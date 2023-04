Mit dem Fürstentum Liechtenstein hält ein weiteres europäisches Land Einzug in die Themenwelt des Europa-Park in Rust. Ab der Sommersaison 2023 ist der neue Themenbereich Liechtenstein geöffnet. Der 16. Europäische Themenbereich liegt zwischen der Schweiz und England in Deutschlands größtem Freizeitpark. Im Mittelpunkt steht die neue „Liechtensteiner Ballonfahrt“, deren bunte Ballons die Namen Liechtenstein, Vaduz und Triesenberg aus dem Fürstentum tragen. Die nun komplett überarbeitete Ballonfahrt ist ein Attraktions-Klassiker im Europa-Park, der erstmals 1996 eröffnet wurde. In dem Karussell sitzen die Gäste in Gondeln, die wie Heißluftballons gestaltet sind. Die gemütliche Fahrt mit zehn Ballons ist besonders bei kleinen Kindern beliebt und kann mit Eltern und Großeltern erlebt werden.



Komplett neu ist der „Liechtensteiner Platz“ mit dem großen Wappen des Fürstentums. Zudem erwartet die Gäste im Park eine Miniaturausgabe des „Liechtensteiner Weges“, der im Original in mehreren Wanderetappen durch alle elf Gemeinden des Fürstentums führt. Im Europa-Park werden interaktiv Informationen über Kultur, Wirtschaft und Tourismus des Fürstentums vermittelt. Geplant sind auch Folklore- und Brauchtumsveranstaltungen bei einem jährlichen Liechtensteiner Fest im Europa-Park.



Christian Wolf, Vorsitzender des Verwaltungsrats von «Marketing Liechtenstein»: „Die Vielfalt von Liechtenstein überrascht unsere Besucher immer wieder. Wir sind eine sehr attraktive Urlaubsdestination, aber auch ein starker Wirtschaftsstandort. Liechtenstein hat eine der höchsten Industriequoten der Welt mit rund 41 Prozent der Bruttowertschöpfung. So ist beispielsweise der in Liechtenstein gegründete Bohrmaschinenhersteller Hilti AG unter den weltweiten größten Unternehmen. Wir freuen uns sehr über die Kooperation mit dem Europa-Park, der immer schon viele Fans in Liechtenstein hatte.“



Europa-Park Inhaber Roland Mack: „Liechtenstein passt sehr gut zum Europa-Park. Das Fürstentum Liechtenstein ist klein und gleichermaßen sehr sympathisch. Ich wusste vorher nicht, wie viele namhafte Industrieunternehmen hier ihren Sitz haben und wie interessant das Fürstentum für Touristen ist. Unsere Designer haben das Thema Liechtenstein mit sehr viel Liebe zum Detail umgesetzt. Die Europa-Park Besucher erleben jetzt ein Stück dieser Alpenmonarchie bei ihrem Parkaufenthalt: Willkommen in der Europa-Park Familie, oder wie es im Fürstentum heißt: Hoi zemma in Liechtenstein.“



Mathias Ulrich, Geschäftsführer von «Liechtenstein Marketing»: „Unser kleines Fürstentum mitten im Herzen Europas ist der viertkleinste Staat Europas und der sechstkleinste der Welt. Dabei vereint Liechtenstein mit seinen 39.000 Einwohnern eine große Vielfalt, eine eindrucksvolle Gebirgswelt, lebendige Kultur, reizvolle Dörfer und unternehmerische Chancen. Das 160 Quadratkilometer große Alpenland befindet sich nur rund 30 Minuten vom Bodensee entfernt im Vierländereck. Liechtenstein ist traditionell und modern und sieht sich als überschaubar und weltoffen, innovativ und chancenreich. So klein das Land, so vielseitig sind seine Möglichkeiten. Liechtenstein hat sowohl für Naturliebhaber wie auch Kunstinteressierte wahre Schätze zu bieten. Rund 400 Kilometer Wanderwege, herrliche Skipisten, Weltklasse-Museen und kulinarische Highlights sprechen für sich. Außerdem ist das Fürstentum aufgrund seiner günstigen Rahmenbedingungen sowie seiner zentralen Lage im Herzen von Europa der ideale Standort, um unternehmerischen Geist entfalten zu können.“ (BSZ)