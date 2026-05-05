Der fünfte Stern ist da

Das Panorama Royal setzt ein starkes Zeichen: Das renommierte Resort auf dem Sonnenplateau von Bad Häring wurde von HolidayCheck als eines der besten Hotels weltweit ausgezeichnet und trägt nun auch offiziell die Klassifizierung mit 5 Sternen. Eine Entwicklung, die den konsequent eingeschlagenen Weg des Hauses eindrucksvoll bestätigt.

Für das Panorama Royal sind diese Auszeichnungen weit mehr als ein Qualitätssiegel. Sie stehen für eine Haltung – für das Zusammenspiel aus echter Gastfreundschaft, gelebter Gesundheitskompetenz und einem Ort, der seit jeher Energie, Kraft und Lebensfreude vermittelt.

Mit der Philosophie „Our Way of Healing“ hat sich das Panorama Royal als ganzheitlicher Rückzugsort positioniert. Hier geht es nicht nur um Entspannung, sondern um nachhaltige Regeneration – körperlich wie mental. Besonders im Sommer entfaltet sich dieses Konzept in seiner ganzen Vielfalt: In der weitläufigen Garten- und Wasserwelt verschmelzen Ruhe, Bewegung und Natur zu einem stimmigen Gesamterlebnis. Kraftplätze, Pools und Rückzugsorte laden dazu ein, den Alltag hinter sich zu lassen und neue Energie zu schöpfen.

Auch architektonisch zeigt sich die Weiterentwicklung des Hauses: Großzügige, lichtdurchflutete Räume und neue Wohnkonzepte holen die Natur bewusst ins Haus und schaffen ein Gefühl von Weite und Leichtigkeit. Kulinarisch unterstreicht das Panorama Royal seinen Anspruch mit einer vielfach ausgezeichneten Küche, die Genuss und Qualität in den Mittelpunkt stellt.

Die 5-Sterne-Klassifizierung ist für das Panorama Royal und dessen Besitzer, Peter Mayer, Anerkennung und Ansporn zugleich. Ziel bleibt es, Gästen einen Ort zu bieten, der weit über einen klassischen Hotelaufenthalt hinausgeht – einen Ort, an dem Erholung nachhaltig wirkt und neue Lebensfreude entsteht. (FHH)