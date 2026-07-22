Auf zur Sonnenfinsternis

Am Mittwoch, 12. August, richten sich alle Blicke gen Himmel: Wenn sich der Mond ab etwa 19:20 Uhr vor die Sonne schiebt, öffnet der Chiemgau seine Logenplätze. Denn einige Bergbahnen der Region erweitern an diesem Tag ihre Fahrzeiten und bringen die Gäste zu den schönsten Aussichtspunkten des Chiemgaus. Damit die partielle Sonnenfinsternis sicher beobachtet werden kann, stellen sie den Gästen kostenlose zertifizierte SoFi-Brillen zur Verfügung. Auf den Gipfeln der Chiemgauer Alpen angekommen, eröffnet sich ein beeindruckender Blick auf das Himmelsereignis. So verbindet sich das Erlebnis in den Bergen mit einem seltenen astronomischen Schauspiel – ein Ausflug, der Natur, Panorama und Wissenschaft auf besondere Weise zusammenbringt. Das Schauspiel endet gegen 21 Uhr. Die Veranstaltungen und Fahrzeiterweiterungen können bei bedecktem Himmel entfallen, weshalb sich vorab ein Blick auf die Webseite der Bahnen lohnt.

Welche Bergbahnen neben den nachfolgend erwähnten die kostenlosen SoFi-Brillen haben, kann unter Gipfelglück im Chiemgau↗ nachgelesen werden. Die Bahnen fahren zu ihren regulären Fahrzeiten. Wer den Rückweg zu Fuß nicht scheut, kann mit jeder der Gipfelglück-Bergbahnen sein persönliches Sonnenfinsternis-Erlebnis haben.

Hochfellnseilbahn fährt ab 17 Uhr durchgehend

Mit der SoFi-Brille zum Sundowner auf 1674 Metern: Gegen 20:16 Uhr erreicht die Abdeckung der Sonne durch den Mond ihren Maximalstand. Wer dann die Brille auf der Nase und einen Drink in der Hand hat, kann das Naturspektakel sicher und entspannt beobachten. Die Sundowner-Bar befindet sich an der Bergstation, das Hochfellnhaus am Gipfel hat geöffnet. Wegen des guten Blicks über den ganzen Chiemgau und den Chiemsee wird der Hochfelln auch “Aussichtsterrasse des Chiemgaus” genannt. www.hochfellnseilbahn.de↗

Der Wendelstein als Logenplatz

Die Wendelstein-Zahnradbahn, die älteste Hochgebirgs-Zahnradbahn Deutschlands, bringt bis 18 Uhr stündlich die Gäste auf den 1838 Meter hohen Gipfel. Die Abfahrt ist um 21 Uhr. Dazwischen gibt es keine Fahrten. Von der Bergstation und der großen Aussichtsterrasse rund um das Wendelsteinhaus lässt sich die partielle Sonnenfinsternis eindrucksvoll verfolgen. www.wendelsteinbahn.de↗

Sonnenfinsternis im Sternenpark

Bei einer Sonderführung im Sternenpark auf der Winklmoos-Alm bei Reit im Winkl können Gäste die Sonnenfinsternis gemeinsam mit dem Astronomen und Physiker Manuel Philipp beobachten. Er informiert zu allem Wissenswertem über dieses seltene astronomische Schauspiel. Im Preis von zehn Euro ist eine SoFi-Brille enthalten. Der Weg kann mit dem Auto über eine mautpflichtige Straße erfolgen oder zu Fuß über einen kurzweiligen etwa einstündigen Wanderweg. Alle Informationen↗

Wer eine eigene SoFi-Brille hat, kann die Sonnenfinsternis auch vom Ostufer des Chiemsees oder von vielen weiteren Aussichtsplätzen beobachten. (BSZ)



Alle Informationen zu Wander- und Ausflugszielen im Chiemgau und am Chiemsee stehen im Internet unter www.chiemsee-chiemgau.info.