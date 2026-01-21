Rund eineinhalb Stunden von München entfernt liegt der Wilde Kaiser im Osten des Bundeslandes Tirol. Zwischen St. Johann i. T. und Kufstein erstreckt sich grob verortet das Massiv des Wilden Kaisers, an dessen Sonnenseite die vier Kaiserortschaften Ellmau, Going, Scheffau und Söll liegen. das sorgt einerseits dafür, dass man bei Ausflügen keinesfalls die Sonnencreme vergessen sollte und andererseits sind Bergtouren hier oftmals schon früher als in schattigen, nordseitigen Lagen möglich.

Ganz egal, ob als Familie, als Paar oder alleine – das unvergleichliche Natur- und Bergerlebnis der Region in Kombination mit dem vielfältigen Mix an Aktivitäten begeistert und weckt jede Menge Lebensfreude.

Bahnanreise, Naturschutz, Dialog und Mitgestaltung zählen übrigens genauso zum Selbstverständnis („Lebensqualität durch nachhaltigen Tourismus“) am Wilden Kaiser, wie die Wertschätzung der Land- und Almwirtschaft, die Förderung von regionalen Kreisläufen und familiengeführten Betrieben. All dies steht unter dem Motto #wirzusammen.

Der Wilde Kaiser erstreckt sich über rund 20 Kilometer von Ost nach West und zählt mehr als 40 Gipfel, deren höchster die Ellmauer Halt mit 2344 Metern ist. Gegenüber vom Wilden Kaiser begrenzen die sanften Grashügel der Kitzbüheler Alpen die Region.

Noch bis Ende Januar zeigt sich die Region Wilder Kaiser von ihrer eindrucksvollsten Seite: tolle, frisch präparierte Pisten, klare Winterluft und eine besonders entspannte Atmosphäre in den Bergen. Auch 2026 lädt die Ferienregion dazu ein, den Winter in all seinen Facetten zu genießen. Mit dem Jännerplus Programm (https://www.wilderkaiser.info/dein-jaennerplus.html) profitieren Gäste mit Wilder-Kaiser-GästeCard vom noch bis 31. Januar von einem vielfältigen kostenlosen Erlebnisangebot. Die Buchung einzelner Aktivitäten erfolgt online oder direkt in den Tourismusinformationen der vier Kaiserorte Ellmau, Going, Scheffau und Söll.

Während auf den Bergen ideale Bedingungen für Wintersport herrschen, eröffnet Jännerplus die Möglichkeit, die Region auch abseits der Pisten zu entdecken. Geführte Schneeschuhwanderungen, Nachtrodeln, tierische Begegnungen beim Lama-Trekking, einer Pferdeschlittenfahrt, Eisstockschießen in Going sowie kulinarische Highlights wie Brennereibesichtigungen mit Schnapsverkostung oder Genusswinterwanderungen – das Programm richtet sich an Genießer, Aktivurlauber, Familien und all jene, die auch die stille Seite des Winters schätzen.

Nachtrodeln in Going



Insbesondere Nachtrodeln ist ein besonderes Abenteuer, für Groß und Klein. Den Mond und die Sterne über einen am Nachthimmel, kein Halligalli und Lärm sowie die frisch gewalzte Piste zum Rodeln. Von Mittwoch bis Samstag haben Nachteulen die Gelegenheit mit dem Schlitten die beleuchteten Bahnen hinunter zu rasen. Die Astbergbahn wird in der Nacht zur idealen Aufstiegshilfe, um die abwechslungsreiche, rund 4,5 Kilometer lange Strecke, die es an bestimmten Stellen ganz schön in sich hat, in Going zu testen.

In Söll gibt es gleich zwei Abfahrten für Schlittenfreaks. Während sich die familienfreundliche Mondrodelbahn eher sanft ins Tal schlängelt, verwandelt sich der kurvenreiche Hexenritt in ein spektakuläres Abenteur auf zwei Kufen.

