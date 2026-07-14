Festival, Fontänen und Feuerwerk

Ab dem 20. Juli wird das LEGOLAND Deutschland Resort zum Festival-Erlebnis für die ganze Familie. Beim LEGO Festival 2026 bauen, tanzen, spielen und tüfteln Kinder und Eltern in fünf interaktiven Zonen, holen ihre LEGO Pokémon Trainerreise Stein für Stein in die reale Welt und wechseln in der LEGO F1 Thrill Zone Reifen gegen die Uhr. Dazu kommen erfrischende Wasserattraktionen, Schlittschuh-Laufen in der Power Builder Halle und drei Lange Sommernächte mit Parade, Liveentertainment und Feuerwerk. Der Sommer im LEGOLAND Deutschland Resort bietet mindestens einen ganzen Tag voller unvergesslicher Familienmomente.

"Das LEGO Festival bringt genau das zusammen, was Familien im LEGOLAND Deutschland Resort suche: gemeinsam bauen, spielen, lachen und Neues ausprobieren. Jede Zone erzählt ihre eigene Geschichte, aber im Mittelpunkt steht überall das gemeinsame Erlebnis von Kindern und Eltern. Genau daraus entstehen die Familienmomente, die einen Sommertag im LEGOLAND besonders machen", sagt Manuela Stone, Geschäftsführerin des LEGOLAND Deutschland Resorts.

Im Mittelpunkt des Sommers steht das LEGO Festival 2026. Das in diesem Jahr zum 2. Mal in vielen Parks weltweit stattfindet. Vom 20. Juli bis 30. August erleben Familien fünf interaktive Festival-Zonen mit zwei neuen Höhepunkten: Mit LEGO Pokémon als Headliner der Play Zone erleben Familien gemeinsames interaktives Spielen und erste Einblicke in die neu angekündigten LEGO Pokémon SMART Play Sets. Im LEGO Pokémon Trainer Center erfahren Kinder und Eltern, wie sie ihre Pokémon versorgen, trainieren und in Kämpfen antreten lassen können. Außerdem bauen sie gemeinsam einen LEGO Pokéball und schießen einzigartige Erinnerungsfotos vor einem großen LEGO Pikachu Modell.

In der neuen Thrill Zone bringt LEGO F1 die Atmosphäre eines Renntags ins LEGOLAND Deutschland Resort. Familien wechseln bei der Brick Stop Challenge Reifen gegen die Uhr, bauen eigene LEGO Rennwagen und erleben die Show „Boxengassen Showtime“. Rund um einen offiziellen LEGO F1 Rennwagen testen Kinder und Eltern ihr Teamwork als Boxencrew.

Rockstars und Popstars treten in der Music Zone in der „Battle of the Bands“-Show gegeneinander an, in der Creative Zone wird gemeinsame gebaut und getüftelt und im geheimen Garten der Chill Out Zone eine entspannte Auszeit mit LEGO Botanicals genossen.

Ergänzt wird das Festival durch weitere Sommermomente im Park: Im LAND DER PIRATEN sorgt der Piraten Wasserspaß mit 1024 Wasserfontänen für Abkühlung an heißen Tagen und in der Power Builder Halle können Familien Sommereislaufen auf einer synthetischen Eisfläche. Am 1., 8. und 15. August feiert das LEGOLAND Deutschland Resort dann bei den Langen Sommernächten bis 22 Uhr mit Parade, Live-Entertainment und großem Abschlussfeuerwerk.

Wer den Sommerausflug verlängern möchte, findet im LEGOLAND Feriendorf bei Piraten, den Ninjas, in den Ritterburgen oder zwischen LEGO Waldtieren, die passende Übernachtung. Zusammen mit über 68 Fahrgeschäften, Attraktionen und Shows entsteht ein LEGOLAND Sommertag voller Familien-Erlebnisse, die bleiben. Alle Festival-Aktivitäten sind im regulären Parkeintritt enthalten. (BSZ)