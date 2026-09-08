Freizeit und Reise

Wandern im Naturparadies von Tux-Finkenberg. (Foto: TVB Tux-Finkenberg, Johannes Sautner)

08.09.2026

Abwechslungsreicher Herbst in Tux-Finkenberg

Zwischen Wanderherbst und Gletscherschnee: Tux-Finkenberg

Goldene Wälder, sonnige Almen, glasklare Bergseen und der mächtige Hintertuxer Gletscher prägen das Ende des Zillertals. In Tux-Finkenberg haben die Gäste die Wahl zwischen 350 Kilometern Wanderwegen, 150 Kilometern (E-)Mountainbike-Strecken und 64 Kilometern Skipisten. Die Gondeln am Hintertuxer Gletscher sind das ganze Jahr in Betrieb. Vom Herbst bis weit in den Frühling bietet der Hintertuxer Gletscher dank seiner Höhenlage 100 Prozent Schneesicherheit, breite Pisten und traumhafte Aussichten von mehr als 3000 Höhenmetern – und somit die längste Skisaison Österreichs. Das einmalige Freiheitsgefühl über den Wolken macht den Hintertuxer Gletscher das ganze Jahr zu einem außergewöhnlichen Erlebnis.

Ob gemütliche Talwanderung, Familientour oder anspruchsvolle Gipfelbesteigung – das weitläufige Wegenetz von Tux-Finkenberg bietet für alle Ansprüche die passende Route. Im Tal sorgt das kostenlose Tux-Finkenberg-Shuttle für Mobilität. Das Wandertaxi (bis 2.10.26) und die Sommerbahnen erleichtern den Aufstieg und sind bis Oktober in Betrieb (Eggalm Bahnen bis 11.10.26, Finkenberger Almbahnen bis 26.10.26). 

Auch (E-)Mountainbiker kommen auf ihre Kosten. Die 150 Kilometer abwechslungsreichen Strecken haben alles drauf, von leicht gängigen Almrouten bis zu echten Wadlbeißern. Besonders beliebt ist in Tux-Finkenberg die Kombination Bike & Hike: Mit dem (E-)Mountainbike geht es bis zur Alm, den Gipfel erklimmt man zu Fuß. Kostenlose (E-)Mountainbike-Transporte mit Bergbahnen und viele E-Bike-Ladestationen machen das Bergerlebnis besonders komfortabel.

Die Almhütten und Bergrestaurants sind zum Großteil bis Mitte Oktober geöffnet und servieren Zillertaler Spezialitäten. Zu den traditionellen Höhepunkten im Herbst zählt unter anderem das 38. Hintertuxer Oktoberfest (25.–26.9.26) mit Almabtrieb, Bauernmarkt, Musik und Tanz.

Familienherbst in den Bergen

In Tux-Finkenberg erleben Familien einen besonders bunten Herbst. Die Sommerbahnen bringen kleine und große Entdecker bis in den Oktober zu Attraktionen wie Pepis Kinderland am Penkenjoch, der Almspielerei auf der Eggalm, der Gletscherfloh- und Kugelsafari am Sommerberg oder zum Gletscherflohpark auf 3250 Metern, einem der höchstgelegenen Spielplätze Europas. Im Tal laden die TUX-Welten mit interaktiven Stationen, Abenteuerparks, Wasserspielen sowie Seil- und Klettergärten zum Entdecken und Erkunden ein. In vielen TUX-Welten sorgen außerdem abwechslungsreiche Bergmurmelbahnen für zusätzlichen Spielspaß. Die Themenwege entführen die ganze Familie in die herrliche Alpenlandschaft mit ihren Natur-, Tier-, Pflanzen-, Wasser- und Schluchtwelten – vom ewigen Eis des Hintertuxer Gletschers über die sanften Almböden und Berghänge bis hinunter zum Tuxbach.

Winterstart am Hintertuxer Gletscher

Während im Tal noch der Herbst all seine Farben ausspielt, regiert am Hintertuxer Gletscher bereits reinstes Weiß und die Skisaison beginnt. Auf über 3000 Metern laden bis zu 64 Kilometer Pisten zum Einschwingen, wenn anderswo die Saison noch gar nicht begonnen hat. Mit dem Hintertux Park Opening (2.–4.10.26) startet der Betterpark Hintertux in die neue Freestyle-Saison.

Abseits der Pisten locken am Hintertuxer Gletscher weitere außergewöhnliche Naturerlebnisse: Schon allein für den Ausblick von der Panoramaterrasse auf 3250 Metern lohnt sich die Auffahrt mit der höchstgelegenen Zweiseil-Umlaufbahn der Welt. Auch im eisblauen Natur Eis Palast, tief im Gletscherinneren, und in der Spannagelhöhle, der größten Marmorgesteinshöhle der Zentralalpen, kommen Groß und Klein aus dem Staunen nicht heraus. (BSZ) 

tux.at

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