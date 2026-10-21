Freizeit und Reise

Dreifacher Auszeichnungserfolg für das Panorama Royal: Österreichs schönstes Wellnesshotel, die 4. Gault & Millau-Haube und der erste Michelin Key. (Foto: Panorama Royal)

21.10.2026

Drei neue Auszeichnungen

Im Hotel Panorama Royal in Bad Häring steht der Mensch im Mittelpunkt

Drei außergewöhnliche Auszeichnungen, eine gemeinsame Philosophie und ein besonderer Grund zur Freude: Das 5-Sterne-Luxushotel Panorama Royal in Bad Häring (Tirol) setzt seine Erfolgsgeschichte eindrucksvoll fort. Mit der Wahl zum schönsten Wellnesshotel Österreichs durch den renommierten Connoisseur Circle, der Verleihung der vierten Gault & Millau-Haube sowie der erstmaligen Auszeichnung mit einem Michelin Key erfährt das Haus gleich eine dreifache Anerkennung auf höchstem Niveau. Diese bemerkenswerte Kombination bestätigt die besondere Stellung des Panorama Royal als eine der führenden Adressen für exklusive Erholung, herausragende Kulinarik und ganzheitliches Wohlbefinden – weit über die Grenzen Tirols hinaus.

Im Panorama Royal steht seit jeher der Mensch im Mittelpunkt. Die Philosophie des Hauses folgt einer klaren Vision: einen besonderen Ort zu schaffen, an dem Körper, Geist und Seele gleichermaßen zur Ruhe kommen, neue Energie schöpfen und nachhaltiges Wohlbefinden erfahren können. Die Auszeichnung zum schönsten Wellnesshotel Österreichs durch Connoisseur Circle würdigt das einzigartige Ambiente, die großzügige Wellnesslandschaft und das unverwechselbare Gesamterlebnis, das die Gäste im Panorama Royal erwartet.

Mit der vierten Haube von Gault & Millau erreicht die Kulinarik des Hauses einen weiteren Meilenstein. Diese hochkarätige Anerkennung ist Ausdruck des konsequenten Qualitätsanspruchs, der Kreativität und der außergewöhnlichen Leidenschaft, mit der Küchenmeister Markus Freund und sein Team kulinarische Erlebnisse auf höchstem Niveau kreieren. Seine Küche verbindet handwerkliche Perfektion, hochwertige Produkte und innovative Ideen zu einer unverwechselbaren Genusskultur. Der erste Michelin Key unterstreicht schließlich die herausragende Qualität des gesamten Hotelerlebnisses. Er steht für außergewöhnliche Gastfreundschaft, Individualität, ein besonderes Ambiente und höchste Ansprüche an Service und Komfort.

Für Hotelier Peter Mayer und das gesamte Team des Panorama Royal bedeuten diese Auszeichnungen weit mehr als prestigeträchtige Ehrungen. Sie sind eine emotionale Bestätigung einer über viele Jahre mit Überzeugung, Leidenschaft und Konsequenz gelebten Philosophie. Diese drei Auszeichnungen erfüllen das Luxushotel mit unglaublicher Freude und Dankbarkeit. Sie zeigen, dass die Vision, Menschen nicht einfach nur einen Hotelaufenthalt, sondern ein ganz besonderes Lebensgefühl zu schenken, wahrgenommen und geschätzt wird, freut sich Besitzer Peter Mayer. Vor allem gebührt dieser Erfolg nach Mayers Worten großartigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die alle "Mitgastgeber vom Panorama Royal sind". Für ihn sind sie es, die mit ihrem täglichen Einsatz, ihrer Herzlichkeit, ihrer Begeisterung und ihrem außergewöhnlichen Qualitätsbewusstsein das Panorama Royal zu dem machen, was es heute ist.

Mit diesem dreifachen Auszeichnungserfolg setzt das Panorama Royal auch ein eindrucksvolles Zeichen für den Tourismusstandort Tirol. Die Anerkennung durch drei renommierte Institutionen verdeutlicht, welches Qualitätsniveau durch eine klare Vision, kontinuierliche Weiterentwicklung, unternehmerischen Mut und ein engagiertes Team erreicht werden kann. Gleichzeitig sind die Auszeichnungen nicht nur Anerkennung für das bisher Erreichte, sondern auch Motivation, den eingeschlagenen Weg mit Begeisterung und Innovationskraft fortzusetzen. Denn bei aller Freude über internationale Anerkennung bleibt laut Peter Mayer eines unverändert: "Im Mittelpunkt steht immer der Mensch – und der Anspruch, ihm unvergessliche Momente voller Lebensfreude, Genuss und Wohlbefinden zu schenken."

Das 5-Sterne-Luxushotel Panorama Royal zählt zu den besonderen Adressen für anspruchsvollen Wellness- und Genussurlaub. Das Haus verbindet exklusive Erholungswelten, ganzheitliches Wohlbefinden, mehrfach ausgezeichnete Spitzenkulinarik und herzliche Gastfreundschaft zu einem außergewöhnlichen Gesamterlebnis.

Mit seiner unverwechselbaren Philosophie „Energie, Kraft und Lebensfreude“ und dem Anspruch, Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen, schafft das Panorama Royal einen besonderen Rückzugsort – einen Ort zum Ankommen, Loslassen, Genießen und Kraftschöpfen. Das Haus ist ein Ort, an dem aus einem Aufenthalt ein besonderes Lebensgefühl wird. (FHH)

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