Familienerlebnisse im Chiemgau

Klettern ist ein Trendsport. Im Chiemgau gibt es den ganzen Sommer Kletterkurse - sowohl im felsigen Gelände als auch in der Kletterhalle. Wer eher Beschaulichkeit sucht, kann mit den Kindern die scheuen Murmeltiere beobachten, einer Märchenerzählerin durch den Wald folgen, mit Lamas wandern oder sogar Sterne gucken. Und wenn gerade keine Aktivität geplant ist, warten unzählige Strand- und Flussbäder im ganzen Chiemgau - allen voran der Chiemsee, das Bayerische Meer. Rund um den See können Elektro- und Segelboote sowie SUPs ausgeliehen werden. Alle Informationen zum Urlaub mit der ganzen Familie stehen im Internet unter Familienurlaub am Chiemsee in Bayern↗.

Murmeltiere im Blick



Die scheuen Murmeltiere lassen sich nicht gerne blicken. Um trotzdem zu erleben, wie sie sich aus ihren Höhlen trauen und auf der Almwiese herumtollen, braucht es ein wenig Geduld. Bei der geführten Wanderung sollten Familien auch Sitzkissen und Brotzeit mitbringen. Zu den besten Beobachtungsplätzen führt die Gäste ein Guide. Mit Glück kann man die “Manggein”, wie die Murmeltiere bei den Einheimischen heißen, auch pfeifen hören. Zweimal im Juli und zweimal im August bietet die Touristinfo Ruhpolding das Erlebnis an. Die Teilnahme kostet 20 Euro, mit der Chiemgau Karte 10 Euro. www.ruhpolding.de/murmeltierwanderung ↗

Summende Lamas am Waginger See



Lamas sind gesellige Herdentiere, die sich mit Summtönen verständigen. Kinder haben viel Spaß mit den lustigen Gesellen. In Waging am See können Familien mit Lamas an der Leine einen Waldspaziergang machen. Gebucht werden können einstündige Schnuppertouren, Halbtagestouren und auf Anfrage sogar Almtouren. Alle Informationen stehen im Internet unter www.lamasamwagingersee.de↗.

Die Kelten von Stöffling



Vor rund 3000 bis 4000 Jahren lebte der Keltenstamm der Alaunen im Chiemgau. Welche Spuren haben sie hinterlassen, wie lebten sie und was ist noch bekannt über das keltische Königreich Norikum? Bei einer Führung durch das ehemalige Keltengehöft im Freilichtmuseum Stöffling kann die Museumsführerin Johanna Lederer einige Fragen klären. Die rund eineinhalbstündigen Führungen gibt es einmal im Monat jeweils freitags in Seebruck. Die Teilnahme kostet zwölf Euro pro Person. Eine Anmeldung ist erforderlich bis einen Tag vor dem Termin unter Telefon 08667 7503. Alle Informationen stehen auf der Seite www.roemermuseum-bedaium.byseum.de↗. Auch die regelmäßigen Römerführungen sind auf dieser Seite vorgestellt.

Klettercamp und Schnupperklettern



Einen ganzen Vormittag können Kinder von sechs bis zwölf Jahren beim “Feriencamp in der Kletterhalle” ihre Technik verfeinern. Außerdem warten in der Kletterhalle Traunreut Überraschungen von Kletterspielen bis XL-Schaukel. Das Camp gibt es in der ersten Septemberhälfte an zwei (ab 110 Euro) oder drei Tagen (ab 160 Euro). Auch Schnupperklettern für jüngere Kinder steht auf dem Programm der Kletterhalle.

Klettern mit der Klettersteigschule



Mit erfahrenen Guides können Familien mit Kindern ab 12 Jahren am Hausbachfall in den TÜV-geprüften Klettersteig einsteigen. Griff- und Trittschule, Technik und Taktik, Abseilen und Gefahreneinweisung - all das gehört zum Programm des Vormittags. Die Kurse in Reit im Winkl kosten inklusive Ausrüstung 99 Euro pro Person. Auch Canyoning, Rafting oder Ponyreiten stehen in dem traditionellen Bergdorf auf dem Programm. Und selbst am Abend ist noch was los - bei den Himmelsbeobachtungen im Sternenpark auf der Winklmoos-Alm. Die Buchung der Erlebnisse ist online möglich auf der Seite Veranstaltungen für Kinder | Reit im Winkl↗.

Im Wald mit der Märchenerzählerin



Es ist keines der bekannten Märchen, das auf dem Rundweg durch den Ruhpoldinger Märchenwald erzählt wird. Die Darsteller der Heimatbühne haben sich selbst ein “Märchen” ausgedacht. An drei Terminen im Juli und August nehmen sie Familien mit Kindern mit in den Wald. Die knapp einstündige Wanderung kostet fünf Euro pro Person und ist buchbar unter www.ruhpolding.de/mythen-maerchen↗.

Noch mehr Märchen



In Marquartstein beschäftigt sich ein ganzer Familien-Freizeitpark mit Märchen. Die bekanntesten Geschichten der Gebrüder Grimm sind in kleinen Häuschen dargestellt. Und tief im Wald wartet eine kleine “Hexenschule”. Wasser- und Waldspielplatz, Sommerrodelbahn, ein riesiger überdachter Sandkasten und viele weitere Attraktionen warten auf entdeckungslustige Kinder. Alle Informationen stehen im Internet unter www.maerchenpark.de↗. Nicht weit entfernt - in Ettenhausen bei Schleching - erzählt der Schmugglerpfad mit Hängebrücke und Aussichtsplattformen die Geschichte der Schmuggler im Chiemgau.

Lachen mit dem Zauberclown



Jeden Mittwoch bringt der Zauberclown Manu die Kinder und Eltern im Badepark Inzell zum Lachen. Für Gäste des Badeparks sind die Aufführungen kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen↗

Der Chiemgau ist ein beliebtes Reiseziel für Familien. Auf der Seite www.chiemsee-chiemgau.info↗ finden sich alle Informationen zu Übernachtungs- und Freizeitangeboten. (BSZ)