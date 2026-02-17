Achtung bei Buchungsportalen

Eine neue Studie von Ferienhausmiete.de zeigt, dass es sich lohnt – genau wie beim Strom- oder Handy-Anbieter – auch bei der Suche nach einer Unterkunft für die nächste Reise sorgfältig die Preise zu vergleichen. Beim Urlaub buchen gilt ebenfalls die goldene Regel: Das erstbeste Angebot ist nicht automatisch das günstigste. Denn viele Ferienhäuser sind über verschiedene Plattformen buchbar und weisen dabei oft erhebliche Preisunterschiede auf.

Gleiche Urlaubsunterkunft, unterschiedliche Preise

Wer seine Urlaubskasse schonen will, sollte beim Buchen einer Unterkunft unbedingt auch nach rechts und links gucken. Denn eine aktuelle Studie von Ferienhausmiete.de zeigt, dass dasselbe Ferienhaus je nach Buchungsplattform deutlich mehr pro Aufenthalt kosten kann.

Für die Studie wurden mehr als 1,1 Millionen Preisabfragen für rund 425.000 Ferienunterkünfte weltweit analysiert. Verglichen wurden Preise über Google Vacation Rentals, wobei für ein und dieselbe Unterkunft Preise auf mehreren Plattformen ausgewiesen und ausgewertet wurden. Exemplarisch wurde ein einwöchiger Aufenthalt vom 13. bis 20. Juni 2026 untersucht.

Die Auswertung zeigt, dass die Preisgestaltung sich je nach Buchungsportal erheblich unterscheiden kann. Bei identischen Ferienunterkünften beträgt der durchschnittliche Aufpreis auf provisionsbasierten Portalen bis zu 120 Euro pro Aufenthalt (bei 7 Nächten).

Im direkten Preisvergleich lagen Ferienhausmiete.de und Feondi Travel am häufigsten auf dem günstigsten Preisniveau. Für Ferienhausmiete.de konnten 1159 Vergleichsfälle ausgewertet werden, in denen identische Unterkünfte auch auf anderen Portalen buchbar waren. In 1152 dieser Fälle – das entspricht 99,4 Prozent – war das Portal der günstigste Anbieter oder lag preislich gleichauf mit dem niedrigsten Angebot. Dahinter folgt Feondi Travel, das wiederum 1103 mit anderen Plattformen vergleichbare Ferienunterkünfte hatte und in 1085 Fällen (98,4 Prozent) den günstigsten Preis anbieten konnte. Bei Hotels.com waren es 3259 Vergleichsfälle, in denen das Portal 2431 Mal das niedrigsten Angebot vorweisen konnte (74,6 Prozent).

Bekannte Buchungs-Websites wie Expedia.de (55,3 Prozent) oder Booking.com (32,4 Prozent) lagen deutlich seltener auf dem günstigsten Preisniveau, wenn deren Angebote auch auf anderen Portalen zu finden waren. Die Gründe dafür liegen vor allem in den unterschiedlichen Buchungsmodellen: Während provisionsbasierte Plattformen wie Booking.com zusätzliche Vermittlungs- und Servicegebühren erheben, arbeiten provisionsfreie Portale wie Ferienhausmiete.de mit festen Jahresgebühren für Vermieter – was sich unmittelbar auf den Endpreis für Urlauber auswirkt.

Ein weiteres Ergebnis der Studie zeigt, wie hoch der Aufpreis bei einem Aufenthalt von sieben Nächten auf den jeweiligen Plattformen ausfällt. Feondi Travel und Ferienhausmiete.de sind mit einem durchschnittlichen Aufpreis von 0,49 beziehungsweise 0,91 Euro je Aufenthalt fast kostenneutral. Portale wie Holidu, Belvilla und Hotels.com bewegen sich mit durchschnittlichen Aufpreisen zwischen 18 und 25 Euro im unteren bis mittleren Bereich, Vrbo.com, Expedia.de und Booking.com weisen im Schnitt über 40 Euro Aufpreis auf, in einzelnen Fällen sogar deutlich mehr. Casamundo.com und Timmendorferstrand-Travel haben mit durchschnittlich 74,84 Euro beziehungsweise 120,08 Euro je Aufenthalt die höchsten Werte.

Wie stark man seine Urlaubskasse durch einen gründlichen Vergleich schonen kann, verdeutlicht ein konkretes Beispiel aus der Analyse: So kostet dasselbe Ferienhaus auf Rügen (für zwei Personen bei sieben Nächten) im gleichen Zeittraum 1080 Euro bei Ferienhausmiete.de und 1667,50 Euro bei Casamundo.com. Das entspricht einer Ersparnis von 587,50 Euro. (BSZ)