Der „Tag der Musterhäuser“ am 26. und 27. September 2026 zeigt die ganze Vielfalt von Fertighäusern. An diesem Aktionswochenende des Bundesverbandes Deutscher Fertigbau (BDF) bieten die sechs FertighausWelten in Hannover, Wuppertal, Köln, Nürnberg, Günzburg und im Schwarzwald ein Programm für die ganze Familie und freien Eintritt für alle Besucherinnen und Besucher. In zwei Musterhaus-Ausstellungen wird Jubiläum gefeiert: Die FertighausWelt Nürnberg seit 15 Jahren und die FertighausWelt Günzburg seit 10 Jahren sind beliebte Anlaufstellen für zigtausende Bauinteressierte in Süddeutschland.

Die FertighausWelten zählen zu den modernsten Musterhausparks Europas. Alle dort gezeigten Häuser erfüllen die hohen Standards der Qualitätsgemeinschaft Deutscher Fertigbau, denn sie wurden von BDF-Mitgliedsunternehmen individuell geplant und gebaut. Sie sind Inspirationsquelle, wichtige Beratungs- und Vertriebsstandorte sowie Begegnungsstätte für Bauinteressierte, Bauherren und Hausbauunternehmen. Neben den Musterhäusern erwartet die Besucherinnen und Besucher am 26. und 27. September 2026 ein Rahmenprogramm für die ganze Familie mit zusätzlichen Informationen und Angeboten zu vielen Hausbau-Themen sowie mit Gewinnspielen, süßen und deftigen Leckereien. Für die Kinder werden unter anderem Stempelrallyes, Kinderschminken, Hüpfburgen und Ballonkunst angeboten.

„Der Tag der Musterhäuser ist die perfekte Gelegenheit, um sich aus erster Hand von der Qualität und Vielfalt moderner Häuser in Holz-Fertigbauweise zu überzeugen – und nebenbei einen angenehmen Tag inmitten voll ausgestatteter Traumhäuser zu verbringen“, sagt der BDF-Ausstellungsleiter Christoph Windscheif. Die FertighausWelten sind an beiden Tagen von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist am Aktionswochenende frei. Wer sich vorab über die ausgestellten Häuser und das Programm vor Ort informieren oder auch schon einen Beratungstermin buchen möchte, wird auf www.fertighauswelt.de und www.tag-der-musterhaeuser.de fündig. Neben den FertighausWelten nehmen auch weitere Hausausstellungen in Deutschland und Österreich am „Tag der Musterhäuser“ teil und warten mit besonderen Aktionen und Angeboten auf. (BSZ)