Ein anderes Wintererlebnis

Das Schiff sticht in den Königsee, die Fahrt geht an steilen Felswänden entlang. Ein Mann von der Bayerischen Seeschifffahrt erklärt, dass der Königsee Trinkwasser-Qualität hat und mit zu den saubersten Seen ist Deutschland zählt. Er lacht, wir Anwohner trinken allerdings kein Wasser. Die Schiffsflotte fährt natürlich umweltbewusst elektrisch. Auf der linken Seite ist der Malerwinkel zu sehen, das ist der beste Punkt für Künstler, um den See auf die Leinwand oder Papier zu bannen.

Es führen keine Straßen oder Fußwege entlang des Sees nach St. Bartholomä, so ist der Sport neben dem See ziemlich eingeschränkt. Im Moment ist der Königsee gerade mal drei Grad warm und auch im Sommer hat er meistens nicht mehr als 18 Grad und das bei einer beeindruckenden Tiefe von 190 Metern.

An der weltberühmten Echowand stoppt das Schiff und die Fenster zur Felswand werden geöffnet. Der Unterhalter spielt auf einem Flügelhorn eine Melodie und tatsächlich, das Echo kommt von der Wand zurück. Der Flügelhornbläser wird schließlich mit einem Trinkgeld belohnt. In St. Bartholomä, zu Füssen des mächtigen, mit Schnee bedeckten Watzmanns, angekommen geht es, weil die Sonne scheint, gleich in den Biergarten. Einen frischen Fisch aus dem Königsee sollte man sich nicht entgehen lassen. Das Jagdschloss ist heute Ausflugsgaststätte, früher kamen die Wittelsbacher hierher um zu jagen. Bevor es mit dem Schiff wieder zurück geht, noch ein kurzer Abstrecher in die barockisierte Wallfahrtskirche St. Bartholomä. Die Vorgängerkirche war schon im Jahr 1134 erbaut worden. (Gabi Dräger)