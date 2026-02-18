A echte Königstour

Am 2. Mai 2026 startet in der Altstadt von Füssen um 7.00 Uhr zum vierten Mal der Bavaria Königsmarsch Allgäu, ein Ultrawander-Event zu Füßen von Schloss Neuschwanstein.

Beim Marsch immer mit auf dem Weg: der großartige Blick auf die Alpenkulisse. Die 41,3 Kilometer lange Route führt durch das seenreiche Voralpenland, am Weißensee, Alatsee, Schwansee, Alpsee und Forggensee entlang, zum imposanten Lechfall und über den Baumkronenweg an der deutsch-österreichischen Grenze.

Die Routenschleife an den Königsschlössern Neuschwanstein und Hohenschwangau vorbei und hinein in die Ammergauer Alpen zum Berggasthaus Bleckenau fordert die Kondition der Teilnehmer mit 400 zusätzlichen Höhenmetern, bevor es zum Zieleinlauf am Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen geht.

Wer sich die Gesamtstrecke mit rund 1000 Höhenmetern nicht zutraut oder unterwegs seine Beine spürt, kann die Tour auf 22,2 oder 31,8 Kilometer verkürzen.

Wichtig ist dem Königsmarschorganisator Michael Raab, dass sein Wander-Event naturschonend abläuft. Deshalb können maximal 300 Wanderer dabei sein und es werden keine Verpflegungsstände oder Routenschilder aufgebaut, sondern die Outdoorfans orientieren sich über GPS und bringen ihre Verpflegung selbst mit. (BSZ)

Die Anmeldung zur Ultrawanderung läuft über www.königsmarsch.de/allgäu, wo weitere Informationen, eine Routenkarte und FAQs mit ausführlichen Antworten online stehen.