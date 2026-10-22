Freizeit und Reise

Sonnenuntergang am Hopfensee. (Foto: Füssen Tourismus und Marketing, David Terrey)

22.10.2026

Genießen und entspannen

Impressionen rund um den Allgäuer Hopfensee

Die zauberhafte Landschaft rund um den Hopfensee ist eine Inspiration für die Sinne. Am Ufer des malerischen Sees liegt ein Stück Allgäu, das nach frischer Heumilch, Kräutern und Bergluft schmeckt. Hier verbinden sich Natur, Bewegung, Erholung und Kulinarik zu einem ganz besonderen Erlebnis. Der Blick schweift über den glitzernden See bis zu den Alpen, Wanderwege beginnen direkt vor der Haustür und führen gemächlich oder sportlich in die prächtige Natur.

Wir haben uns für das traditionsreiche Seehotel Hartung entschieden, wo diese Verbindung aus Genussküche und Heimatgefühl besonders spürbar ist. Seit Generationen prägt die Familie Hartung die Gastfreundschaft am Hopfensee. Das Haus gilt als eines der bekannten Traditionshotels der Region und verbindet alpinen Charme mit moderner Wellnesskultur. Schon der frühere Bundespräsident Theodor Heuss verbrachte hier seine Sommerfrische, malte sogar von der Terrasse aus Berge, Seen sowie Wiesen und nannte sein Motiv „Allgäuer Riviera“.

Leicht und
bekömmlich

Simon Hartung, Chef des Hauses, leitet heute das Hotel. „Die Küche ist ein wichtiger Bestandteil unseres Konzepts und steht für eine neue Allgäuer Kulinarik“, erklärt er. „Gerne variieren wir alte Rezepte, aber vor allem ist leichte, verträgliche Kost angesagt. Vitamine, Gemüse und qualitätvolles Fleisch aus der Region bilden dazu die Basis aus dem familieneigenen Bauernhof und benachbarten Sennereien.“

Küchenchef Jens Münchenbach, der in internationalen Spitzenhotels wie Waldorf Astoria, Hyatt oder Four Seasons gearbeitet hat, kehrte vor fünf Jahren in seine Heimat zurück, um traditionelle Gerichte mit moderner Raffinesse zu verbinden.

Wir genießen einen Abend im Restaurant Bergfeuer, wo Münchenbach aus regionalen Zutaten ein Menü aus amerikanischer und nahöstlicher Küche kreiert. Dazu serviert er Soßen aus Korea mit exotischen Früchten und Gewürzen. „Da ich schon mit 20 Jahren in die große, weite Welt hinausgezogen bin“, erzählt Münchenbach, „konnte ich aus Kanada, Washington, Peking und Dubai eine Menge kulinarischer Erfahrung sammeln. Und durch meine mexikanische Ehefrau Oralia lernte ich auch die Küche aus ihrer Heimat kennen.“

Sein Fünf-Gänge-Menü beginnt mit einer geschmacklichen Überraschung aus Fenchel, Orange, Olive und Estragon. Der frische Auftakt macht neugierig. „Zitrone bringt Länge und hebt die feinen Röstaromen an“, so präsentiert der Küchenchef den Spargelgang. Ein Zwischengang mit Gnocchi, jungen Erbsen und Parmesanfond mit Minze bereitet Gang vier vor, nämlich das saftig gegarte Kalbsfilet mit Morchelrahm, seidiger Kartoffel und frischem Kerbel. Alles wirkt tief im Geschmack, ohne Schwere. Leicht und bekömmlich, gesund und schmackhaft folgt das Zitronen-Joghurt-Dessert. Honig und Thymian ergänzen mit Süße und Geschmack.

Ein Besuch lohnt sich auch im Hotel Geiger, insbesondere zur Spargelzeit. Das traditionsreiche Haus gehört zu den feinen Adressen am See. Hier verbindet man Allgäuer Gastlichkeit mit einer der schönsten Seeterrassen der Region. Gäste genießen hier die Sonnenuntergänge über den Bergen und dem See, begleitet von regionaler Küche und dem Blick auf die Alpen.

