Freizeit und Reise

Unterwegs auf der Frommesabfahrt. (Foto: Serfaus-Fiss-Ladis Marketing GmbH, Fabian Schirgi)

05.10.2026

Bereit für den Winter

Serfaus-Fiss-Ladis hat auch für die neue Wintersaison viel zu bieten

Es beginnt mit einem Blick aus dem Fenster: Die ersten Sonnenstrahlen treffen auf verschneite Hänge, in der Ferne zeichnen sich die Gipfel der Samnaungruppe und der Ötztaler Alpen ab. Wenig später stehen die Kinder ungeduldig vor der Skischule, während die Erwachsenen noch überlegen, ob sie heute direkt auf der Piste starten oder den Vormittag mit einer Winterwanderung verbringen. Oder doch lieber zuerst ein ausgiebiges Frühstück in der Zirbenhütte? Egal, ob man Action oder Genuss bevorzugt, oder ob man beides kombinieren möchte – in Serfaus-Fiss-Ladis muss sich niemand für nur eine Art von Winter entscheiden.

Am 4. Dezember 2026 startet die Ferienregion im oberen Tiroler Inntal in die neue Wintersaison. Zwischen 1200 und 2828 Metern Seehöhe erwarten Gäste 214 Pistenkilometer, neue Angebote im Skigebiet und zahlreiche Möglichkeiten abseits der Piste. Familien finden eigene Kinderbereiche und familiengerechte Abfahrten, Paare und Alleinreisende Ruhe, Bewegung und Genuss – und Nicht-Skifahrer können ihre Tage mit Winterwanderungen, Schneeschuhtouren, Langlauf, Rodeln oder besonderen Bergerlebnissen füllen. Zahlreiche moderne Bergbahnen sowie die einzigartige U-Bahn Serfaus, die kleinste, höchstgelegene und auf Luftkissen schwebende U-Bahn der Welt, sorgen für einen komfortablen Start in die Winterwelt. Wer gerne früh aufsteht, erlebt den magischen Moment des Sonnenaufgangs beim Sunrise Hexensee und gleitet über die noch leeren Pisten. 

Die größte Neuheit wartet direkt im Skigebiet: Die seit 1997 bestehende Planseggbahn wird durch eine moderne 8er-Sesselbahn ersetzt. Die Seilbahn Komperdell GmbH investiert dafür rund 30 Millionen Euro. Die neue Anlage erhöht die Förderleistung von 3000 auf 4000 Personen pro Stunde und verkürzt die Fahrzeit auf weniger als fünf Minuten. Sitzheizung, kindersichere Schließbügel und automatische Wetterschutzhauben machen die Auffahrt komfortabler, besonders für Familien mit kleinen Kindern und an wechselhaften Wintertagen. An der Talstation lädt künftig die Gampenbar zum Ankommen, Warten und Wiedersehen ein. Auf dem Dach des neuen Sesselbahnhofs entstehen rund 240 Sitzplätze im Innen- und Außenbereich. So können Gäste den ersten Kaffee vor dem Skitag trinken, sich nach der Abfahrt verabreden oder bei einem Getränk den Blick auf die Berge genießen. Photovoltaikanlagen an den Fassaden und Dächern beider Stationen ergänzen das Bauprojekt.

Manche Urlaubsmomente entstehen ganz nebenbei – beim gemeinsamen Foto mit Bergpanorama oder bei einer Pause, die man gern noch ein wenig verlängert. Zwei neue Fotopoints an der Wonnealm und an der Bergstation der Alpkopfbahn bieten dafür passende Plätze mit Blick auf die winterliche Bergwelt. Auch das Panoramarestaurant Komperdell empfängt seine Gäste nach einem vollständigen Umbau neu. Eine neue Espressobar und ein optimierter Freeflow-Bereich sorgen dafür, dass die Pause unkompliziert bleibt – selbst dann, wenn die einen schnell zurück auf die Piste möchten und die anderen lieber noch ein wenig sitzen bleiben. Für Kinder wird der Skitag ebenfalls abwechslungsreicher: Im Skidepot Fiss entsteht ein neuer Spielbereich und die neue Murmlis Familienpiste führt von der Gampenabfahrt durch den Wald bis zur Zwischenstation der Komperdellbahn. Eine besondere Herausforderung wartet in Fiss: Auf der bestehenden Rennstrecke, die ab sofort zu Bertas Raceclub wird, geht es mit Freunden oder der Familie parallel ins Duell. Direkt zu Beginn wird ein Erinnerungsfoto gemacht und dann heißt es: Wer ist als Erstes im Ziel?

