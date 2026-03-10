Exzellente Schneeverhältnisse

Vom romantischen Bergfrühstück bis zum Mega-Kinderskirennen – ein abwechslungsreiches Eventprogramm erwartet Wintersportbegeisterte im sonnigen, verschneiten Zauchensee. In dieser Saison glänzt der Frühjahrsskilauf bei besonders guten Pistenverhältnissen. Durch die Schneefälle der letzten Wochen sind die Abfahrten in den höheren Lagen exzellent.



Zauchensee verwöhnt Gäste mit modernen Liftanlagen und purem Skivergnügen. Sowohl Sportler als auch Genussskifahrer kommen auf ihre Kosten. Mit der Gamskogelbahn I sowie mit Highliner I und II geht es täglich bereits ab 8:00 Uhr auf den Berg. Nach den ersten morgendlichen Schwüngen auf den frisch präparierten Pisten lädt die Gamskogelhütte jeden Sonntag ab 8:30 Uhr zum herzhaften Bergfrühstück ein. Auch Fußgänger können via Bergbahn ihren Tag auf dem Gamskogel starten.



Gute Laune inklusive

Genusstage im Schnee – von Samstag, 21. März, bis Samstag, 28. März, gastiert die „New Orleans Dixielandband“ auf Skihütten und Hotels. Den Auftakt bildet das Konzert auf der Sonnenterrasse der Gamskogelhütte am 21. März ab 13:00 Uhr. Beim traditionellen Atomic X-Perience Day am Sonntag, 08. März, dürfen Gäste zwischen 9:00 und 15:00 Uhr die neuesten Modelle von Atomic gratis testen. Livemusik und ein Gewinnspiel mit tollen Preisen sorgen für einen stimmungsvollen Rahmen.



Jede Menge Spaß beim größten Kinderskirennen

Mehr als 1000 junge Skirennläufer zwischen sieben und 13 Jahren messen sich am Wochenende 14./15. März beim Kids-Ski Cross und Riesenslalom. Das weltweit größte Kinderskirennen hat in Zauchensee Tradition und überzeugt mit einmaliger Stimmung. Einige der Kinder, die an den Start gehen, haben ihre ersten Skiversuche in Zauchi`s Kinderland oder im Familypark am Rosskopf gemacht. Für erfahrene Skifans ist die 12 Peaks Trophy, eine Skirunde mit zwölf Gipfeln und fünf Tälern, ein Highlight. Wer die 10.000 Höhenmeter und 28 Lifte an einem Tag erfolgreich absolviert, kann sich auf die „Black Trophy“ freuen. Alle, die dafür zwei Tage benötigen, erhalten die „Red Trophy" sowie kostenlose Sticker an den Liftkassen.



Tipp für den perfekten Skitag

In Zauchensee kommen Wintersportbegeisterte schnell und bequem auf die Piste. Von der Autobahnausfahrt Flachauwinkl sind es nur 700 Meter bis zur Talstation. Dann geht es mit den Bergbahnen Highliner I und II in wenigen Minuten mitten in den Pulverschnee. Stressfrei und herrlich: So ist g’scheit Skifahren in Zauchensee. (BSZ)