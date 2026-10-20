Winterspaß für die ganze Familie

Das südlich von München gelegene Skiparadies Sudelfeld verbindet abwechslungsreiche Pisten, moderne Bergbahnen und Familienangebote mit bayerischer Gemütlichkeit. Es ist somit eine ideale Adresse für einen spontanen Skitag ebenso wie für ein Winterwochenende in den Bergen.

Wenn der erste Schnee liegt und die Gipfel rund um das Sudelfeld weiß werden, ist der Weg zum Skivergnügen erstaunlich kurz: Vom Münchner Stadtzentrum aus sind es rund 80 Kilometer und von Rosenheim aus nur gute 30 Kilometer. Wer morgens aufbricht, kann schon wenig später die ersten Schwünge auf der Piste ziehen. Genau diese Kombination aus guter Erreichbarkeit und alpinem Skigebiet macht das Sudelfeld zu einem beliebten Ziel für große und kleine Wintersportler.

Mit seinen zwölf Liftanlagen und dem abwechslungsreichen Pistennetz zählt das Sudelfeld zu den größten zusammenhängenden Skigebieten Deutschlands. Rund 75 Prozent der Pisten können technisch beschneit werden. Der Einstieg erfolgt komfortabel über die moderne 6er-Sesselbahn an der Waldkopfbahn. Von dort aus geht es mit der leistungsstarken 8er-Sesselbahn „Sudelfeldkopf” weiter ins obere Sudelfeld. Die Bahn bringt bis zu 3500 Personen pro Stunde bergwärts und ist mit Wetterschutzhauben, komfortablen Sitzen und automatischen Sicherheitsbügeln ausgestattet. Für Familien bedeutet das vor allem eines: weniger Zeit im Lift und mehr Zeit auf der Piste.

Vom ersten Schwung bis zur sportlichen Abfahrt

Das Sudelfeld spielt seine besondere Stärke aus, wenn unterschiedliche Ansprüche aufeinandertreffen. Während im SNUKI-Kinderland oder im Wintererlebnispark Tannerfeld Kinder ihre ersten Erfahrungen im Schnee sammeln, warten auf geübte Skifahrer abwechslungsreiche Abfahrten. Auf der Funslope am Wedellift sorgen Wellen, Steilkurven und eine Kinderrennstrecke zudem für Spaß und Action. Zertifizierte Skischulen bieten professionellen Ski- und Snowboardunterricht für verschiedene Könnensstufen an. So finden auch Einsteiger einen einfachen Zugang zum Wintersport.

Wenig Aufwand, viel Skivergnügen

Das Sudelfeld ist auf einen unkomplizierten Skitag ausgerichtet. Direkt an der Talstation der Waldkopfbahn befindet sich ein modernes Servicezentrum mit Skiverleih, Skishop, Werkstatt und beheizten Skidepots. Wer seine Ausrüstung vor Ort ausleiht oder deponiert, kann ohne viel Gepäck anreisen.

Der Einkehrschwung gehört im Sudelfeld ebenso zum Skitag wie der Blick ins winterliche Bergpanorama. Zehn Berggasthöfe und Almhütten mit Sonnenterrassen, regionalen Spezialitäten und bayerischen Klassikern laden zur Pause ein. Ob Kaiserschmarrn oder herzhafte Brotzeit: Zwischen den Abfahrten wird aus dem sportlichen Skitag ein gemeinsamer Wintertag in den Bergen.

Für zusätzliche Abwechslung sorgt der Verbund Alpen Plus Skipass. Mehrtagesskipässe und Saisonkarten gelten neben dem Sudelfeld auch in den Skigebieten Spitzingsee-Tegernsee, Brauneck und Wallberg.

Kurze Wege, bewusster Ressourceneinsatz

Die Anreise lässt sich bequem und auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gestalten. Die Bayerische Regiobahn fährt im Stundentakt von München nach Bayrischzell. Von dort bringt ein kostenloser Skibus Wintersportler direkt zur Waldkopfbahn. Weitere Skibusverbindungen bestehen aus Fischbachau sowie aus Rosenheim, Oberaudorf und dem Inntal. Wer mit dem Auto kommt, findet rund 2100 Parkplätze. Für Bergbahnkunden sind diese während des Liftbetriebs kostenlos. An der Talstation stehen E-Ladestationen zur Verfügung.

Auch im Skigebiet selbst wird konsequent auf Energieeffizienz gesetzt. Der hoch gelegene Speichersee versorgt große Teile der modernen Beschneiungsanlage allein durch natürlichen Wasserdruck, wodurch zusätzliche Pumpenergie eingespart werden kann. GPS-gestützte Schneehöhenmessungen und satellitengestützte Pistenkontrollen ermöglichen einen punktgenauen Einsatz von Schnee und Ressourcen. Nach Angaben des Skigebiets konnte der Energiebedarf für technische Beschneiung und Pistenpräparierung dadurch um rund 20 Prozent reduziert werden.

Ein weiterer Pluspunkt: Das Sudelfeld ist seit Generationen Almgebiet. Für den Skibetrieb mussten keine Bergwälder gerodet werden. Im Sommer werden die Flächen traditionell beweidet und gepflegt. Die traditionelle Bewirtschaftung trägt dazu bei, die offenen Almflächen und ihre Artenvielfalt sowie die gewachsenen Wanderwege zu erhalten. Gleichzeitig genügt im Winter bereits eine vergleichsweise geringe Schneedecke für den sicheren Skibetrieb.

Skitouren am Sudelfeld

Wer das Naturerlebnis abseits der Pisten sucht, kann das Sudelfeld auf Tourenski entdecken. Eine ausgewiesene Route führt von Grafenherberg auf den Sudelfeldkopf. Besonders beliebt ist der Skitourenabend am Mittwoch: Von 18 bis 22 Uhr bleiben die Hauptabfahrten pistenraupenfrei und bieten Tourengehern die Möglichkeit, das Gebiet am Abend zu erleben.

Ob erste Schwünge mit der Familie, sportliche Abfahrten, eine Runde auf der Funslope oder der Einkehrschwung auf der Sonnenterrasse: Im Sudelfeld lässt sich ein Wintertag abwechslungsreich gestalten. Die Nähe zu München macht das Skigebiet dabei zu einer attraktiven Adresse für alle, die ohne lange Anreise einen Tag im Schnee verbringen und alpines Skivergnügen erleben möchten. (BSZ)