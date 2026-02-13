Bauen

Der Neubau im vierten Obergeschoss unter einem Wetterschutzdach. (Foto: medienwerkstatt-dachau, Gerstorfer)

13.02.2026

Tragwerksplanung als Schlüssel für Wandel

Das Birgmannforum Dachau: Erfolgreicher Umbau eines monofunktionalen Kaufhauses zu einem urbanen Mischbaustein

Mit der Revitalisierung des ehemaligen Kaufhauses Hörhammer in der Pfarrstraße 1 ist im Zentrum der Dachauer Altstadt ein über Jahrzehnte gewachsener Gebäudekomplex grundlegend neu ausgerichtet worden. Am Bau beteiligt waren Pache Heim Ingenieure GmbH (Statik), PMP Architekten, Dachau, (Entwurf) und die Scherm Verwaltungs GbR als Bauherr.

Das Birgmannforum steht heute für den erfolgreichen Umbau eines monofunktionalen Kaufhauses zu einem urbanen Mischbaustein mit Einzelhandel, Praxen, Büros und hochwertigem, innerstädtischem Wohnraum. Die Tragwerksplanung bildete dabei die technische Grundlage, um diesen Wandel unter den restriktiven Bedingungen des Ensembledenkmalschutzes sowie bei weitgehend laufendem Betrieb zu ermöglichen.

Der heutige Stahlbetonbau entstand Anfang der 1970erJahre als Ersatz für den historischen „Birgmannbräu“, dessen Ursprünge bis in das Jahr 1600 zurückreichen. Das Gebäude umfasst vier oberirdische und drei unterirdische Geschosse, wovon die beiden unteren Ebenen als Tiefgarage genutzt werden. Die Geschossdecken wurden überwiegend als Rippendecken mit Spannweiten bis zu rund 10,50 Metern ausgebildet und auf großflächige, stützenarme Verkaufsbereiche ausgelegt. Diese konstruktive Grundstruktur stellte ein hohes Maß an Flexibilität bereit, war jedoch ausschließlich auf die ursprüngliche Kaufhausnutzung optimiert.

Ziel der Maßnahme war es, einen über Jahre leer stehenden Gebäudekomplex mit mehr als 2000 Quadratmetern ungenutzter Fläche wieder in den städtischen Nutzungskreislauf zu integrieren. Gleichzeitig durften Baukörperhöhe und äußere Kubatur nicht verändert werden. Das Gebäude ist im Osten durch eine massive Brandwand begrenzt und schließt im Westen großflächig an die Nachbarbebauung an. Tageslicht war im Gebäudeinneren daher nur eingeschränkt verfügbar.

Die neue Nutzung mit zwölf Wohnungen zwischen rund 53 und 108 Quadratmetern, Büro- und Praxisflächen sowie einem Lebensmittelmarkt im Untergeschoss erforderte tiefgreifende strukturelle Eingriffe in die vorhandene Primärstruktur sowie eine Neuordnung der vertikalen Lastpfade.

Sanierung
der Tiefgarage

Der Umbau erfolgte stufenweise bei fortlaufendem Betrieb der Verkaufsflächen, die während der Bauzeit in das Untergeschoss verlagert wurden. Damit blieb der Standort für die Dachauer Bevölkerung stets präsent und leistete bereits während der Bauphase einen Beitrag zur Belebung der Altstadt. Während der Teilabbrüche in den oberen Geschossen sowie während der Sanierung der Tiefgarage mussten für die jeweils entstehenden Bauzustände eigenständige Unterstützungskonzepte erarbeitet werden, um die Standsicherheit des Bestands auch bei abschnittsweisem Rückbau und unter fortlaufender Nutzung sicherzustellen. Dabei wurden Deckenfelder abschnittsweise entlastet, temporäre Stahlstützen in Rasterachsen eingestellt und über lastverteilende Hilfsträger mit den bestehenden Unterzügen gekoppelt.

Zur Sicherstellung des Bauablaufs wurde über dem gesamten Gebäude ein großflächiges Wetterschutzdach aus Gerüstträgern errichtet. Die aus dem Wetterschutzdach resultierenden Zusatzlasten erforderten ein abgestimmtes Abstütz- und Lastverteilungskonzept, über das die Einwirkungen kontrolliert in mehrere tragfähige Bestandsachsen eingeleitet wurden. Die Unterstützungskonzepte wurden in Abhängigkeit vom Baufortschritt fortlaufend angepasst und auf die jeweils neu entstehenden Bauzustände abgestimmt.

Kernstück der Umnutzung war die Öffnung der Geschossdecke zu einem rund 40 Quadratmeter großen Lichthof, der Tageslicht bis in das zweite Obergeschoss führt und die neue Wohn- und Praxisnutzung erst ermöglicht. Dieser massive bauliche Eingriff erforderte komplexe Abfangmaßnahmen. Im zweiten Obergeschoss wurden hierzu Stahl-Beton-Verbundträger eingesetzt, die in Spannrichtung der bestehenden Rippendecken auf tragenden Stützen beziehungsweise Querunterzügen aufliegen.

Die Träger wurden in mehrere Segmente unterteilt und über angeschweißte Rohrknaggen in kerngebohrte Öffnungen der Bestandsunterzüge eingebunden und kraftschlüssig vergossen, weshalb eine hohe Ausführungspräzision erforderlich war. Insgesamt kamen in den oberen Geschossen rund 98 Tonnen Stahl zur Lastabtragung und Abfangung neu geschaffener Öffnungen zum Einsatz.
Während das ursprüngliche Kaufhaus auf ein regelmäßiges Tragwerksraster mit gleichförmigen Flächenlasten ausgelegt war, ergaben sich durch die Aufstockung und den teilweisen Neubau der obersten Geschosse neue geometrische Randbedingungen. Die neu geschaffenen Wohnbereiche folgen einer unregelmäßigen, teils schräg verlaufenden Geometrie, die sich nicht mehr mit dem bestehenden Stützen- und Unterzugsraster deckt.

