Jetzt zeigt das Sonnenplateau von Serfaus-Fiss-Ladis seine ruhige Seite. Die Wanderwege werden stiller, die Fernsicht beeindruckender und nach einem Tag in den Bergen fühlt sich die Rückkehr in die Wellnessresidenz Schalber*****s noch ein wenig besser an.

Direkt vor der Hoteltür eröffnet sich eines der abwechslungsreichsten Wander- und Bikegebiete Tirols. Genusswanderer entdecken stille Almen und Panoramawege, ambitionierte Bergsportler erklimmen aussichtsreiche Gipfel, Mountainbiker können zwischen Flowtrails, abwechslungsreichen Singletrails und anspruchsvollen Höhenrouten wählen. Wer die Region aus einer neuen Perspektive kennenlernen möchte, schließt sich den geführten Wander- und Biketouren an. Mit der SUPER. SOMMER. CARD genießen Aktivurlauber bis Mitte Oktober viele Vorteile, die ihren Aufenthalt perfekt abrunden. Die Vielfalt der Region macht es leicht, jeden Tag neue Lieblingsplätze in den Bergen zu entdecken.

Nach Stunden in der Herbstnatur wartet exklusive Erholung. Auf 5.000 Quadratmetern eröffnet sich eine Wellnesswelt, die viel Raum zum Ankommen lässt – mit Infinitypool, Naturbadeteich, großzügiger Saunalandschaft und stilvollen Ruhebereichen, die den Blick immer wieder in die Bergwelt lenken. Ausgezeichnet mit drei Relax Guide Lilien zählt das Schalber seit Jahren zu den führenden Wellnesshotels Österreichs. Wer nach einer langen Wanderung ins warme Wasser gleitet oder nach einer Massage auf der Panoramaterrasse die letzten Sonnenstrahlen genießt, versteht schnell, warum viele Gäste gerade im Herbst immer wieder hierher zurückkehren.

Der Anspruch an höchste Qualität zeigt sich auch in der Küche. Die Meisterköche interpretieren regionale Produkte mit feiner Leichtigkeit und saisonalem Gespür – vom großzügigen Frühstück bis zum mehrgängigen Abendmenü. Dazu empfiehlt der Sommelier passende Weine aus Österreich und den großen Weinregionen Europas. Erlesener Genuss zieht sich wie ein roter Faden durch den Urlaubstag.

In der Wellnessresidenz Schalber findet jede Generation ihren Platz. Während Erwachsene in den stilvollen Ruhebereichen entspannen oder sich bei Anwendungen verwöhnen lassen, genießen Kinder das Family Spa und die Fun- & Action Area. Jugendliche treffen sich im eigenen Club. So genießt jeder seinen Freiraum und Familien verbringen ihre Herbstferien unter einem Dach.

Was die Wellnessresidenz Schalber besonders macht, lässt sich nicht ausschließlich in Quadratmetern oder Auszeichnungen messen. Es ist das Gefühl, nach einem Tag in den Bergen genau den richtigen Ort gefunden zu haben. Einen Ort, an dem Bewegung und Ruhe, Natur und besonderer Komfort, kultivierte Eleganz und herzliche Gastlichkeit zusammengehören. (BSZ)

Bike-Woche (19.9. bis 3.10.2026):

Leistungen: 7 Übernachtungen inklusive 5 geführte Touren mit Bike-Guide und TOP Bikes, E-Bike Touren, Fahrradtechniktraining, Workshops, Trail Day, 1 Ausfahrt mit dem Rennrad, Wäscheservice für Radbekleidung – Preis pro Person: ab 1959 Euro.

Schalber-Wellnesszeit (bis 11.10.2026):

Leistungen: 4 Übernachtungen inklusive 1 Gesichtsbehandlung „Piccolo“, 1 Wellnessmassage, 1 Kaiserbadl – Preis pro Person: ab 1262 Euro.