Familien gehören in Serfaus-Fiss-Ladis zu den wichtigsten Gästen. In Murmlis Kinderalm, im Murmlipark und in Bertas Kinderland mit Bertas Kindervilla können Kinder gemeinsam mit den Maskottchen, dem Murmeltier Murmli und der Kuh Berta, ihre ersten Erfahrungen auf der Piste sammeln und ihre Schwünge Schritt für Schritt sicherer machen. Während die Kleinen spielerisch an den Wintersport herangeführt werden, gewinnen Eltern Zeit für eine ruhige Zeit zu zweit oder für eigene Abfahrten. Das Skigebiet bietet dabei Raum für unterschiedliche Könnensstufen: Anfänger finden übersichtliche Übungsbereiche und leichte Pisten, Fortgeschrittene abwechslungsreiche Abfahrten und Freestyle-Fans acht Fun Areas sowie vier Lines für Einsteiger im Sun Park in Fiss, inklusive der neuen Rail Line und der neuen Funslope Line.

Wer den Tag lieber ruhiger angeht, entdeckt Serfaus-Fiss-Ladis zu Fuß, auf Langlaufskiern oder mit Schneeschuhen. Mehr als 100 Kilometer Winterwanderwege, Loipen und Rodelbahnen eröffnen andere Perspektiven auf die verschneite Landschaft. Wer dagegen den nächsten Adrenalinschub sucht, kann mit den Attraktionen, der Zipline Serfauser Sauser, der Riesenschaukel Skyswing oder dem drachenähnlichen Fisser Flieger, Geschwindigkeit, Höhe und Action erleben. Auch am Abend bleibt die Auswahl groß. Beim Nachtskifahren oder Nachtrodeln geht der Wintertag in die Verlängerung. Beim romantischen Sunset Dinner Masner im Restaurant Monte Mare gehört der letzte Sonnenstrahl des Tages zum Menü. Und während sich die Kinder bei der Kids Night in Bertas Kinderland austoben, lassen die Eltern den Abend bei einem leckeren Fondue ausklingen. Weitere Höhepunkte sind die Adventure Night – „Smile“ in Serfaus, der Nightflow – „Disco Disco“ in Fiss sowie Magic Ladis – Marktdorf und die Magic Ladis – Wassershow am Lader Schlossweiher.

Den Auftakt in die Wintersaison bildet das SnowArt Genussfestival am 4. bis 6. und 11. bis 13. Dezember 2026. Ausgewählte Bergrestaurants servieren regionale Spezialitäten, dazu gibt es Live-Musik und den ersten Schnee unter den Füßen. Damit verbindet das Festival genau das, was einen gelungenen Start in den Winter ausmacht: draußen sein, einkehren, gemeinsam genießen und die neue Saison willkommen heißen.

Getreu dem Motto „Momente, die bleiben!“ steht die Tiroler Ferienregion Serfaus-Fiss-Ladis für einen abwechslungsreichen und rundum sorglosen Winterurlaub auf Top-Niveau. Sie ist ein Wohlfühlort, an dem alle Gäste eine Auszeit genießen und sich frei und unbeschwert erholen können. Und zwar egal ob allein, zu zweit oder mit der ganzen Familie. Denn in Serfaus-Fiss-Ladis haben die Berge nicht nur den Großen ordentlich etwas zu bieten, sondern auch den Kleinen. Die drei geschichtsträchtigen Bergdörfer liegen auf einem sonnenreichen Hochplateau über dem oberen Tiroler Inntal, umgeben von den markanten Bergspitzen der Samnaungruppe und den Ötztaler Alpen. Die Ferienregion bietet zwischen 1.200 und 2.828 Metern Seehöhe allen Gästen beste Voraussetzungen für einen facettenreichen Winterurlaub, wie er seinesgleichen sucht: Aktivitäten für Wintersportler. Abwechslung für die ganze Familie. Abenteuer für Actionhelden. Atemberaubende Panoramen für Genießer. Außergewöhnliche Spezialitäten für Feinschmecker. Ein Urlaub, der noch lange in Erinnerung bleiben wird. (BSZ)

Weitere Informationen unter www.serfaus-fiss-ladis.at.

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