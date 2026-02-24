Der härteste Riesentorlauf der Welt

Am Samstag, 18. April, fällt der Startschuss zum Stubai Wild Ride, dem spektakulärsten Ski-Event des Winters im Stubaital. Dann verwandelt sich der Stubaier Gletscher wieder in die Bühne für eines der aufregendsten Riesentorlauf-Rennen der Alpen. Die Sieger des letzten Jahres sind bereits angemeldet und werden versuchen, ihre Zeiten zu verbessern. Neu in diesem Jahr ist die Teamwertung, die dem Rennen eine zusätzliche Portion Taktik und Action verleiht. Auf über sechs Kilometern Länge, mit 920 Höhenmetern und rund 160 Toren fordert der Stubai Wild Ride Technik, Ausdauer und Mut. Wer dabei sein möchte, kann sich noch bis Dienstag, 14. April, online anmelden.

Der Stubai Wild Ride, der im letzten Jahr noch unter dem Namen „Wilde Grube Ride“ ausgetragen wurde, findet wieder unter dem Motto „Epic Rides. Epic Valley.“ statt. Erneut stellt dieser Riesentorlauf der Extraklasse für ambitionierte Hobby-Rennläufer die ultimative Herausforderung dar.

Neue Teamwertung sorgt für zusätzliche Spannung

Eine spannende Neuerung wartet auf alle Teilnehmenden: Zum ersten Mal gibt es eine Teamwertung. Skifahrer können sich zu Teams von fünf Personen zusammenschließen. Es muss mindestens eine Frau dabei sein, und die vier schnellsten Zeiten werden gewertet („Best-of-4“-Prinzip). Das sorgt nicht nur für zusätzliche Motivation, sondern bringt auch eine taktische Komponente ins Rennen und erhöht die Chancen auf einen Podestplatz.

Viele bekannte Gesichter aus dem Vorjahr sind beim Stubai Wild Ride wieder dabei. Darunter die drei erstplatzierten Herren sowie die schnellsten Damen des Wilde Grube Rides 2025.

Siegerin Magdalena Ranalter ist schon gespannt auf das Rennen: „Ich freue mich riesig, wieder dabei zu sein! Der Stubai Wild Ride ist etwas ganz Besonderes, vor allem, weil es ein Heimrennen für mich ist. Ich werde natürlich versuchen, meinen Titel zu verteidigen, aber in erster Linie zählen für mich der Spaß am Skifahren und die großartige Stimmung am Gletscher.“

Bei den Herren ist Tormis Laine, der im Vorjahr Dritter wurde und für seine Heimat Estland gerade noch bei den Winterspielen in Milano Cortina am Start stand, dabei. „Das Rennen im Frühling im Stubai hat für mich einen besonderen Reiz. Die Strecke ist lang, anspruchsvoll und einfach unglaublich schön. Ich bin topmotiviert und werde alles geben, um dieses Jahr ganz oben am Podest zu stehen,“ blickt der sympathische Este zielgerichtet auf das kommende Rennen.

Außerdem haben sich erneut erfahrene ehemalige Weltcupfahrerinnen und Weltcupfahrer angekündigt, die ihr Können auf der langen, fordernden Strecke unter Beweis stellen wollen – ein starkes Starterfeld ist garantiert. (BSZ)

www.stubai-wild-ride.com