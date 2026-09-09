Freizeit und Reise

Die Therme in Bad Aibling. (Foto: Therme Bad Aibling)

09.09.2026

Fit in den Herbst

Gesundheitswege, Thermalbäder und Bewegungsangebote im Chiemsee-Alpenland

Bunte Wälder, klare Luft und angenehme Temperaturen machen den Herbst im Chiemsee-Alpenland zur idealen Jahreszeit für Bewegung und Erholung. Gesundheitswege laden zu Wanderungen und Spaziergängen ein, in den Heilbädern und Luftkurorten der Region erwarten Gäste vielfältige Gesundheitsangebote – von Thermalbädern und Mooranwendungen bis zu Qi-Gong-Kursen. Veranstaltungen rund um Fitness und Gesundheit bieten zusätzliche Möglichkeiten, aktiv zu werden und Neues zu lernen.

Wanderungen und Spaziergänge für Körper und Geist

Regelmäßige Bewegung, etwa in Form von zügigem Gehen, kann sich positiv auf die körperliche und psychische Gesundheit auswirken. Im Chiemsee-Alpenland finden Gäste ein großes Wegenetz für Wanderungen und Spaziergänge, darunter auch spezielle Themenwege rund um Gesundheit, Meditation und Pflanzenheilkunde.

In Bad Feilnbach wird auf dem Kurweg „Für’s Herzal“ die Ausdauer gestärkt. Unterwegs bieten sich abwechslungsreiche Ausblicke auf die umliegenden Berge und den Jenbach mit seinen Wasserfällen. Im Kneippkurort Prien am Chiemsee steht hingegen die Gesundheitslehre von Pfarrer Sebastian Kneipp im Zentrum: Der Priener Kneippweg führt durch den Ort zu zwei Kneippanlagen, an denen beim Wassertreten oder Armbad der Kreislauf und die Durchblutung angeregt werden können.

Wer Stress abbauen will, kommt beim Meditativen Kirchenspaziergang in Bad Endorf oder auf dem Meditationsweg in Wasserburg am Inn zur Ruhe. Auf dem Wanderweg der Sinne in Bruckmühl genießen Wanderer die Schönheit der herbstlichen Natur und das imposante Bergpanorama von den Berchtesgadener Alpen bis zum Karwendel, bei der Waldapotheke im Bergsteigerdorf Sachrang erfahren sie mehr über die Anwendung von heimischen Pflanzen in der Heilkunde.

Die genauen Routen und weitere Tourenvorschläge sind unter https://www.chiemsee-alpenland.de/entdecken/touren/gesundheits-und-meditationswege zu finden.

„Schwarzes Gold“ und Heilwasser

In den drei Heilbädern der Region werden besondere Gesundheitsanwendungen angeboten: In der Therme Bad Aibling und den Chiemgau Thermen in Bad Endorf genießen Besucher die wohltuende Wirkung des warmen Wassers. Letztere werden durch eine der stärksten Jod-Thermalsolequellen Europas gespeist. Für Senioren findet in den Chiemgau Thermen jeden Mittwoch der 60+ Aktivtag mit wechselndem Sportprogramm wie AQUA-Zumba Style, AQUA Fit for Fun oder Qi-Gong statt. Sowohl in Bad Aibling und Bad Endorf als auch in Bad Feilnbach gehören darüber hinaus Moorbäder zum Programm. Das „Schwarze Gold“ wird in der Region bereits seit mehr als 180 Jahren für medizinische Anwendungen verwendet und kann unter anderem entzündungshemmend und schmerzlindernd wirken.

Gemeinsam bewegen und Neues lernen

Für alle, die sich in einer Gruppe bewegen und Wissen über gesundheitsfördernde Bewegung sammeln möchten, sind im Herbst verschiedene Veranstaltungen geplant. Beim TOGU Bewegungstag am 17.Oktober in Aschau im Chiemgau geben Fitnessexperten praktische Tipps für mehr Bewegung im Alltag. Kurze Vorträge zu Gesundheitsthemen, leichte Wanderungen in den Bergen der Region und Ausflüge auf die Herren- und Fraueninsel erwarten Gäste bei den Herz- und Kulturtagen am Chiemsee vom 25. bis 30. Oktober in Prien am Chiemsee. Ergänzt wird das Programm durch regelmäßige Gesundheit- und Bewegungsangebote wie Qi-Gong in den Heilbädern, geführte Entspannungswanderungen in Rimsting, Achtsamkeitskurse im Kloster Frauenwörth auf der Fraueninsel und Yogakurse in den Bergen.

Über die verschiedenen Angebote können sich Gäste unter https://www.chiemsee-alpenland.de/entdecken/gesundheit-wellness informieren. Die genauen Termine der Veranstaltungen sind im Veranstaltungskalender von Chiemsee-Alpenland Tourismus unter https://veranstaltungen.chiemsee-alpenland.de/region/ zu finden. (BSZ)

 

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