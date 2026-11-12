Freizeit und Reise

Helene Fischer. (Foto: Pressefoto Scharinger)

12.11.2026

Helene Fischer in Schladming

Schlagerstar Helene Fischer eröffnet die Wintersaison beim Ski-Opening Schladming-Dachstein 2026

Die österreichische Urlaubsregion Schladming-Dachstein sorgt gemeinsam mit der Schladminger 4-Berge-Skischaukel und dem internationalen Konzertveranstalter Klaus Leutgeb erneut für das spektakuläre Highlight zum Start in den kommenden Winter: Am Freitag, dem 11. Dezember und am 12. Dezember, wird Helene Fischer im Rahmen des “Ski-Opening Schladming-Dachstein 2026” die Saison eröffnen. 

Nach dem unglaublichen Erfolg der Backstreet-Boys-Konzerte im vergangenen Winter folgt zum Saisonauftakt 2026 das nächste musikalische Ausrufezeichen. Die Tourismusregion Schladming-Dachstein bringt gemeinsam mit der 4-Berge-Skischaukel (Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen und Reiteralm) und der Leutgeb Entertainment Group einen der größten Stars Europas nach Österreich. Schlagerstar Helene Fischer sorgt im Planai Stadion für ein Konzerterlebnis der Extraklasse.

Ein besonderes Konzertformat 

Kaum eine Künstlerin zieht ihr Publikum so in den Bann wie Helene Fischer. Seit Jahren zählt sie zu den erfolgreichsten Live-Acts Europas und fasziniert Millionen Fans mit spektakulären Produktionen, außergewöhnlicher Bühnenpräsenz und einer einzigartigen Verbindung zum Publikum. Im Sommer 2026 begeisterte sie über 750.000 Fans bei ihrer spektakulären 360°-Stadiontour in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden. Im gesamten deutschsprachigen Raum füllte sie Stadien und Arenen. Im Dezember folgt ein außergewöhnliches Highlight für Fans: Beim Ski-Opening Schladming-Dachstein erwartet die Besucher ein besonderes Konzertformat nur mit ihrer Band – persönlich, intensiv und nah.

Ein Abend voller Hits in einmaliger Bergkulisse

Vor der imposanten Bergkulisse des Dachsteins verwandelt sich das Planai Stadion erneut in einen der außergewöhnlichsten Konzertschauplätze Europas. Gemeinsam mit ihrer Band präsentiert Helene Fischer ihre größten Hits in einem stimmungsvollen Live-Setting, das Emotion, musikalische Qualität und Konzertatmosphäre auf einzigartige Weise verbindet. Nach den historischen Erfolgen der vergangenen Jahre mit Robbie Williams, Bryan Adams, Sting, Simply Red und zuletzt den Backstreet Boys setzt das Ski-Opening Schladming-Dachstein damit seine Erfolgsgeschichte eindrucksvoll fort.

Mit dem Ski-Opening hat sich Schladming-Dachstein längst als eine der bedeutendsten Eventdestinationen Österreichs etabliert. Jahr für Jahr locken internationale Künstlerinnen und Künstler zehntausende Gäste in die Region und sorgen weit über die Landesgrenzen hinaus für Aufmerksamkeit. Gemeinsam mit der Leutgeb Entertainment Group setzen die Tourismusregion Schladming-Dachstein und die 4-Berge-Skischaukel Schladming damit erneut ein starkes Zeichen für hochwertigen Eventtourismus und einen spektakulären Start in die Wintersaison.

Zum Start in die neue Wintersaison bietet der Tourismusverband Schladming-Dachstein auch heuer wieder attraktive Ski-Opening-Packages. Diese Packages enthalten zwei Nächte in einer Partnerunterkunft (Freitag bis Sonntag), einen 2-Tages-Skipass für Ski amadé sowie ein Konzertticket zum Ski-Opening 2026.

