Mehr Erlebnis, mehr Vielfalt

Die Ferienregion Serfaus-Fiss-Ladis startet ab dem 13. Juni 2026 mit neuen Attraktionen in den Sommer. Auf dem sonnigen Hochplateau im oberen Tiroler Inntal erwartet Familien, Genießer und Aktivurlauber ein vielfältiges Programm zwischen Berggipfeln, Erlebnisparks und kulinarischen Highlights.

Drei charmante Bergdörfer, ein sonniges Hochplateau auf über 1200 Metern und ein Panorama, das von der Samnaungruppe bis zu den Ötztaler Alpen reicht: Serfaus-Fiss-Ladis zählt zu den bekanntesten Familiendestinationen im Alpenraum. Und das aus gutem Grund. Hier trifft eine beeindruckende Berglandschaft auf eine durchdachte Infrastruktur, die Familien mit Kindern jeden Alters samt Großeltern einen sorgenfreien Urlaub ermöglicht. Mit mehr als 2000 Sonnenstunden im Jahr, kristallklarer Bergluft und einem Angebot, das vom Kleinkindprogramm bis zum Adrenalinkick reicht, bietet die Region auch im Sommer 2026 ein Programm, dass kaum noch Wünsche offen lässt. Die Saison verspricht spannende Neuheiten, bewährte Erlebnisse und jene besondere Mischung aus Tiroler Gastfreundschaft und Familienglück, für die Serfaus-Fiss-Ladis bekannt ist.

Gleich sechs Erweiterungen und neue Attraktionen bereichern die Region ab dem Sommer 2026. In Serfaus wird das Bike-Angebot erweitert: An der Talstation der Komperdellbahn entsteht ein zweiter Beginner-Park mit Förderband, drei Trails und Pumptracks. So können Einsteiger direkt vor Ort ins Trailbiken starten. Der neue Georama Rundweg Lazid führt Familien ab dem Restaurant Lassida auf 1,5 Kilometern durch die Serfauser Bergwelt. Dabei verbindet der kinderwagentaugliche Themenweg auf spielerische Weise Geologie, Landschaft und Genuss. Ein besonderes Highlight sind mehrere Kugelbahnen, die entlang des Weges mit Steinkugeln bespielt werden können.

Auf der Wonnealm entsteht ein Fotopoint in Herzform, ein stimmungsvoller Rahmen für Erinnerungsfotos vor beeindruckender Bergkulisse, die den Urlaub noch lange lebendig halten. In Ladis eröffnet Berta’s Burgspielplatz: Zwei verbundene Rittertürme mit Rutschen, Schaukeln, Klettermöglichkeiten, einer Hängebrücke, einer Spielküche und einem Knappenhaus bieten kleinen Rittern und Burgfräulein jede Menge Raum für fantasievolles Spielen. Ebenfalls neu in Ladis ist ein Pumptrack im Talstationsbereich der Sonnenbahn mit zwei unterschiedlich gestalteten Routen. Perfekt für actionreichen Fahrspaß und erste Bike-Abenteuer. Und für Tage, an denen das Wetter nicht mitspielt, sorgt der neue Spielbereich im Skidepot Fiss mit einer iWall, einer interaktiven Bewegungswand, die Kinder spielerisch in Bewegung bringt und Regenwetter schnell vergessen lässt.

In Serfaus-Fiss-Ladis wird der Familienurlaub zum Erlebnis – an jeder Ecke und auf jedem Höhenmeter. Auf den „Abenteuerbergen“ von Kinderbuchautor Thomas Brezina verwandeln sich kleine Wanderer in mutige und neugierige Entdecker auf dem Piratenweg in Serfaus, dem Hexenweg in Fiss und dem Forscherpfad in Ladis. Im Murmliwasser mit Murmli-Rodeo in Serfaus spielen und planschen Kinder nach Herzenslust, während sich echte Murmeltiere in ihrer natürlichen Umgebung beobachten lassen. Der Erlebnispark Hög begeistert mit Kuhfladentrampolin und Holzkugelbahn, bevor es auf der Sommerrodelbahn Familien-Coaster-Schneisenfeger mit bis zu 40 km/h durch die Berglandschaft geht.

