Den Herbst draußen erleben

Leuchtende Wälder, klare Sicht und angenehm kühle Bergluft: Der Herbst ist im Bergerlebnis Berchtesgaden wie gemacht für aktive Tage draußen. Wasser, Almen, Gipfel und aussichtsreiche Wege sorgen für Abwechslung – viele davon im Nationalpark Berchtesgaden, Deutschlands einzigem Alpen-Nationalpark.

Spektakulär beginnt die Wanderung durch die Wimbachklamm im Bergsteigerdorf Ramsau. Von der Wimbachbrücke geht es über Stege und Brücken vorbei an Felswänden und Wasserfällen. Danach führt der Weg in den Nationalpark und durch das Wimbachtal bis zum historischen Wimbachschloss. Die 8,5 Kilometer lange Tour dauert rund zwei Stunden.

Im Klausbachtal führt die Salzsäumerstraße vom Hintersee durch das „Tal der Adler und Almen“ – über die 55 Meter lange Hängebrücke, vorbei an Ragertalm und Bindalm bis zum Hirschbichlpass. Teilstrecken verbindet der ALMErlebnisBUS vom Klausbachhaus bis ins österreichische Weißbach.

Gemütlicher ist der rund fünf Kilometer lange Malerwinkl-Rundweg ab Parkplatz Königssee. Er führt an Bootshütten entlang in den Alpen-Nationalpark Berchtesgaden und eröffnet Blicke auf See und St. Bartholomä. Der Ramsauer Malerweg führt von der Kirche durch den herbstlichen Zauberwald bis zum Hintersee.

Mehr Höhenmeter sammelt man auf der Kneifelspitze. Der rund eineinhalbstündige Aufstieg ab der Wallfahrtskirche Maria Gern belohnt mit Blicken auf Watzmann, Hochkalter und das Berchtesgadener Tal. Die anspruchsvolle Gotzenalm-Mountainbiketour startet am Bahnhof Berchtesgaden und führt über Hinterbrand, Königsbach- und Büchsenalm hinauf – mit Blick auf Watzmann-Ostwand und Königssee.

Das gemeinsame Wanderprogramm von Bergerlebnis Berchtesgaden, Nationalpark Berchtesgaden und UNESCO-Biosphärenregion bietet weitere Naturerlebnisse: darunter die anspruchsvolle Natur-Genuss-Tour Watzmannhaus über die Mitterkaseralm zum Watzmannhaus, die Salz-Sagenhafte Wanderung zum Toten Mann, das Bergerlebnis rund um den Jenner oder die Tour „Im Tal der Adler & Geier“. (BSZ)