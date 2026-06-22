Eine Mischung aus Entdeckung und Erholung

Historische Gassen, grüne Isarauen und beeindruckende Aussichtspunkte machen Freising zu einem idealen Ziel für einen abwechslungsreichen Städtetrip im Norden Münchens.

Die älteste Stadt Oberbayerns verbindet traditionsreiche Geschichte mit jungem Universitätsleben und entfaltet besonders in den Sommermonaten ein fast südländisches Flair.´Zwischen Domberg und Weihenstephaner Berg treffen barocke Baukunst, lebendige Kultur und entspannte Biergartenatmosphäre aufeinander und schaffen eine besondere Mischung aus Entdeckung und Erholung.

Wer Freising erkunden möchte, erlebt die Stadt am besten zu Fuß. In der Touristinformation sind die kostenfreien „Freisinger Stadtspaziergänge“ erhältlich, die auf abwechslungsreichen Routen zu historischen Sehenswürdigkeiten, ruhigen Grünanlagen und den schönsten Aussichtspunkten der Stadt führen.

Zu Fuß erkunden

Dabei reichen die Themen von Naturerlebnissen entlang der Isar, über Freisings Braukultur, bis hin zu kulturellen Entdeckungstouren durch die Altstadt. Besonders eindrucksvoll ist der Domberg mit seinem barocken Mariendom, der als Wahrzeichen der Stadt gilt. Direkt daneben lädt das modern gestaltete Diözesanmuseum mit seinen bedeutenden Sammlungen religiöser Kunst und wechselnden Sonderausstellungen zu einem Besuch ein. Das Stadtmuseum im historischen Asamgebäude verbindet eindrucksvolle Architektur mit moderner Ausstellungsgestaltung. Noch bis zum 31. August wird die Sonderausstellung „Mit allen Sinnen – Die Geschichte des Asamgebäudes“ gezeigt.

Ein ganz besonderes Flair entfaltet sich im Weihenstephaner Hofgarten, der mit seiner Aussichtsterrasse einen weiten Blick über die Isar bis hin zu den Alpen eröffnet. Hier zeigt sich Freising von seiner entspannten Seite und verbindet studentisches Leben, Kultur, Natur und bayerische Lebensfreude auf einzigartige Weise. Ergänzt wird das touristische Angebot durch thematische Stadtführungen, die Besucher unterhaltsam durch die Stadt begleiten und Freisings Geschichte lebendig werden lassen. (BSZ)

