Kindertageseinrichtungen, einem Alten- und Seniorenzentrum mit einer direkten Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr sowie dem neuen Zschokkepark als Naherholungsfläche.

Die SWM Wohnungen verteilen sich im ersten Bauabschnitt auf vier achtgeschossige Gebäude. Die Bauweise ist wie alle Neubauprojekte der SWM nachhaltig und auf Langlebigkeit ausgelegt – die Ausführung erfolgt in Holzhybridbauweise unter Verwendung von CO2-reduziertem Beton sowie mit großzügiger Umsetzung von PV-Flächen und naturnaher Freiflächengestaltung. Neben den Wohnungen entstehen hier auch Räume für Gemeinschaft und Begegnung, eine Mobilitätsstation sowie eine Kindertagesstätte für die Landeshauptstadt München.

Die knapp 17.400 Quadratmeter Wohnfläche des jetzigen Bauabschnitts verteilen sich vornehmlich auf Familienwohnungen. Der Wohnungsmix sieht 9 Wohnungen mit 1 Zimmer, 58 Wohnungen mit 2 Zimmern, 86 Wohnungen mit 3 Zimmern, 48 Wohnungen mit 4 Zimmern sowie 11 Wohnungen mit 5 Zimmern vor. Die Fertigstellung der 212 Wohneinheiten ist für Ende 2028 vorgesehen.

Aktuell haben die SWM rund 1400 Werkswohnungen im Bestand. Hier können Mitarbeitende der SWM zu günstigen Mietkonditionen in fast allen Teilen Münchens arbeitsplatznah leben. Rund 1500 weitere Wohneinheiten sind bereits in Planung. (BSZ)