Natürlich kommen auch Skifahrer voll auf ihre Kosten: Die SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental ist mit 275 Pistenkilometern, 81 Liften und 80 urigen Hütten eines der größten und modernsten Skigebiete weltweit und zählt daher auch zu den beliebtesten Winterdestinationen Tirols. Es gibt neun direkte Einstiegsorte sowie 20 Talabfahrten. Skifahrer erwarten nicht nur perfekt präparierte Pisten, sondern auch traumhafte Panoramaausblicke auf über 70 3000er Berge sowie Österreichs größtes Nachtskigebiet. Ob als Anfänger, Familie, Genuss- oder Vielskifahrer, in der SkiWelt haben alle irrsinnig viel Spa und für jedes Fahrlevel gibt es ausreichend Pistenkilometer.

Gerade im Januar zeigt sich das Skigebiet von seiner angenehm entspannten Seite – weniger Andrang, kürzere Wartezeiten und mehr Platz auf den Abfahrten sorgen für ein besonders genussvolles Skierlebnis. Zudem gibt es im Jännerplus auch Skiguiding mit Technik-Tipps.

Nach dem Jännerplus bietet die Ferienregion Wilder Kaiser vom 2. bis 27. März das Märzplus 2026 an (www.wilderkaiser.info/maerzplus), das das Beste aus zwei Jahreszeiten verbindet. Auf den schneebedeckten Gipfeln locken perfekte Pistenbedingungen Wintersportler an, während in den Tälern bereits die ersten Frühlingsboten zu entdecken sind. Märzplus ist die ideale Reiseoption für alle, die Pistenabenteuer mit Wanderungen durch die aufblühende Natur oder genussvollen Momenten in gemütlichen Hütten kombinieren möchten. Weniger Trubel, abwechslungsreiche Aktivitäten für Groß und Klein sowie die ersten warmen Sonnenstrahlen garantieren einen erholsamen Urlaub. Märzplus bietet wie Jännerplus ausgewählte Programmpunkte und Vergünstigungen, die den Aufenthalt noch abwechslungsreicher und attraktiver machen.

Mit der Wilder Kaiser GästeCard öffnen sich die Türen zu einem bunten Programm voller Erlebnisse. Schneeschuhwanderungen durch die winterliche Kulisse sowie abwechslungsreiche E-Biketouren zeigen den Wilden Kaiser aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln. Wer Körper und Geist verwöhnen möchte, kann bei Yoga- und Genussworkshops entspannen und die Seele baumeln lassen. Und auch kulinarisch kommt niemand zu kurz: In Kaiserschmarrn-Workshops oder beim Seminar „Grillen Süßes & Saures“ erleben die Gäste hautnah, wie köstliche regionale Spezialitäten entstehen – ein Genuss für alle Sinne. Abends sorgen Going live Events und das Söller Freitag März Spezial für musikalische Highlights.

Märzplus macht darüber hinaus den Urlaub besonders komfortabel und nachhaltig. Die Region bietet umweltfreundliche Mobilität: Der Winter-Kaiserjet verbindet Ellmau, Going, Scheffau und Söll, während innerörtliche Skibusse Gäste stressfrei zu allen Highlights bringen. Dank guter Bahnverbindungen beginnt die Erholung bereits bei der Anreise.

Bekannt, wenn nicht sogar berühmt, ist der Wilde Kaiser aber nicht nur wegen seiner tollen und faszinierenden Landschaft, sondern auch wegen der Fernsehserie Der Bergdoktor. Seit mehr als 18 Jahren hält Bergdoktor Martin Gruber seine Sprechstunden am Wilden Kaiser, die ein Millionenpublikum gebannt am TV-Gerät verfolgen. Mittlerweile gehören Der Bergdoktor und der Wilde Kaiser zusammen wie die Butter auf’s Brot. So glänzen die vier Kaiser-Orte – Ellmau, Goin, Scheffau und Söll – mit traumhafter Kulisse: Das Zuhause des Bergdoktors, der malerische „Gruberhof“, liegt am Söller Bromberg; die Praxis und der Föhrenhof (die Innenräume des „Gasthofs Wilder Kaiser“) in Ellmau. Und auch der Goinger Kirchplatz nimmt immer wieder eine zentrale Rolle ein, während in Scheffau vor allem der Hintersteiner See für die perfekten Naturaufnahmen sorgt.

Die Ferienregion Wilder Kaiser ist zu jeder Jahreszeit, ob im Frühling, Sommer, Herbst oder Winter eine Reise wert, denn hier kann der Gast unvergleichliche Urlaubsmomente erleben und erfahren sowie sich erholen. (Friedrich H. Hettler)