"Hochkarätiger Top-Act"

„Mit Schlagerstar Helene Fischer wird beim Ski-Opening 2026 erneut ein hochkarätiger Top-Act für Begeisterung sorgen. Als eine der erfolgreichsten Künstlerinnen Europas macht sie den Auftakt in die Wintersaison zu einem außergewöhnlichen Highlight. Mit ihrer Musik begeistert sie seit Jahren Millionen Menschen im gesamten deutschsprachigen Raum und spricht damit eine unserer wichtigsten Zielgruppen für den Wintertourismus an“, erklärt Mathias Schattleitner (Geschäftsführer Tourismusregion Schladming-Dachstein).

„Das Ski-Opening ist ein Aushängeschild für unsere Region und zeigt einem internationalen Publikum, was Schladming-Dachstein auszeichnet: Winterurlaub auf höchstem Niveau, herzliche Gastfreundschaft und unvergessliche Erlebnisse. Wir freuen uns auf den Saisonauftakt mit Helene Fischer, der einmal mehr Menschen aus vielen Ländern nach Schladming-Dachstein bringt und unsere Attraktivität als Urlaubsdestination eindrucksvoll unter Beweis stellt“, so Andreas Keinprecht (Vorsitzender Tourismusregion Schladming-Dachstein).

„Das Ski-Opening in Schladming ist seit vielen Jahren der emotionale Auftakt in die Wintersaison. Für mich ist es etwas ganz Besonderes, den Winter heuer erstmals als Geschäftsführer der Planai gemeinsam mit unseren Gästen eröffnen zu dürfen. Dass dieses Event Jahr für Jahr begeistert, verdanken wir der engen Zusammenarbeit mit unseren regionalen Partnern und dem langjährigen Veranstalter Klaus Leutgeb. Gemeinsam schaffen wir ein Erlebnis, das von den ersten Schwüngen auf bestens präparierten Pisten und beeindruckenden Schneebildern bis hin zu unvergesslichen Konzertabenden die Faszination des Winters in Schladming erlebbar macht", betont Peter Weichbold (Geschäftsführer Planai-Hochwurzen-Bahnen).

„Das Ski-Opening macht deutlich, welche internationale Anziehungskraft die Region Schladming-Dachstein entfaltet. Mit Helene Fischer steht heuer eine Künstlerin auf der Bühne, die seit Jahren Millionen Menschen unterschiedlicher Generationen begeistert. Dieses Miteinander macht auch den Hauser Kaibling als höchsten Berg der 4-Berge-Skischaukel aus: Bei uns erwarten Familien und Wintersportbegeisterte jeden Alters unvergessliche Bergerlebnisse“, sagt Klaus Hofstätter (Geschäftsführer Hauser Kaibling).

„Das Ski-Opening ist für uns jedes Jahr ein absolutes Highlight und der perfekte Startschuss in die Wintersaison. Wir sind stolz, gemeinsam mit der Region Schladming-Dachstein wieder so ein gigantisches Event auf die Beine zu stellen. Ein echter Höhepunkt wird der Auftritt von Helene Fischer – sie bringt genau die Energie mit, die dieses Opening unvergesslich macht“, freut sich Daniel Berchthaller (Geschäftsführer Reiteralm Bergbahnen).

Und Klaus Leutgeb (Veranstalter und Geschäftsführer Leutgeb Entertainment Group): „Ich freue mich riesig, dass Helene Fischer nach ihrer großen 360°-Stadiontour noch einen drauflegt und zum Jahresabschluss noch ein Konzert bei uns in Österreich spielt. Dass sie gemeinsam mit ihrer Band die Wintersaison in Schladming-Dachstein eröffnet, ist für uns etwas Außergewöhnliches. Unsere Gäste erleben Helene Fischer hier so nah und persönlich wie kaum irgendwo sonst – genau solche einzigartigen Konzertmomente machen das Ski-Opening aus.“ (BSZ)

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