Zentrale Aufgabe der Tragwerksplanung war es daher, diese nicht rasterkonformen Lasten über gezielte Abfangkonstruktionen in das regelmäßige Bestandssystem zu überführen und kontrolliert in die vorhandenen Tragglieder einzuleiten.

Parallel zu den Hochbaumaßnahmen wurde die zweigeschossige Tiefgarage umfassend saniert. Nach Chloriduntersuchungen erfolgte der Betonabtrag im Hochdruck-Wasserstrahl-Verfahren. Die freigelegte Bewehrung wurde gereinigt und je nach Schädigungsgrad ergänzt. Da die darüberliegenden Geschosse zeitgleich umgebaut und teilweise genutzt wurden, wurde ein umfassendes Unterstützungskonzept für sämtliche Bauzustände entwickelt, das temporäre Abstützungen, abschnittsweisen Rückbau geschädigter Bauteile und die kontrollierte Umlagerung der Lasten kombinierte. Die jeweiligen Bauphasen wurden hierbei so aufeinander abgestimmt, dass Eingriffe in den laufenden Betrieb minimiert werden konnten.

Lebendiger Altstadtbaustein

Mit der neuen Nutzungsmischung – Lebensmittelmarkt und Bäckerei im Untergeschoss, vollständig vermietete Büro- und Praxisflächen sowie zwölf Wohnungen über den Dächern der Altstadt – ist ein vormals monofunktionales Kaufhaus zu einem lebendigen Altstadtbaustein geworden. Der neu gestaltete Zugang zum Untergeschoss in Form einer Sitzstufenanlage erhöht die Aufenthaltsqualität am Schrannenplatz und stärkt die Rolle des Birgmannforums als selbstverständlichen Teil des öffentlichen Raumes.

Das Birgmannforum zeigt exemplarisch, dass Tragwerks-planung im Bestand weit über klassische Nachweise hinausgeht. Durch die präzise Analyse der vorhandenen Strukturen, die Entwicklung maßgeschneiderter Abfang- und Verstärkungslösungen sowie die konsequente Berücksichtigung sämtlicher Bauzustände konnte ein leer stehender Großbau in einen dauerhaften Impulsgeber für die Dachauer Altstadt transformiert werden.

Ein weiterer Schwerpunkt der Tragwerksplanung lag in der detaillierten Betrachtung der Bauzustände in den Regelgeschossen. Die vorhandenen Rippendecken mit großen Spannweiten reagieren sensibel auf lokale Entlastungen infolge von Abbrucharbeiten oder temporären Öffnungen. Für jede Bauphase wurden daher spezifische Nachweise geführt, die den zeitlich begrenzten Charakter der Eingriffe berücksichtigten. Teilweise wurden provisorische Querverbände in Deckenebene vorgesehen, um die Scheibenwirkung auch während des abschnittsweisen Rückbaus einzelner Rippenfelder aufrechtzuerhalten und die Aussteifung des Gesamttragwerks sicherzustellen.

Neben dem zentralen Lichthof waren zahlreiche kleinere Deckendurchbrüche für neue Schächte, Aufzüge und Installationen erforderlich. Diese Eingriffe führten lokal zu erheblichen Umlagerungen der Schnittgrößen. Zur Sicherstellung der Gebrauchstauglichkeit wurden umlaufende Stahlrahmen und lokale Verstärkungen in den Deckenrandbereichen vorgesehen. Die Bemessung erfolgte dabei nicht nur auf Tragfähigkeit, sondern auch auf Verformungsbegrenzung, um Rissbildungen in angrenzenden Ausbauten und Beeinträchtigungen der Oberflächenqualität zu vermeiden.

Die neu eingefügten Stahl- und Verbundbauteile wurden unter erhöhten Anforderungen an Korrosionsschutz und Dauerhaftigkeit geplant. Insbesondere in Bereichen mit erhöhter Feuchtebeanspruchung – etwa im Übergang zur Tiefgarage oder im Bereich der neu geschaffenen Lichthofkonstruktionen – wurden konstruktive Details wie Trennlagen, Entwässerungsebenen und beschichtete Anschlusspunkte vorgesehen, um langfristige Schäden zu vermeiden.

Die Vielzahl an Eingriffen in den Bestand machte eine enge Abstimmung zwischen Tragwerksplanung, Architektur und Bauausführung erforderlich. Regelmäßige Begehungen und baubegleitende Kontrollen stellten sicher, dass die vorgesehenen Abfang- und Unterstützungskonzepte präzise umgesetzt wurden und Abweichungen frühzeitig erkannt werden konnten.
(Daniel Heim, Harald Dumele)

Daniel Heim ist Mitglied der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau. Darüber hinaus sind beide Autoren Mitarbeiter bei Pache Heim Ingenieure GmbH.
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Sollen Oktoberfestbesucher künftig Eintritt zahlen?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Bundesforschungsministerin Dorothea Bär will mit ihrer Hightech-Agenda Deutschland technologisch auf ein neues Level bringen. Im Gespräch mit dem vbw Unternehmermagazin spricht sie über die Herausforderungen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Abo BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz