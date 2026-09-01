Genießen und entspannen

Die zauberhafte Landschaft rund um den Hopfensee ist eine Inspiration für die Sinne. Am Ufer des malerischen Sees liegt ein Stück Allgäu, das nach frischer Heumilch, Kräutern und Bergluft schmeckt. Hier verbinden sich Natur, Bewegung, Erholung und Kulinarik zu einem ganz besonderen Erlebnis. Der Blick schweift über den glitzernden See bis zu den Alpen, Wanderwege beginnen direkt vor der Haustür und führen gemächlich oder sportlich in die prächtige Natur.

Wir haben uns für das traditionsreiche Seehotel Hartung entschieden, wo diese Verbindung aus Genussküche und Heimatgefühl besonders spürbar ist. Seit Generationen prägt die Familie Hartung die Gastfreundschaft am Hopfensee. Das Haus gilt als eines der bekannten Traditionshotels der Region und verbindet alpinen Charme mit moderner Wellnesskultur. Schon Bundespräsident Theodor Heuss verbrachte hier seine Sommerfrische, malte sogar von der Terrasse aus Berge, Seen sowie Wiesen und nannte sein Motiv: „Allgäuer Riviera“.

Leicht und bekömmlich

Simon Hartung, Chef des Hauses, leitet heute das Hotel. „Die Küche ist ein wichtiger Bestandteil unseres Konzepts und steht für eine neue Allgäuer Kulinarik“, erklärt er. „Gerne variieren wir alte Rezepte, aber vor allem ist leichte, verträgliche Kost angesagt. Vitamine, Gemüse und qualitätvolles Fleisch aus der Region bilden dazu die Basis aus dem familieneigenen Bauernhof und benachbarten Sennereien.“

Küchenchef Jens Münchenbach, der in internationalen Spitzenhotels wie Waldorf Astoria, Hyatt oder Four Seasons gearbeitet hat, kehrte vor fünf Jahren in seine Heimat zurück, um traditionelle Gerichte mit moderner Raffinesse zu verbinden.

Wir genießen einen Abend im Restaurant Bergfeuer, wo Münchenbach aus regionalen Zutaten ein Menü aus amerikanischer und Nahostküche kreiert. Dazu serviert er Soßen aus Korea mit exotischen Früchten und Gewürzen. „Da ich schon mit 20 Jahren in die große weite Welt hinausgezogen bin“, erzählt Münchenbach, „konnte ich aus Kanada, Washington, Peking und Dubai eine Menge kulinarischer Erfahrung sammeln. Und durch meine mexikanische Ehefrau Oralia lernte ich auch die Küche aus ihrer Heimat kennen.“

Sein Fünf-Gänge-Menü beginnt mit einer geschmacklichen Überraschung aus Fenchel, Orange, Olive und Estragon. Der frische Auftakt macht neugierig. „Zitrone bringt Länge und hebt die feinen Röstaromen an“, so präsentiert der Küchenchef den Spargelgang. Ein Zwischengang mit Gnocchi, jungen Erbsen und Parmesanfond mit Minze bereitet Gang vier vor, nämlich das saftig gegarte Kalbsfilet mit Morchelrahm, seidiger Kartoffel und frischem Kerbel. Alles wirkt tief im Geschmack, ohne Schwere. Leicht und bekömmlich, gesund und schmackhaft folgt das Zitronen-Joghurt-Dessert. Honig und Thymian ergänzen mit Süße und Geschmack.

Ein Besuch lohnt sich auch im Hotel Geiger, insbesondere zur Spargelzeit. Das traditionsreiche Haus gehört zu den feinen Adressen am See. Hier verbindet man Allgäuer Gastlichkeit mit einer der schönsten Seeterrassen der Region. Gäste genießen hier die Sonnenuntergänge über den Bergen und dem See, begleitet von regionaler Küche und den Blick auf die Alpen.

Ein wichtiger Partner der regionalen Küche ist die Sennerei Lehern bei Hopferau. Hier dreht sich alles um die traditionelle Milchwirtschaft, Roh- und Heumilch. Käsemeister und Milchwirte wie Hartmut Witte stehen für eine nachhaltige Landwirtschaft, bei der Kühe auf kräuterreichen Wiesen grasen und die Milch noch handwerklich verarbeitet wird. Die aromatischen Bergkäse vermitteln geschmacklich den Duft der Almen.

Kräuterwanderung

Das Allgäu setzt darüber hinaus zunehmend auch auf Gesundheit und Regeneration. Die frische Bergluft, das ruhige Wasser des Sees und die natürliche Umgebung wirken dabei fast wie Medizin.

Nur wenige Minuten entfernt erhebt sich die Burgruine Hopfen über dem See. Von hier reicht der Blick bis zu den Schlössern Neuschwanstein und Hohenschwangau. Besonders eindrucksvoll ist ein Ausflug zur Pöllatschlucht unterhalb von Schloss Neuschwanstein. Tosende Wasserfälle, schmale Wege und der Mariensteig führen durch eine Landschaft, die beinahe märchenhaft wirkt. Wer den Aufstieg wagt, wird mit einem der schönsten Panoramablicke Bayerns belohnt.

Das Allgäu lässt sich nicht nur erwandern, sondern auch erschmecken. Kräuterexpertin und Biologin Ina Schicker führt Gäste bei Wildkräuterwanderungen über blühende Wiesen und erklärt die Wirkung heimischer Pflanzen. Spitzwegerich, Girsch, Schafgarbe oder wilder Thymian werden zu Heilpflanzen, Gewürzen und als kulinarische Zutaten verwendet. Diese Verbindung von Naturwissen und Bewegung macht einen wichtigen Teil der Allgäuer Lebensphilosophie aus. Bewegung gehört hier ohnehin zum Alltag.

Nochmals zurück zum Hopfensee. Er zählt zu den wärmsten Badeseen im Allgäu. Morgens spiegeln sich die Berge im stillen, glatten Wasser, während Schwimmer ihre Bahnen ziehen. Rund um den See verlaufen zahlreiche Radwege – ideal für Genussradler, ebenso wie für ambitionierte Mountainbiker. Touren führen entlang grüner Wiesen, durch kleine Dörfer und hinauf zu aussichtsreichen Alpenwegen.

Für Familien und Naturfreunde bietet Camping Hopfensee auch eine luxuriöse Campingwelt direkt am Wasser. Moderne Lodges, Wellnessangebote und eine große Menge an Spielmöglichkeiten machen den Platz besonders attraktiv für Kinder. Gleichzeitig genießen Erwachsene Ruhe, luxuriöse Spa-Angebote und die beeindruckende Bergkulisse. Stolz führt Dana Samer über das neun Hektar große Campinggelände am See, das sie mit ihrem Ehemann und ihren beiden Geschwistern leitet. Der vielfach ausgezeichnete Fünf-Sterne-Luxusplatz bietet 370 Komfortstellplätze und Mietunterkünfte, ein Wellness-Spa mit Hallenbad, das Restaurant Tante Paula, ein zweigeschossiges Kinder-Spielhaus sowie direkten Zugang zum See mit Alpenblick.

Nicht nur für die Eltern und ihren Kleinen bietet Hopfen am See ein umfangreiches Angebot für einen erholsamen Urlaub. Die kreative Alpenküche, stille Wellnessmomente, Kräuterwanderungen, ein warmer See und königliche Landschaften bewirken ein nachhaltiges Wohlgefühl. (Eva-Maria Mayring)

