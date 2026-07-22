Freizeit und Reise

Landschaft an der Hörndlwand. (Foto: Pixxio)

22.07.2026

Auf zur Sonnenfinsternis

Chiemgau: Mit der kostenlosen Sonnenfinsternis-Brille auf den Gipfel

Am Mittwoch, 12. August, richten sich alle Blicke gen Himmel: Wenn sich der Mond ab etwa 19:20 Uhr vor die Sonne schiebt, öffnet der Chiemgau seine Logenplätze. Denn einige Bergbahnen der Region erweitern an diesem Tag ihre Fahrzeiten und bringen die Gäste zu den schönsten Aussichtspunkten des Chiemgaus. Damit die partielle Sonnenfinsternis sicher beobachtet werden kann, stellen sie den Gästen kostenlose zertifizierte SoFi-Brillen zur Verfügung. Auf den Gipfeln der Chiemgauer Alpen angekommen, eröffnet sich ein beeindruckender Blick auf das Himmelsereignis. So verbindet sich das Erlebnis in den Bergen mit einem seltenen astronomischen Schauspiel – ein Ausflug, der Natur, Panorama und Wissenschaft auf besondere Weise zusammenbringt. Das Schauspiel endet gegen 21 Uhr. Die Veranstaltungen und Fahrzeiterweiterungen können bei bedecktem Himmel entfallen, weshalb sich vorab ein Blick auf die Webseite der Bahnen lohnt.

Welche Bergbahnen neben den nachfolgend erwähnten die kostenlosen SoFi-Brillen haben, kann unter Gipfelglück im Chiemgau nachgelesen werden. Die Bahnen fahren zu ihren regulären Fahrzeiten. Wer den Rückweg zu Fuß nicht scheut, kann mit jeder der Gipfelglück-Bergbahnen sein persönliches Sonnenfinsternis-Erlebnis haben. 

Hochfellnseilbahn fährt ab 17 Uhr durchgehend
Mit der SoFi-Brille zum Sundowner auf 1674 Metern: Gegen 20:16 Uhr erreicht die Abdeckung der Sonne durch den Mond ihren Maximalstand. Wer dann die Brille auf der Nase und einen Drink in der Hand hat, kann das Naturspektakel sicher und entspannt beobachten. Die Sundowner-Bar befindet sich an der Bergstation, das Hochfellnhaus am Gipfel hat geöffnet. Wegen des guten Blicks über den ganzen Chiemgau und den Chiemsee wird der Hochfelln auch “Aussichtsterrasse des Chiemgaus” genannt. www.hochfellnseilbahn.de

Der Wendelstein als Logenplatz
Die Wendelstein-Zahnradbahn, die älteste Hochgebirgs-Zahnradbahn Deutschlands, bringt bis 18 Uhr stündlich die Gäste auf den 1838 Meter hohen Gipfel. Die Abfahrt ist um 21 Uhr. Dazwischen gibt es keine Fahrten. Von der Bergstation und der großen Aussichtsterrasse rund um das Wendelsteinhaus lässt sich die partielle Sonnenfinsternis eindrucksvoll verfolgen. www.wendelsteinbahn.de

Sonnenfinsternis im Sternenpark
Bei einer Sonderführung im Sternenpark auf der Winklmoos-Alm bei Reit im Winkl können Gäste die Sonnenfinsternis gemeinsam mit dem Astronomen und Physiker Manuel Philipp beobachten. Er informiert zu allem Wissenswertem über dieses seltene astronomische Schauspiel. Im Preis von zehn Euro ist eine SoFi-Brille enthalten. Der Weg kann mit dem Auto über eine mautpflichtige Straße erfolgen oder zu Fuß über einen kurzweiligen etwa einstündigen Wanderweg. Alle Informationen 

Wer eine eigene SoFi-Brille hat, kann die Sonnenfinsternis auch vom Ostufer des Chiemsees oder von vielen weiteren Aussichtsplätzen beobachten. (BSZ)

Alle Informationen zu Wander- und Ausflugszielen im Chiemgau und am Chiemsee stehen im Internet unter www.chiemsee-chiemgau.info

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll es erst ab dem zweiten Krankheitstag Lohn geben?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

Prof. Dr. Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln, sagt über die Deutschen: "Unser Mindset hat sich nicht weiterentwickelt – es ist in einer Art Biedermeier-Modus stehen geblieben."

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz