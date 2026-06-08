Mehr als ein Märchenschloss

Schloss Herrenchiemsee auf der Herreninsel zählt zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten Bayerns und zieht Besucher aus aller Welt an. Wer die Insel erkundet, entdeckt jedoch weit mehr als die berühmte Schlossanlage – von spannenden Museen über hochkarätige Kulturveranstaltungen bis hin zu idyllischen Spazierwegen am Chiemsee.

Ein Ticket, vier Museen

Wer das Schloss bereits kennt oder seinen Besuch erweitern möchte, entdeckt auf Herrenchiemsee weitere kulturelle Höhepunkte. Im Schlossticket enthalten sind neben der Schlossführung das Augustiner-Chorherrenstift, das König Ludwig II.-Museum sowie die wechselnden Sonderausstellungen.

Das Augustiner-Chorherrenstift gilt als „Wiege des Grundgesetzes“: Beim Verfassungskonvent von Herrenchiemsee entstand hier 1948 die Grundlage für das spätere Grundgesetz. Das multimediale Verfassungsmuseum macht diesen Meilenstein deutscher Geschichte erlebbar. Die aktuelle Sonderausstellung „Könnt ihr noch? – Kunst und Demokratie“ im Schloss Herrenchiemsee zeigt rund 50 Werke der Sammlung Moderne Kunst, darunter Arbeiten von Picasso, Beuys und Richter. Das König Ludwig II.-Museum widmet sich Leben und Wirken des bayerischen Monarchen. Ein vor Kurzem neu gestalteter Ausstellungsbereich lässt den verlorenen Dachgarten der Münchner Residenz mit Originalobjekten und multimedialen Elementen wieder lebendig werden.

Die Insel neu entdecken

Die Herreninsel lässt sich auf vielfältige Weise erleben. Musikliebhaber dürfen sich auf die 25. Herrenchiemsee-Festspiele freuen, die mit Konzerten im prunkvollen Spiegelsaal des Schlosses aufwarten. Kammermusik auf höchstem Niveau bieten die InselKonzerte im Bibliotheksaal des Augustiner-Chorherrenstifts.

Besondere Perspektiven eröffnen zudem thematische Führungen. Bei „Mondkönig – Märchenkönig“ folgen Gäste bei Vollmond den Spuren König Ludwigs II. über die nächtliche Insel. Technikinteressierte erhalten bei Sonderführungen Einblicke in die für ihre Zeit außergewöhnlichen technischen Anlagen des Schlosses.

Abseits des Trubels

Neben Kultur und Geschichte begeistert die Herreninsel auch mit ihrer einzigartigen Natur. Ein Spaziergang rund um die Insel führt vorbei an alten Baumbeständen, der historischen Kreuzkapelle und immer wieder zu eindrucksvollen Ausblicken auf den Chiemsee und die Alpen.

Für eine genussvolle Pause bietet sich ein Abstecher auf die benachbarte Fraueninsel an. Gemütliche Biergärten, frischer Fisch direkt von den Chiemsee-Fischern und die besondere Atmosphäre des Klosters Frauenwörth laden zum Verweilen ein. Im Klosterladen können Besucherinnen und Besucher außerdem das bekannte Klostermarzipan sowie den Klosterlikör der Benediktinerinnen probieren.

Die Anreise auf die Herreninsel ist ganzjährig mit dem Schiff von Gstadt a.Ch. und Prien a.Ch. möglich, in den Sommermonaten werden zusätzlich Bernau a.Ch. (Felden), Chieming, Seebruck und Übersee angefahren. Weitere Informationen zu Sehenswürdigkeiten, Veranstaltungen und Einkehrmöglichkeiten gibt es unter www.chiemsee-alpenland.de/entdecken/chiemsee sowie im neu erschienenen Faltblatt „Chiemsee-Inseln“ von Chiemsee-Alpenland Tourismus. (BSZ)