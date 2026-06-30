Freizeit und Reise

Blick auf Portofino. (Foto: Ursula Angelika Küffner)

30.06.2026

Dolce vita an der Riviera

Portofino: Pastellfarbene Postkartenidylle nicht nur für die Superreichen

Auf den ersten Blick wirkt der Ort wie ein beschauliches Fischerdorf an der italienischen Riviera. Pastellfarbene Häuser schmiegen sich mondsichelförmig um den Hafen, enge Gassen sind gesäumt von schmucken Boutiquen und Cafés. Doch beim näheren Hinsehen bemerkt der Besucher die Luxus-Labels, die hier in den niedlichen kleinen Läden verkauft werden, in den Restaurants und Cafés sind die Preise auf hohem Niveau und im Hafen schaukeln überdimensional große Yachten von Promis und Superreichen. Portofino ist einer der exklusivsten Orte, Lieblingsort des internationalen Geldadels, und trotzdem oder gerade deshalb wunderschön.

 Besonders im Sommer verwandelt sich die Bucht in eine schwimmende Ausstellung von Reichtum und Prestige von Oligarchen, Hollywood-Stars, Adeligen und Großunternehmern. Meterlange Yachten liegen vor Anker, mit Helikopterlandeplätzen und Personal in Uniform, Treffpunkte für exklusive Partys. Im Ort selbst gibt es elegante Sportwägen in fröhlich bunten Farben zu bestaunen und Gäste in teurer Designerkleidung, für die Champagner zum Frühstück selbstverständlich ist.

Doch die betuchten Besucher werden getoppt von den vielen Touristen, die mit Ausflugsbooten und Bussen täglich in den pittoresken Ort gekarrt werden, um einen Blick in eine andere Welt zu werfen und den Ausblick auf eine der attraktivsten Buchten Italiens zu genießen. Die gleichnamige Halbinsel ist ein beliebtes Ziel für Wanderungen.

Mit dem Zug gelangt man von allen Küstenorten im Umkreis blitzschnell nach Santa Margherita Ligure. Dieser wunderbare Ort mit einem besonderen Charm ist der Ausgangspunkt für eine Wanderung an der türkisfarbenen Küste entlang nach Portofino. Passeggiata dei Baci lautet der romantisch klingende Name einer der wunderbaren Wanderwege, auf Deutsch: der Spaziergang der Küsse. Und tatsächlich kann man auf dieser Route viele jung verliebte Paare antreffen.

Eine der schönsten Küstenwanderwege ist die Strecke von Portofino nach San Fruttuoso. Der Wanderweg führt durch den Naturpark Parco Naturale Regionale di Portofino und führt von dem exklusiven ehemaligen Fischerdorf zur abgelegenen Bucht von San Fruttuoso, die nur zu Fuß oder mit dem Boot erreichbar ist.

Der etwa vier Kilometer lange Wanderweg beginnt oberhalb von Portofino. Über Treppen geht es durch einen Olivenhain mit ersten Ausblicken auf Portofino von oben, immer entlang an der Küste durch den schattigen Wald. Spektakuläre Ausblicke auf das Ligurische Meer sind hier inklusive. Plötzlich kommt dann schon das Ziel in Sicht: die abgeschiedene Bucht von San Fruttuoso mit der historischen Abbazia di San Fruttuoso aus dem Mittelalter. Der idyllische Ort mit einem Kloster direkt am Kiesstrand ist ein beliebtes Fotomotiv und dort angekommen, kühlt ein schneller Sprung in die erfrischenden türkisfarbenen Fluten der Bucht ganz schnell ab.

Hier befindet sich eine Sehenswürdigkeit der besonderen Art, nicht an Land, sondern etwa 15 Meter unter dem Meeresspiegel, nicht weit vom Ufer entfernt: die gigantische zweieinhalb Meter hohe Bronzestatue Cristo degli Abissi. Das von dem Bildhauer Guido Galletti aus eingeschmolzenen Schiffsteilen und Kirchenglocken erschaffene Meisterwerk ist ein beliebtes Ziel für Schnorchler und Taucher. Die Christusstatue mit erhobenen Händen bietet einen atemberaubenden, unvergesslichen Anblick.

Von San Fruttuoso aus führt ein direkter Wanderweg nach Camogli, durch duftende Macchia und schattige Pinienwälder. Belohnt wird man am Ende der anspruchsvollen Tour durch den phänomenalen Anblick der schmalen, mehrgeschossigen Häuser von Camogli in Pastell- und Erdtönen, die sich um den kleinen Hafen gruppieren. An der Uferpromenade gibt es für die müden Wanderer dann Stärkung in Form von Focaccia und einem Aperitivo mit einem traumhaften Blick aufs Meer. (Ursula Angelika Küffner)

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