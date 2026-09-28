Herbstliche Erlebnisse

Wenn im Herbst die ersten Nebelfelder über den Chiemsee und in die Täler ziehen, lohnt sich der Weg nach oben ganz besonders: Während sich im Tal oft schon der Nebel hält, wartet auf den Bergen häufig strahlender Sonnenschein. Die Chiemgauer Bergbahnen machen den Aufstieg dabei besonders komfortabel. Zahlreiche Lifte und Gondeln fahren noch bis weit in den Herbst hinein und bringen Gäste direkt zu aussichtsreichen Höhenlagen und den Ausgangspunkten zahlreicher Wanderwege. Im goldenen Herbst bieten sich damit beste Voraussetzungen für aussichtsreiche Touren zu stillen Gipfeln. Manche Almen und Berggasthöfe↗ haben auch im Oktober und November geöffnet. Dort warten regionale Spezialitäten und gemütliche Einkehrmöglichkeiten. Beliebte Ziele für Bergfreunde zum Höhenwandern sind:

Hochfellnbahn: Gipfelglück mit Weitblick

Der 1674 Meter hohe Hochfelln ist die Aussichtsterrasse des Chiemgaus – und die gleichnamige Bergbahn bringt Höhenhungrige in zwei Etappen bis ganz nach oben. Dort wartet ein 360°-Panorama mit über 200 Gipfeln auf der einen Seite und dem Chiemsee auf der anderen. Genießen lässt sich der Ausblick etwa auf der Sonnenterrasse oder entlang des Geologischen Lehrpfads, der in einer halben Stunde auch für Familien leicht zu bewältigen ist.

Hochplattenbahn: Hoch hinaus mit Chiemseeblick

Ob der Blick über das Nebelmeer oder das Bayerische Meer schweift – unvergesslich ist beides. Wer mit der Hochplattenbahn nach oben fährt, kann sich bei einer Höhenwanderung rund um den „Chiemseeblick“ von der Landschaft begeistern lassen. Für Familien besonders attraktiv ist der „Bergwalderlebnisweg Staffen“. An 20 Stationen, unter anderem mit Infotafeln, gibt es viel zu entdecken, zu erforschen und auszuprobieren – aber auch Gelegenheit zum Ausruhen und Genießen.

Kampenwandbahn: Alpenpanorama vom Feinsten

Die ikonische Kampenwand eröffnet Wandernden den Blick auf ein weiteres Meer: Bereits von der Bergstation und der nahe gelegenen „SonnenAlm“ reicht die Sicht bis zur gewaltigen Kette der Zentralalpen, mit dem Gebirgsstock “Steinernes Meer” in ihrer Mitte. Von hier aus starten zahlreiche Wanderungen für jeden Anspruch. Besonders entspannt lässt sich die Landschaft auf dem ebenen Panoramaweg erleben, der den Blick auf Chiemsee und Alpenvorland freigibt.

Unternbergbahn: Berggenuss mit Rundumblick

Auch der Unternberg bei Ruhpolding ist ein lohnendes Ziel für alle, die im Herbst hoch hinaus möchten. Mit der Unternbergbahn geht es bequem in die Höhe, wo zahlreiche Wanderwege und aussichtsreiche Touren warten. Ob gemütliche Runde oder anspruchsvollere Wanderung – rund um den Unternberg lässt sich die herbstliche Bergwelt intensiv erleben. Bei klarer Sicht reicht der Blick weit über die Chiemgauer Landschaft und die umliegenden Gipfel. Besonders beliebt ist der Unternberg bei Gleitschirm-Fans.

Hochriesbahn: Mit bunten Drachen über den Gipfeln

Der Hochries gehört zu den abwechslungsreichsten Bergen im Chiemgau. Neben vielfältigen Möglichkeiten zum Höhenwandern und spektakulären Rundumblicken gibt es hier auch einen Bikepark und eine beliebte Rampe für Luftsportler. Bei schönem Wetter sorgen sie für ein besonderes Schauspiel am Himmel: Bunte Drachen und Gleitschirme bereichern dann das Bergpanorama.

Steinplattenbahn: Bergpanorama im Dreiländereck

Im Wander- und Skigebiet Steinplatte und Winklmoosalm treffen Bayern, Tirol und Salzburg aufeinander. Auf dem weitläufigen Hochplateau der Steinplatte warten neben unzähligen Höhenwegen auch zahlreiche Möglichkeiten zur Einkehr und zum Genießen der Aussicht. Ein besonderes Highlight ist die schwebende Aussichtsplattform, die knapp 70 Meter über dem Abgrund einen spektakulären Blick ermöglicht.

Alle Informationen zu Urlaub und Freizeit im Chiemgau gibt es unter chiemsee-chiemgau.info↗. Direkt zu den Bergbahnen geht’s unter chiemsee-chiemgau.info/bergbahnen-chiemgau↗. (BSZ)