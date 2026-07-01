Ausatmen und Aufatmen

Raus in die Natur, zurück zu sich selbst: Der Sommer im Hotel GUT Trattlerhof & Chalets****s in Bad Kleinkirchheim verbindet aktive Erlebnisse in den Nockbergen mit entspannter Gutshof-Atmosphäre. Seit 1642 steht der Trattlerhof für authentischen Urlaub – vielseitig und ganz nah am Leben. Der Aktivsommer hier fühlt sich leicht an: Beim Wandern zwischen Weite und Wohlgefühl. Kein Müssen, nur Können – und das gute Gefühl, draußen genau richtig zu sein.

Naturmomente treffen auf attraktive Sommervorteile: Golfer genießen „Stay here – free golf“ mit inkludiertem Greenfee pro Person und Nacht, während das Frühsommer-Special mit 15 Prozent Rabatt bei Buchungen von Sonntag bis Freitag (bis 9. Juli 2026) zusätzliche Anreize schafft. Familien profitieren von kostenlosen Aufenthalten für zwei Kinder bis 12 Jahre (bis 17. Juli ab 3 Nächten). Mit der inkludierten Kärnten & Sonnenschein Card eröffnen sich zudem über 100 Freizeitmöglichkeiten – viele davon gratis. Wer noch mehr Freiraum sucht, findet ihn in den Trattlers Hof-Chalets mit ganzjähriger Sonnenschein Card sowie Kärnten Card im Juli & August.

Wandern zwischen sanften Gipfeln und stillen Momenten

Rund um den Trattlerhof liegt eine der attraktivsten Wanderregionen Kärntens – von entspannten Spaziergängen durch das Tal bis hin zu aussichtsreichen Touren auf den Wöllaner Nock oder den Königstuhl. Dazwischen: Naturerlebnisse wie der Lehrweg rund um den Windebensee im UNESCO-Biosphärenpark, wo man Bergluft schnuppert, innehält und die Sinne schärft. Weite Almen, runde Gipfel und immer wieder Ausblicke, die bis zu den Seen der Region reichen – allen voran zum Millstätter See. In Brunnach wird diese Zugänglichkeit besonders spürbar: Ein barrierefreier Panoramaweg macht das Naturerlebnis für alle möglich. Wer mehr Herausforderung sucht, findet sie auf der Rundwanderung zum Rosennock oder entlang der Etappen des Nockberge Trails. Schritt für Schritt entsteht ein Sommer, der entschleunigt und gleichzeitig belebt.

Bike-Erlebnisse für jedes Niveau

Auch auf zwei Rädern zeigt sich die Region als Top-Destination. Über 750 Kilometer ausgewiesene Mountainbike-Strecken führen durch die Nockberge – von genussvollen Panoramatouren bis hin zu sportlichen Routen mit ordentlich Höhenmetern. Ein prägendes Element ist der Flow Country Trail von der Kaiserburg, der sich über rund 15 Kilometer durch die Landschaft zieht und Fahrspaß für Einsteiger wie Könner bietet. Ergänzt wird das Angebot durch Natur-Singletrails, vielseitige Touren und familienfreundliche Strecken. Ab Sommer 2026 bringen zwei neue Single-Trails noch mehr Flow ins Spiel.

Als offizieller Nockbike-Partnerbetrieb und Mitglied von Mountainbike Holidays ist der Trattlerhof bestens auf aktive Gäste eingestellt. Touren starten direkt am Haus, die Infrastruktur ist durchdacht, und wer möchte, lässt sich bei geführten Ausfahrten oder Techniktrainings begleiten. Die Hofleut geben Empfehlungen, die nicht aus dem Katalog kommen, sondern aus Erfahrung – abgestimmt auf das, was sich gerade richtig anfühlt.

