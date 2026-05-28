Sie sind nicht nur die größten Wasserfälle Europas, sondern auch ein natürliches Heilmittel für Allergiker, Asthmatiker und COPD-Patienten. Das bestätigten Studien der Paracelsus Medizinischen Universität Salzburg (PMU).

Mit ihren drei Stufen und insgesamt 380 Meter Fallhöhe sind sie die größten Wasserfälle Europas und unter den fünfthöchsten der Welt: die Krimmler Wasserfälle inmitten des Nationalparks Hohe Tauern. Der allgegenwärtige Sprühnebel am Fuße der Krimmler Wasserfälle ist nicht nur erfrischend und belebend für die Haut und alle anderen Sinnesorgane. Für alle, die mit Atemwegserkrankungen oder Allergien zu kämpfen haben, hat er auch eine handfeste gesundheitliche Komponente. In mehreren klinischen Studien gelang es der Paracelsus Medizinischen Universität Salzburg, die heilsame Wirkung wissenschaftlich nachzuweisen bei Allergien, Asthma und COPD-Patienten mit den Schweregraden GOLD 1–3. Seit 2015 sind die Krimmler Wasserfälle ein vom Land Salzburg offiziell anerkanntes natürliches Heilvorkommen. Die Therapieangebote von Hohe Tauern Health starten jedes Jahr Mitte Mai.

Wie kann ein Wasserfall heilen?

An der untersten Fallstufe der Krimmler Wasserfälle stürzen die Wassermassen über 140 Meter ins Tal. Wenn das Wasser mit großer Wucht auf dem Felsen auftrifft, werden seine Moleküle in winzige, negativ geladene Aerosole zerstäubt. Wer sich rund um das Tosbecken aufhält, spürt den feinen Sprühnebel sofortauf der Haut. Wird dieser bewusst und tief eingeatmet, gelangen die Aerosole bis weit in die letzten Verästelungen der Lunge. Das alles tut Menschen mit Atemwegserkrankungen oder Allergien besonders gut. Die Aerosole reinigen die Atemwege, reduzieren Entzündungen und stimulieren das Immunsystem. Die positiven Effekte halten nach einer dreiwöchigen Aerosol-Inhalations-Therapie an den Krimmler Wasserfällen nachweislich bis zu vier Monate an. Schon während des Aufenthalts wird die Effektivität der Therapie mit Hilfe von Lungenfunktions- und Atemgasanalysen überprüft.

Ein ganzes Therapiekonzept

In Krimml belässt man es allerdings nicht bei den Inhalationstherapien am Was­serfall für Allergiker und Asthmatiker. Gemeinsam mit der Paracelsus Medizinischen Universität Salzburg entwickelte Hohe Tauern Health ein umfangreiches Therapie­konzept, das persönliche und kompetente Beratung durch Fachleute aus Physio­therapie, Medizin, Wissenschaft und Diätologie miteinschließt. Es gibt eine Atem­schule, ein Asthma-Verhaltenstraining, Workshops zu Nahrungsmittel-Unver­träglichkeiten und Darmgesundheit. Gezielte Bewegungs- und Entspannungs-Einheiten fördern das seelische Gleichgewicht und die Belastbarkeit.

Schlafen ohne Feinstaub und Allergene

Sieben allergikerfreundliche Partnerbetriebe in Krimml tragen mit Maßnahmen zur Feinstaub- und Allergenreduktion maßgeblich zum Erfolg jeder Wasserfall-Therapie bei. Ihre allergikerfreundlichen Zimmer erfüllen die derzeit strengsten Richtlinienin Europa in punkto Innenraumqualität. Die Paracelsus Medizinische Universität Salzburg bestätigt alle zwei Jahre mit einem Zertifikat, dass die Konzentrationen der häufigsten Innenraumallergene weit unter den allergieauslösenden Schwellenwerten liegen.

Die Quelle des Lebens

Bei vielen Menschen stellt sich die Entspannung automatisch ein, wenn sie Wasser rauschen hören. Die Krimmler Wasserfälle sind für alle Besucher aber auch optisch ein berauschendes Erlebnis. Im Sommer stürzen jede Sekunde fünf bis sechs Kubikmeter Wasser zu Tal. Angesichts des beeindruckenden Naturspektakels wird alles ringsum winzig klein. Das gilt für alle, die sich jeden Tag um das Tosbecken an der untersten Fallstufe versammeln, aber auch für alle Wanderer am Wasserfallweg, der sich über Serpentinen neben dem Wasserfall den Berg hinaufzieht. Wer Wasser in allen seinen Formen liebt, wird außerdem von den WasserWelten Krimml begeistert sein. Seit der Neueröffnung im Vorjahr präsentiert sich das innovative Erlebniszentrum auf 8200 Quadratmeter neu und mit allen Wassern gewaschen. Spielen, lernen, staunen ist das Motto im Außenbereich, im Aqua Szenarium und auf der Panoramaterrasse mit Blick auf die Wasserfälle. (BSZ)



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