Im Wodepark bei Ladis erzählen gigantische Insektenskulpturen die Sage des Riesen Wode, und vom zwölf Meter hohen Wodeturm eröffnet sich ein beeindruckendes 360-Grad-Panorama.

Wer den Adrenalinkick sucht, ist beim Serfauser Sauser, der Mega-Schaukel Skyswing oder dem Fisser Flieger mit 80 km/h genau richtig. Im Sommer-Funpark Fiss warten ein 13 Meter hoher Sprungturm mit Luftkissen, und auf der 2,2 Kilometer langen Sommerrodelbahn Fisser Flitzer fährt man unter anderem durch eine Dschungel- und eine Eishöhle. Wer die Berge lieber auf zwei Rädern erkundet, findet im Bikepark Serfaus-Fiss-Ladis mit Training Area, Kids Area, Pumptrack, Landing Bag und Slopestyle das passende Terrain – vom ersten Pedalschlag bis zum gewagten Sprung. Dieses Jahr startet der Bikepark bereits vom 4. bis 7. Juni mit einem Pre-Opening in die Saison. Die Bikeschule Serfaus-Fiss-Ladis bietet Kurse für jedes Niveau und die neun Bikeparktrails und acht Singletrails locken Bike-Enthusiasten.

Serfaus-Fiss-Ladis lässt sich nicht nur erwandern und erleben, sondern auch genießen. Auf den Sonnenterrassen der Berghütten und Restaurants kommen regionale Spezialitäten auf den Tisch, vom goldbraunen Kaiserschmarrn aus „Fisser Goggala“ bis zum edlen Single Malt Whisky Fissky Imperial, der die Kraft der Region in jedem Tropfen widerspiegelt. Vom 23. bis 28. Juli 2026 bringt MOUNDS – Das Musikfestival für die ganze Familie mit täglichen Workshops und mitreißenden Konzerten Generationen zusammen. Beim Sundowner-Konzert am Lader Schlossweiher stehen in diesem Jahr das Tiroler Trio Kohler & Schnute auf der Bühne.

Magic Ladis – Wassershow verzaubert an drei Abenden pro Woche mit einer spektakulären Musik-Lichtshow am Lader Schlossweiher am Fuße der historischen Burg Laudeck Groß und Klein gleichermaßen. Gesellige Dorfabende wie die Lange Nacht und der Muira Huangart in Serfaus, s’Fest am Brunnen und der Erlebnisabend in Fiss sowie s’Fest im Dorf in Ladis geben Einblick in die Tiroler Lebensart. Einen lauen Sommerabend ausklingen lassen kann man am besten beim Sommer Chill Out – bei musikalischen Klängen, inmitten der traumhaften Kulisse von Serfaus-Fiss-Ladis. Im September und Oktober setzt der Genussherbst mit den Goldenen Herbstklängen der Saison einen aromatischen Schlusspunkt.

Damit der Familienurlaub so entspannt wie möglich verläuft, bietet Serfaus-Fiss-Ladis ein umfassendes Servicepaket. Die „Super. Sommer. Card.“, erhältlich in den ausgewiesenen Partnerbetrieben gegen einen kleinen Leistungsbeitrag, ermöglicht die unlimitierte Nutzung aller geöffneten Bergbahnen. Allen Gästen steht die kostenfreie Kinderanimation in zwei Clubs zur Verfügung: Die Kleinsten von 1 bis 2 Jahren werden in der Murmlikrippe betreut, Kinder von 3 bis 15 Jahren erleben im Murmli-Club in Serfaus und im Mini&Maxi Club in Fiss-Ladis abwechslungsreiche Programme mit den Maskottchen, dem Murmeltier Murmli und der Kuh Berta. Wanderbus und geführte Bergwanderungen sind ebenfalls inklusive. Die bekannte Dorf-U-Bahn in Serfaus, die kleinste und höchstgelegene auf Luftkissen schwebende U-Bahn der Welt, bringt Gäste bequem vom Dorf bis zur Bergbahn. Und bei Schlechtwetter? Dann warten die Indoor Spiel- und Kletterwelt PlayIN in Serfaus mit zwölf Kletterwänden und Laserraum sowie die Indoor Arena Fiss mit Minigolf und Kinderkino. (BSZ)

www.serfaus-fiss-ladis.at