Freizeit und Reise

Viel Platz für entspannte Schwünge. (Foto: Martin Lugger, nassfeld.at)

26.08.2026

Im Sommer von einem Skitag träumen

Abkühlung: Im Sommer von einem Skitag am Nassfeld träumen

Draußen flimmert der Asphalt, die Badeseen sind voll und die Skischuhe stehen weit hinten im Schrank. Gerade an solchen Tagen reicht manchmal ein einziges Bild für die gedankliche Abkühlung. Frischer Schnee, kalte Luft im Gesicht, der erste Schwung auf einer frisch präparierten Piste. Schon ist sie da, die Lust auf Winter.

Die passende Adresse dafür liegt in Kärnten, in den Karnischen Alpen und direkt an der Grenze zu Italien. Am Nassfeld geht es morgens auf die Piste, mittags wartet Pasta in Friaul und danach ein Espresso auf der Sonnenterrasse. Ein Skitag bekommt hier schnell einen südlichen Rhythmus.

Der Nassfeldpass liegt auf 1530 Metern und verbindet das Kärntner Gailtal mit dem italienischen Kanaltal. Selbst auf der Piste verschwimmen die Grenzen: Wer auf der Lärchenboden-Abfahrt seine Schwünge zieht, fährt einen Teil der Strecke auf italienischem Boden. Der Grenzübertritt geschieht ganz nebenbei – ohne anzuhalten, dafür mit Skiern an den Füßen. So erleben Winterurlauber beide Länder vom ersten Skitag an.

Die Nähe zum Süden zeigt sich auch in der Küche und in der entspannten Art, einen Skitag zu verbringen. Italien ist hier keine Kulisse am Horizont, sondern unmittelbarer Nachbar. Auf den Hütten begegnen sich beide Seiten der Grenze ganz selbstverständlich.

Mit 110 Pistenkilometern ist das Nassfeld das größte Skigebiet Kärntens. Breite Hänge bieten Familien und Einsteigern viel Platz für entspannte Schwünge, während längere und anspruchsvollere Abfahrten sportliche Skifahrer bis ins Tal führen.

Zu den Klassikern zählt die 7,6 Kilometer lange Carnia. Sie führt bis nach Tröpolach und ist damit die längste Abfahrt des Skigebiets. An ausgewählten Samstagabenden bleibt ein 2,2 Kilometer langer Abschnitt beleuchtet. Dann führen die letzten Schwünge unter dem Sternenhimmel ins Tal.

Für eine lustige Abwechslung sorgt „The Snake“. Auf 700 Metern geht es durch den Wald, über Wellen und kleine Sprünge sowie durch mehrere Steilkurven. Moderne Bergbahnen verbinden die einzelnen Bereiche ohne lange Wege oder mühsame Schiebepassagen. So ist das Nassfeld groß genug, um mehrere Tage lang neue Pisten zu entdecken, und bleibt trotzdem angenehm überschaubar.

Rund 850 Sonnenstunden zählt das Nassfeld während einer Wintersaison. Gleichzeitig bringen Wetterlagen aus dem Adriaraum regelmäßigen Neuschnee-Nachschub in die Karnischen Alpen. Technische Beschneiung sichert die Pisten zusätzlich ab.

Früh am Morgen knirscht der Schnee unter den Skiern, später öffnet sich der Blick über die verschneiten Karnischen Alpen bis nach Italien. Dazwischen bleibt viel Zeit für lange Abfahrten und eine Pause auf der Terrasse.

Der nächste Winter ist noch ein paar Monate entfernt. An einem heißen Sommertag fühlt sich die Vorstellung von kalter Bergluft, weißen Hängen und dem ersten Skitag trotzdem schon ziemlich gut an. Manchmal beginnt die beste Abkühlung eben im Kopf. (BSZ)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll der Bundespräsident in Zukunft direkt gewählt werden?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

„Die Bundesregierungskoalition hat noch schnell Reformen angekündigt, ehe sie sich in die Berliner Sommerpause verabschiedete. Eine Sommerpause übrigens, die sich die Wirtschaft nicht leistet. Unternehmer und Manager sind stets am Sprung“, sagt Bertram Br

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz