Für Skifahrer und Winterwanderer

Rechtzeitig zu den Herbstferien bekommt die Gerlitzen Alpe mit der neuen 10er-Kabinenbahn Kanzelbahn II eine neue Verbindung auf den Gipfel. Sie ersetzt die bisherige 4er-Sesselbahn und führt von der Kanzelhöhe in wenigen Minuten direkt auf den Gipfel der Gerlitzen Alpe. Die neue Bahn kann bis zu 4000 Personen pro Stunde mit einer Fahrgeschwindigkeit von 6,5 Metern pro Sekunde auf 1911 Meter bringen. Mit nur fünf bis sechs Minuten Fahrtzeit bietet die Bahn ganzjährig eine komfortable und barrierefreie Verbindung zum Gipfel. Zusätzlich wurde eine Photovoltaikanlage am Gondelbahnhof auf der Kanzelhöhe errichtet, die jährlich rund 80.000 kWh Strom erzeugt. Das gesamte Investitionsvolumen beträgt 22 Millionen Euro.

Gipfel-Genuss: Neuer Winterwanderweg mit Panorama-Blick

Die Kanzelbahn II beschert nicht nur Skifahrern mehr Komfort, auch abseits der Pisten kommt mit dem neuen Winterwanderweg eine Attraktion hinzu. Der Weg führt von der Bergstation vorbei am Alpinhotel Pacheiner über den Stifterboden zur Kammerhütte und wieder zurück zur Mittelstation der Kanzelhöhe. Winter- und Schneeschuhwanderer können direkt bis auf 1911 Meter hinauffahren und anschließend das großartige Panorama vom Großglockner bis zu den Julischen Alpen und den Karawanken genießen.

Neues Konzept auf dem Gerlitzen Gipfelhaus

Für das leibliche Wohl sorgen auf der Gerlitzen Alpe insgesamt 15 Hütten rund um das Skizentrum. Auf die Gäste warten sowohl traditionelle als auch moderne, innovative Konzepte. Drei Hütten haben ab dieser Saison neue Betreiber und eine wird wiedereröffnet. Direkt am Gipfel tritt die neue „HerBerg“ an die Stelle des ehemaligen Gerlitzen Gipfelhaus. Neun Zimmer stehen für Übernachtungsgäste bereit. Ab 1. November übernehmen auch neue Gastgeber die beliebte Pöllingerhütte. Gut zu wissen: die Eigenproduktion von Speck und Würsteln soll fortgeführt werden. Auf der Steinwenderhütte steht ebenfalls ein Wechsel bevor. Außerdem wird die Turnerhütte in diesem Winter wieder bewirtschaftet.

Das Skizentrum auf der Gerlitzen Alpe mitten im Herzen Kärntens ist ideal für alle Könnerstufen: Es bietet 53 Pistenkilometer, zwei Übungszentren und drei Schneebärenländer. Als zertifiziertes „Welcome Beginners“-Skigebiet lernen Anfänger ab 14 Jahren bei „Skifahren lernen in 3 Tagen – garantiert!“ innerhalb von drei Tagen Schritt für Schritt den richtigen Schwung.

Auch Skitourengeher kommen mit insgesamt zwölf Kilometern an Routen auf ihre Kosten. Neu in dieser Saison: Erstmals ist das Pistentourengehen auf der Klösterle-Talabfahrt inklusive einer Liftfahrt mit der 4er-Sesselbahn Klösterle I in der Winter Kärnten Card inkludiert.

Für den Terminkalender: Neben der geplanten Einweihungsfeier der Kanzelbahn II am 5. Dezember 2026 steht am 6. März 2027 der Retro-Skitag mit ganztägigem Programm, Live-Musik, Night-Race und Après-Ski-Party auf dem Programm.

Skigebiet Dreiländereck: Viel Abwechslung und ein innovatives E-Exoskelett

Klein, aber fein ist das Skigebiet am Dreiländereck, das besonders für Familien und Einsteiger geeignet ist. Neben 15 Kilometern bestens präparierten Pisten und sieben Liften wartet hier viel Abwechslung auf die Gäste: Skifahrer, Snowboarder, Skitourengeher sowie Schneeschuh- und Winterwanderer sind hier willkommen. Außerdem lädt der Panorama-Eislaufplatz direkt an der Bergstation zum Schlittschuhlaufen ein. Ein Tipp für Familien: Bucht man einen Skiurlaub rund um den Faaker See, bekommen Kinder (bis einschließlich 15 Jahre) in Begleitung eines Erwachsenen einen kostenlosen Skipass für das Dreiländereck für die gesamte Aufenthaltsdauer.

Darüber hinaus gibt es am Dreiländereck eine echte Besonderheit auszuprobieren: Im erst 2026 eröffneten Testcenter können Interessierte das E-Exoskelett von Hypershell ausleihen – eine innovative E-Power-Unterstützung beim Skitourengehen, Schneeschuhwandern und Wandern. Das Dreiländereck bietet generell traumhafte Routen zum Schneeschuh- und Skitourengehen. Ein Highlight sind die stimmungsvollen Skitourennächte unter dem Sternenhimmel. Apropos hoch oben: Auch im Winter werden im Dreiländereck Paragleiten-Tandemflüge mit erfahrenen Profis angeboten.

Sanfter Tourismus im Naturpark Dobratsch

In der kalten Jahreszeit lohnt sich auch ein Besuch des Naturparks Dobratsch, der für gelebten sanften Tourismus steht. Hier findet man eine intakte, unberührte Natur mit all ihrer schützenswerten Fauna und Flora. Schneeschuh-, Wander- oder Skitouren sind hier ein besonderes Erlebnis. Danach kehrt man im Gipfelhaus, im Almgasthof Rosstratt´n oder in der Aichingerhütte ein.

Die Vorteile der Erlebnis CARD

Die Erlebnis CARD für den Winter (gültig vom 2. November 2026 bis zum 29. März 2027) erhalten die Gäste bei allen teilnehmenden Gastgebern der Region kostenlos. Sie bietet viele Vorteile wie die Teilnahme an einem geführten kulinarischen Stadtspaziergang, eine Kletterrunde in der Boulderhalle, einem Kasnudel-Krendl-Kurs, einen Besuch der KärntenTherme (ab 18.00 Uhr/einmal pro Aufenthalt) und vieles mehr. Kärnten kann man auch autofrei entdecken: Mit Bahn, Ski- und Naturpark-Bussen geht es bequem und nachhaltig zu den schönsten Ausflugszielen. Ab 1. November wird die Erlebnis CARD zum Öffi-Ticket und ermöglicht freie Fahrt mit Bus und Bahn durch ganz Kärnten. (BSZ)