Jeden Tag etwas Neues

Mit der inklusiven Kärnten & Sonnenschein Card wird der Aktivurlaub so abwechslungsreich wie die Landschaft selbst. Heute Bergbahn, morgen See, dazwischen vielleicht eine spontane Auszeit, vieles gratis. Gut zu wissen: Hier muss man sich nicht entscheiden. Man darf einfach losziehen und erleben.

Entspannung im Gutshof und in den Thermen

Zurück im Trattlerhof wird aus Bewegung Entspannung: im Wellnessbereich mit Außenpool, Hallenbad, Sauna und Rückzugsorten, die zum Aufatmen einladen. Die Zimmer und Suiten erzählen von alpiner Behaglichkeit mit feinsinniger Modernität, während der großzügige „Wald-Wellness“-Bereich auf über 1000 Quadratmeter zum Ausatmen und Aufatmen einlädt.

Ergänzend dazu liegen das Thermal Römerbad und die Therme St. Kathrein nur wenige Minuten entfernt – Orte zum Leiserwerden, zum Loslassen, zum Wiederfinden. Von Mai bis Anfang Juni sowie im Oktober und November ist ein Thermeneintritt inklusive.

Genuss mit Herkunft

Es schmeckt nach Sommer. In Trattlers Einkehr, Falstaff-prämiert, trifft regionale Küche auf saisonale Ideen – endlich Zeit, in aller Ruhe zu genießen. Von Kärntner Schmankerln über Fisch aus dem hauseigenen Teich bis hin zu knuspriger Pizza aus dem Ofen. Dazu ein Glas Wein auf der Terrasse, und der Tag klingt genauso aus, wie er begonnen hat: leicht und genussvoll.

Ergänzt wird das Erlebnis durch die Trattlers Hof-Chalets: 14 exklusive Chalets mit Private SPA in uriger Kärntner Architektur, kombiniert mit modernem Komfort. Direkt an Ski-, Bike- und Wanderwegen gelegen, bieten sie das Gefühl von Freiheit – mit allem, was dazugehört.

Der Trattlerhof und die Hof-Chalets sind Rückzugsort und Ausgangspunkt zugleich. Orte, die verbinden: Aktivität und Gelassenheit, Berge und Seen, Bewegung und Ruhe. Oder, wie man am GUTshof sagt: „I feel GUT“.

Der Trattlerhof hat sich darüber hinaus auch dem Thema Gesundheit verschrieben. Gemeinsam mit sanochron wurde dafür das Body-Mind-Soul-Konzept entwickelt. Es verbindet moderne Longevity-Ansätze mit einem ganzheitlichen Blick auf Körper, Geist und innere Balance. Ziel ist es nicht, möglichst viel in kurzer Zeit zu verändern, sondern Gewohnheiten zu stärken, die weit über den Urlaub hinaus Bestand haben.

Den eigenen Körper besser verstehen

Herzstück des Angebots ist der Body-Mind-Soul-Scan. In nur 75 Minuten erhalten Gäste ein umfassendes Bild ihres aktuellen Vitalitätsstatus. Modernste Messmethoden, KI-gestützte Analysen und die Begleitung geschulter Experten zeigen auf, wie es um Belastbarkeit, Regenerationsfähigkeit, Stressniveau und mentale Stärke steht.

Die Ergebnisse werden verständlich aufbereitet und in konkrete Empfehlungen übersetzt. Welche Faktoren beeinflussen das körperliche und mentale Gleichgewicht? Wo liegen ungenutzte Potenziale? Und welche Veränderungen bringen tatsächlich einen spürbaren Mehrwert? Der Scan schafft Orientierung und macht komplexe Zusammenhänge greifbar.

Ergänzt wird das Konzept durch sanfte Biohacking-Elemente, die ganz natürlich in den Aufenthalt einfließen. Bewusstes Atmen, gezielte Entspannung, Wärme- und Kältereize, Bewegung in der Natur oder eine bessere Schlafqualität helfen dabei, neue Energie aufzubauen und die Widerstandskraft des Körpers zu stärken. (FHH)