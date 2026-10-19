Obertauern: Der Winter kann kommen

Winterferien mit Schneegarantie – weil hier die Schneefälle aus dem Süden und dem Norden kommen, ist Obertauern der schneereichste Wintersportort Österreichs.

Obertauern startet auf 1630 Metern Höhe und reicht bis auf 2313 Meter. Skifahrer finden hier alles: blaue, rote und schwarze Pisten und natürlich auch genügend freies Gelände für Freerider. 26 Seilbahn- und Liftanlagen sind zum Obertauern-Skizirkus angelegt. Den ultimativen Kick gibt‘s auf der Gamsleiten 2, mit 45 Grad eine der steilsten Pisten Europas.

Ortsmaskottchen "Bobby“ begrüßt Familien mit besonderen Familien-Arrangements und speziellen Skierlebnissen für Kinder. Und für alle gilt eines im Winterurlaub: Ski In Ski Out – das Auto bleibt stehen in Obertauern, die Pisten sind von den Unterkünften direkt erreichbar.

Wenn der erste Schnee fällt, die Berge weiß glitzern und die Pisten in Obertauern wieder zum Leben erwachen, dann ist es Zeit für den Winterstart und der wird 2026 wieder ganz besonders! Die Skiopening Week 2026 von 27.11. – 08.12.2026 wird zum absoluten Highlight. In dieser Woche verwandelt sich Österreichs schneereichster Wintersportort wieder in eine spektakuläre Konzertbühne. Mit Die Fantastischen Vier und Anastacia stehen zwei absolute Top-Acts der internationalen Musikszene auf dem Programm.

Pioniere, Legenden, Ikonen – und zum Saisonauftakt in Obertauern: Die Skiopening Week 2026 eröffnet mit einem der bedeutendsten Acts der deutschen Musikgeschichte die Wintersaison 26/27. Die Fantastischen Vier – Smudo, Thomas D, Michi Beck und And.Ypsilon – sind seit Jahrzehnten das Aushängeschild des deutschsprachigen Hip-Hop und kommen am 28.11.2026 nach Obertauern.

1991 veröffentlichten die Stuttgarter mit „Jetzt Geht’s Ab“ das erste deutschsprachige Hip-Hop-Album – der Grundstein für ein ganzes Genre. Ein Jahr später folgte „Die da!?!?“, das erste deutschsprachige Rap-Stück, das die Top Ten der Charts stürmte und im Radio in Dauerschleife lief. Was danach kam, ist Musikgeschichte: Hits wie „MFG“, „Troy“, „Sie ist weg“, „Tag am Meer“ oder „Zusammen“ wurden zum Soundtrack ganzer Generationen. Über vier Jahrzehnte, mehr als tausend Konzerte und unzählige Chartsspitzen später sind Die Fantastischen Vier noch immer dieselben vier Originale, die dem Hip-Hop in Deutschland zum Durchbruch verhalfen.

Eine Stimme, die man einmal hört und nie wieder vergisst: Anastacia zählt zu den charismatischsten und stimmgewaltigsten Künstlerinnen der internationalen Popwelt. Am 4. Dezember 2026 kommt die Pop-Ikone nach Obertauern und sorgt für das zweite große musikalische Highlight der Skiopening Week. Mit ihrer unverwechselbaren Powerstimme und ihren weltbekannten Hits verspricht sie ein unvergessliches Konzerterlebnis

Seit ihrem Karrierestart 1999 hat Anastacia die Musikwelt im Sturm erobert. Bereits zwei Jahre nach ihrem Debüt wurde sie zur meistverkaufenden neuen weiblichen Pop-Künstlerin der Welt gekürt – eine Auszeichnung, die für sich spricht. Mit über 30 Millionen verkauften Alben weltweit, mehr als 225 Auszeichnungen in 31 Ländern und Nummer-1-Hits in 19 Ländern zählt sie zu den erfolgreichsten Popsängerinnen ihrer Generation. Hits wie „I’m Outta Love“, „Paid My Dues“, „Left Outside Alone“ oder „Welcome to My Truth“ sind längst Teil des kollektiven Gedächtnisses des internationalen Pop.

Eine besondere Verbindung verbindet Anastacia seit jeher mit Deutschland und Österreich: Mit über drei Millionen verkauften Alben allein in Deutschland ist sie hier eine der beliebtesten internationalen Künstlerinnen überhaupt. 2023 setzte sie mit „Our Songs“ ein neues Ausrufezeichen, ein persönliches Tribute-Album an die größten Hits, die sie auf ihren ausgedehnten Deutschlandtouren entdeckt hat.

Tickets sind online unter www.obertauern-tickets.com sowie im Büro des Tourismusverbandes Obertauern erhältlich. Zusätzlich bieten viele Gastgeber in Obertauern, Untertauern und Tweng attraktive Pauschalangebote inklusive Skipass und Konzertticket an. Das Ticket für den Stehplatz kostet 79 Euro, ein VIP-Ticket 299 Euro.

Musikgrößen haben in Obertauern schon lange Tradition. Was heute bei der Skiopening Week mit internationalen Künstlern wie Die Fantastischen Vier und Anastacia für musikalische Höhepunkte sorgt, hat seine Wurzeln bereits in den 1960er-Jahren: Im März 1965 wurde Obertauern zum Drehort für den zweiten Beatles-Film „Help“ und damit zum Schauplatz eines ganz besonderen Kapitels der Musikgeschichte. Die berühmteste Band der Welt posierte damals inmitten der schneebedeckten Bergkulisse Obertauerns. Im ehemaligen Hotel Marietta gaben die Beatles zudem ein spontanes Konzert, das bis heute ihr einziger Auftritt in Österreich bleiben sollte. (FHH)