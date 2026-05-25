Freizeit und Reise

Neue Touren beim Chiemgauer Radlfrühling: Genuss und Gemeinschaft beim Radfahren erleben. (Foto: Chiemgau GmbH)

25.05.2026

Chiemgauer Radlfrühling

Chiemgau: Genuss und Gemeinschaft beim Radfahren erleben

Bike und Ziach - wie passt das zusammen? Für alle, die des Bayerischen nicht mächtig sind: Eine Ziach ist eine Ziehharmonika. Diese kommt bei geführten E-Bike-Touren im Chiemgauer Achental zum Einsatz. Viele weitere Touren bieten über den ganzen Sommer ein rundum stimmiges Angebot für Fans aller Radsportarten. Alle Touren stehen auf www.chiemsee-chiemgau.info/radlfruehling

Alle zwei Wochen von Mitte Mai bis Anfang September startet der erfahrene Guide Andi zu seinen geführten Touren. Sie sind in erster Linie für E-Bikes gedacht. Auf den Almen berichten die Sennerinnen von den Herausforderungen und Highlights des Almlebens, anschließend packt Andi seine Ziehharmonika aus. Der Treffpunkt für die Touren zu verschiedenen Almen im Achental ist das Alte Bad in Unterwössen. Die Touren kosten 12 bis 15 Euro. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich bis zum Vortag um 16 Uhr bei Achental Tourismus unter www.achental.com.

Jeden Montag können sich Radfans geführten Touren in die Chiemgauer Berge anschließen. Die Touren starten um 10 Uhr und dauern mehrere Stunden. Gäste können sich spontan jeweils montags um 10 Uhr der Gruppe anschließen. www.uebersee.com 

Am 27. Mai sowie am 10. und 24. Juni starten in Reit im Winkl an der Touristinformation geführte Touren mit dem Titel “Rund um den GenussOrt”. Außer imposanten Ausblicken auf “Klein Kanada”, wie das Drei-Seen-Gebiet von den Einheimischen genannt wird, erwarten die Radfans auch Genuss-Stationen mit kostenlosen Kostproben. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich auf www.reitimwinkl.de/anmeldung-fahrradtour.

Jeden Mittwoch können Radfans sich einer 51 Kilometer langen Radtour rund um den Teisenberg anschließen. Die Tour führt von Waging am See über das Kloster Höglwörth und die Brauerei Schönram wieder zurück zum Ausgangspunkt. Bei einer Fahrzeit von 3,5 Stunden und knapp 500 Höhenmetern sollten die Teilnehmenden an den Sattel gewöhnt sein. Die Anmeldung ist bis 9 Uhr am Veranstaltungstag bei der Touristinformation Waging am See erforderlich. Alle Informationen stehen im Internet unter www.waginger-see.de

Die sportliche Strecke mit 840 Höhenmetern und 38 Kilometern führt rund um den Ruhpoldinger “Hausberg” - den Rauschberg. Auf der Strecke liegen unter anderem Almen und das Holzknechtmuseum. Wer im Plenker Kaser auf der Schwarzachenalm zwischen 14 und 17 Uhr eintrifft und das Codewort “Radlfrühling” nennt, erhält einen Schnaps aufs Haus. Die Tour kann jederzeit selbstständig gefahren werden, eine Anmeldung ist nicht nötig. 

Die Chiemgau Bike Trophy ist ein Gemeinschaftsereignis zum Radeln, Austauschen und Genießen. Am Freitag, 12. Juni, öffnet die Expo-Area am Kurpark in Ruhpolding. Dort erfolgt während des Rahmenprogramms auch die Ausgabe der Startunterlagen für vier ausgewählte Radtouren am Folgetag. Sie heißen “De Griabige” (die Gemütliche, 54 Kilometer, 590 Höhenmeter), “De Wuide” (die Wilde, 69 Kilometer, 1030 Höhenmeter), “De Fetzige” (79 Kilometer, 750 Höhenmeter) und “De Zache” (die Zähe, 90 Kilometer, 2040 Höhenmeter). Am Samstag zwischen 8 und 10 Uhr starten die Gruppen zu den Touren. Ab 12 Uhr können Familien und Radsportinteressierte sich informieren und das Rahmenprogramm genießen. Alle Informationen stehen im Internet unter www.chiemgaubiketrophy.de. (BSZ)

 

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