Naturwissen
und Bewegung

Ein wichtiger Partner der regionalen Küche ist die Sennerei Lehern bei Hopferau. Hier dreht sich alles um die traditionelle Milchwirtschaft, Roh- und Heumilch. Käsemeister und Milchwirte wie Hartmut Witte stehen für eine nachhaltige Landwirtschaft, bei der Kühe auf kräuterreichen Wiesen grasen und die Milch noch handwerklich verarbeitet wird. Die aromatischen Bergkäse vermitteln geschmacklich den Duft der Almen.

Das Allgäu setzt darüber hin-aus zunehmend auch auf Gesundheit und Regeneration. Die frische Bergluft, das ruhige Wasser des Sees und die natürliche Umgebung wirken dabei fast wie Medizin.

Nur wenige Minuten entfernt erhebt sich die Burgruine Hopfen über dem See. Von hier reicht der Blick bis zu den Schlössern Neuschwanstein und Hohenschwangau. Besonders eindrucksvoll ist ein Ausflug zur Pöllatschlucht unterhalb von Schloss Neuschwanstein. Tosende Wasserfälle, schmale Wege und der Mariensteig führen durch eine Landschaft, die beinahe märchenhaft wirkt. Wer den Aufstieg wagt, wird mit einem der schönsten Panoramablicke Bayerns belohnt. Allerdings ist der Wanderweg derzeit wegen Felssturzgefahr auf unabsehbare Zeit gesperrt. 

Das Allgäu lässt sich nicht nur erwandern, sondern auch erschmecken. Kräuterexpertin und Biologin Ina Schicker führt Gäste bei Wildkräuterwanderungen über blühende Wiesen und erklärt die Wirkung heimischer Pflanzen. Spitzwegerich, Giersch, Schafgarbe oder wilder Thymian werden als Heilpflanzen, Gewürze und als kulinarische Zutaten verwendet. Diese Verbindung von Naturwissen und Bewegung macht einen wichtigen Teil der Allgäuer Lebensphilosophie aus. Bewegung gehört hier ohnehin zum Alltag.

Nochmals zurück zum Hopfensee. Er zählt zu den wärmsten Badeseen im Allgäu. Morgens spiegeln sich die Berge im stillen, glatten Wasser, während Schwimmer ihre Bahnen ziehen. Rund um den See verlaufen zahlreiche Radwege – ideal für Genussradler, ebenso wie für ambitionierte Mountainbiker. Touren führen entlang grüner Wiesen, durch kleine Dörfer und hinauf zu aussichtsreichen Alpenwegen.

Für Familien und Naturfreunde bietet Camping Hopfensee auch eine luxuriöse Campingwelt direkt am Wasser. Moderne Lodges, Wellnessangebote und eine große Menge an Spielmöglichkeiten machen den Platz besonders attraktiv für Kinder. Gleichzeitig genießen Erwachsene Ruhe, luxuriöse Spa-Angebote und die beeindruckende Bergkulisse. Stolz führt Dana Samer über das 9 Hektar große Campinggelände am See, das sie mit ihrem Ehemann und ihren beiden Geschwistern leitet. Der vielfach ausgezeichnete Fünf-Sterne-Luxusplatz bietet 370 Komfortstellplätze und Mietunterkünfte, ein Wellness-Spa mit Hallenbad, das Restaurant Tante Paula, ein zweigeschossiges Kinder-Spielhaus sowie direkten Zugang zum See mit Alpenblick.

Nicht nur für die Eltern und ihre Kleinen bietet Hopfen am See ein umfangreiches Angebot für einen erholsamen Urlaub. Die kreative Alpenküche, stille Wellnessmomente, Kräuterwanderungen, ein warmer See und königliche Landschaften bewirken ein nachhaltiges Wohlgefühl. (Eva-Maria Mayring)
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Ist die Einführung einer Zuckersteuer sinnvoll?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Start-up-Investor Carsten Maschmeyer meint, dass ein Staat, der offensichtliche Probleme nicht löst, von seinen Bürgerinnen und Bürgern als dysfunktional wahrgenommen wird. Politiker, die viel versprechen und wenig halten, sorgen für Ablehnung.

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz